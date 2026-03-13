NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - Minnesota Vikings: Kyler Murray oder J.J. McCarthy als Starter? Head Coach äußert sich
- Veröffentlicht: 13.03.2026
- 08:03 Uhr
- ran.de
Mit der Verpflichtung von Kyler Murray stellt sich die Frage, wer künftig als Quarterback für die Vikings startet.
Neuzugang bei den Minnesota Vikings. Das NFL-Team aus der NFC North hat Quarterback-Routinier Kyler Murray unter Vertrag genommen.
Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2019 hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet – vor allem für die Vikings ein lohnendes Geschäft, wird ein Großteil seines garantierten Gehalts doch von seinem Ex-Team Arizona Cardinals übernommen. Minnesota muss lediglich 1,3 Millionen berappen.
Der einzige Spielmacher im Kader ist Murray freilich nicht, so steht auch der bisherige Starter J.J. McCarthy weiterhin in Diensten des Teams. Wer aber wird in der kommenden Saison als Starting Quarterback fungieren?
Head Coach Kevin O'Connell wollte diese Frage nicht beantworten. "Sofern ich mich nicht irre, glaube ich nicht, dass wir derzeit einen von beiden benennen müssen", wird der Cheftrainer von "ESPN" zitiert.
Murray oder McCarthy als Starter?
Eine Aussage, die als Hinweis auf einen Wettbewerb um den Posten gewerten werden kann, was McCarthy nicht überraschen dürfte. "Er wusste, dass wir jemanden in den Kader aufnehmen würden", erklärte der Coach im Bezug auf seinen Spielmacher.
"Er wusste, dass dies nichts an seiner Einstellung und seinem Fokus ändern würde, sich zu verbessern und diese Offseason richtig anzugehen."
Beide Spielmacher haben mit einer Verletzungshistorie zu kämpfen und dürften ähnliche Chancen haben, in der kommenden Spielzeit zum Einsatz zu kommen.