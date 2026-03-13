Mit der Verpflichtung von Kyler Murray stellt sich die Frage, wer künftig als Quarterback für die Vikings startet.

Neuzugang bei den Minnesota Vikings. Das NFL-Team aus der NFC North hat Quarterback-Routinier Kyler Murray unter Vertrag genommen.

Der Nummer-1-Pick aus dem Jahr 2019 hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet – vor allem für die Vikings ein lohnendes Geschäft, wird ein Großteil seines garantierten Gehalts doch von seinem Ex-Team Arizona Cardinals übernommen. Minnesota muss lediglich 1,3 Millionen berappen.

Der einzige Spielmacher im Kader ist Murray freilich nicht, so steht auch der bisherige Starter J.J. McCarthy weiterhin in Diensten des Teams. Wer aber wird in der kommenden Saison als Starting Quarterback fungieren?

Head Coach Kevin O'Connell wollte diese Frage nicht beantworten. "Sofern ich mich nicht irre, glaube ich nicht, dass wir derzeit einen von beiden benennen müssen", wird der Cheftrainer von "ESPN" zitiert.