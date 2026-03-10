NFL: New York Jets werden für den Geno-Smith-Trade zu Unrecht belächelt - ein Kommentar

Die New York Jets investieren mit Geno Smith in ihre Zukunft - wenn auch indirekt. Ein Kommentar. von Luis Woppmann Neue Saison, neuer Starting Quarterback für die Jets: Mit Geno Smith kommt ein alter Bekannter zurück nach New York. Der Deal wird von vielen belächelt, dabei ist er genau das Richtige für die Franchise. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Jets sind seit Jahren der Prügelknabe in der AFC East. Das letzte mal, dass man die Playoffs erreichen konnte, war 2010. Seitdem befindet man sich Jahr für Jahr in einem Rebuild, bisher ohne jeglichen Erfolg. Nicht wenige Fans halten den Besitzer Woody Johnson für den schlechtesten der Liga. Zu allem Überfluss hat der Division-Rivale aus New England gezeigt, wie man es in einem Viertel der Zeit besser macht. Es ist klar, dass sich etwas ändern muss - und das tut es mit Geno Smith.

Nun mag der Deal im ersten Moment wenig Sinn ergeben. Man holt einen 35-jährigen Quarterback am Ende seiner Karriere, der bereits über seinen Zenit hinaus ist. Von der abgelaufenen Saison und Smiths zahlreichen Interceptions dürften die Raiders-Fans noch jahrelang Albträume haben. Aber die Saison hatte auch etwas Gutes: Die Raiders waren so schlecht, dass sie den Nummer-1-Pick bekommen. Dadurch kann sich Las Vegas mit Fernando Mendoza den mit Abstand besten Quarterback seiner Klasse holen und sein Team in den nächsten Jahren um ihn aufbauen. Kansas City Chiefs wollen es nochmal wissen - zurück zur dominanten Offense um Patrick Mahomes - ein Kommentar Und ähnlich könnte es bei den New York Jets in der kommenden Saison laufen: Von Geno Smith kann man keine Leistungsexplosion mehr erwarten und auch im Rest der Mannschaft gibt es viel zu viele Schwachstellen, um ernsthaft große Sprünge zu machen. Daher entscheidet man sich für ein Übergangsjahr mit dem Motto: Je schlechter, desto besser.

