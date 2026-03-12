- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL: Kyler Murray findet neues Team - Quarterback-Coup offiziell

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 11:54 Uhr
  • Luis Woppmann

Kyler Murray wurde am Anfang der Offseason von den Arizona Cardinals entlassen. Jetzt hat der ehemalige Nummer-1-Pick eine neue Franchise gefunden.

Kyler Murray wird neuer Spieler der Minnesota Vikings. Das hat die Franchise inzwischen auch offiziell bestätigt. Der 28-Jährige unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Einjahresvertrag.

Murray wurde am Anfang der Offseason von den Arizona Cardinals entlassen. Schon während der Saison hatte der ehemalige Pro-Bowler seinen Stammplatz an Jacoby Brissett verloren.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Die Cardinals drafteten Murray 2019 an erster Stelle. Seitdem konnte er aber nie nachhaltig in Arizona überzeugen. Murray absolvierte in Arizona in sieben Jahren 87 Spiele und warf für 20.460 Yards und 121 Touchdowns, dabei leistete er sich zudem 60 Interceptions. In der vergangenen Saison absolvierte er wegen einer Fußverletzung nur fünf Spiele.

- Anzeige -

Minnesota Vikings: Murray im Duell mit McCarthy

Für den aktuellen Vikings-Quarterback J.J. McCarthy sind das keine guten Nachrichten. Er war 2024 an zehnter Stelle ausgewählt worden, verpasste seine Rookie-Saison aber nach einer schweren Knieverletzung.

2025 war er dann der Starter, konnte aber nicht überzeugen und fehlte zudem immer wieder verletzt. McCarthy wird 2026 mit Murray um den Platz als Starter kämpfen.

Für die Vikings ist das eine potenziell sehr gute Lösung mit geringem Risiko: die Cardinals zahlen Murray für 2026 noch 36 Millionen Dollar garantiertes Geld. Angesichts des Minimum-Vertrags für Murray über 1,3 Millionen Dollar gehen die Vikings kein großes Risiko ein, sondern bekommen im Idealfall ein Duo, das sich gegenseitig zu Höchstleistungen pusht.

Vor allem McCarthy könnte von Murray profitieren. Es dürfte zudem klar sein, dass der Nummer-1-Pick von 2019 extrem motiviert sein wird, es seinen Kritikern und seinem Ex-Team zu zeigen. Nicht zu vergessen, dass die Vikings in der vorletzten Saison bereits Sam Darnold wieder zu einem Top-Spielmacher gemacht haben. Head Coach Kevin O'Connell hat offenbar ein Händchen dafür, das Potenzial von Quarterbacks auf dem Abstellgleis auszuschöpfen und sie wieder in die Spur zu bringen.

Auch interessant: Mike Evans: "Ich bin das fehlende Puzzlestück" - Gewinnen die 49ers den Superbowl?

Mehr News und Videos zur NFL
DETROIT, MI - APRIL 25: NFL, American Football Herren, USA Commissioner Roger Goodell announcers the 4th overall pick during day 1 of the NFL Draft on April 25, 2024 at Fox Theatre in Detroit, MI. ...
News

Ein Sonderfall: Alle Compensatory Picks im Draft 2026

  • 13.03.2026
  • 12:11 Uhr
Gewinner: Kenneth Walker (Seattle Seahawks)
News

Cap-Space-Loch? So konnten sich die Chiefs Walker leisten

  • 13.03.2026
  • 12:04 Uhr
imago images 0850303407
News

Geplatzter Crosby-Trade: Ravens-GM "am Boden zerstört"

  • 13.03.2026
  • 11:57 Uhr
imago images 1071258139
News

Murray oder McCarthy? So planen die Vikings

  • 13.03.2026
  • 11:53 Uhr
23 OCT 2016: New York Jets quarterback Geno Smith (7) during the game between the New York Jets and the Baltimore Ravens played at Met Life Stadium in East Rutherford,NJ. (Rich Graessle Icon Sports...
News

Kommentar: Die Jets machen alles richtig

  • 13.03.2026
  • 11:53 Uhr
imago images 1058235167
News

Kommentar: Chiefs und Mahomes wollen es nochmal wissen

  • 13.03.2026
  • 11:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at New York Giants Oct 9, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo (4...
News

Von 4 auf 1? Die Chancen der Division-Schlusslichter

  • 13.03.2026
  • 11:34 Uhr
imago images 1071611255
News

Kommentar: Geplatzter Crosby-Trade für Ravens ein Segen

  • 13.03.2026
  • 10:53 Uhr
CLEVELAND, OH - NOVEMBER 30: San Francisco 49ers defensive end Bryce Huff (47) leaves the field following the National Football League game between the San Francisco 49ers and Cleveland Browns on N...
News

Mit 27: Super-Bowl-Champion beendet Karriere

  • 13.03.2026
  • 09:29 Uhr
Nov 9, 2025: Washington Commanders CB RC 31 Jonathan Jones knocks the ball away from Detroit Lions WR 14 Amon-Ra St. Brown during the Washington Commanders game against the Detroit Lions at Northwe...
News

Free-Agency-Ticker: Eagles holen Super-Bowl-Champion

  • 13.03.2026
  • 08:47 Uhr