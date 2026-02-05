Tyler Shough hat eine überzeugende Rookie-Saison bei den New Orleans Saints hinter sich. Jetzt wurde dem Quarterback eine besondere Ehre zuteil.

Quarterback Tyler Shough von den New Orleans Saints ist zum Pepsi NFL Rookie of the Year gekürt worden. Der 26-Jährige tritt damit die Nachfolge von Jayden Daniels an, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hatte.

Der Award ist das Ergebnis eines reinen Fan-Votings und nicht zu verwechseln mit den offiziellen Auszeichnungen zum Offensive und Defensive Rookie of the Year, die im Rahmen der NFL Honors gemeinsam unter anderem mit der MVP-Ehrung vergeben werden.

Der Softdrink-Hersteller Pepsi als einer der wichtigsten NFL-Partner führt seine eigene Ehrung bereits seit dem Jahr 2002 durch. Dabei wird nicht zwischen offensiven und defensiven Spielern unterschieden.

Während der Regular Season wurden nach jeder Woche sechs nominierte Rookies vorgeschlagen, die Fans konnten auf der NFL-Homepage für den jeweiligen Gewinner abstimmen. Shough setzte sich schließlich im Gesamtergebnis über die Saison hinweg durch.