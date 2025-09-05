NFL - Eagles-Sieg überschattet: Jalen Carter mit Spuck-Attacke auf Dak Prescott

Der Skandal ereignete sich direkt nach dem Kickoff, als die Teams sich für den ersten Spielzug aufstellten. Carter und Prescott gerieten in einen Wortwechsel, woraufhin Carter dem QB auf die Brust spuckte.

Der NFL-Saisonauftakt zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys endete mit einem knappen 24:20-Sieg für die Eagles , doch der Fokus liegt auf einem hässlichen Vorfall: Eagles Defensive Tackle Jalen Carter wurde bereits nach sechs Sekunden vom Feld verwiesen, weil er Cowboys Quarterback Dak Prescott angespuckt hat.

Jalen Carter sorgte noch vor dem ersten Snap der neuen NFL-Saison für einen Skandal. Der Defensive Tackle spuckte Quarterback Dak Prescott an.

Spuck-Attacke von Jalen Carter: Hat Dak Prescott provoziert?

Replays zeigten, dass Prescott zuvor in Carters Richtung auf den Boden gespuckt hatte, was die Eskalation ausgelöst haben könnte. Carter verließ das Feld kopfschüttelnd und lächelnd, während Eagles-Fans buhten. "Ich wollte sicher nicht auf meine Offensive Linemen spucken", sagte Prescott hinterher. "Ich habe einfach auf den Boden gespuckt."

Trotz des frühen Verlusts ihres Star-Verteidigers – Carter ist einer der besten Defensive Tackles der Liga und war maßgeblich am Super-Bowl-Sieg der Eagles im Vorjahr beteiligt – kämpften sich die Eagles zurück. Die Cowboys nutzten den Vorteil zunächst aus und erzielten einen Touchdown durch Javonte Williams in ihrem ersten Drive. Am Ende reichte es für Philadelphia aber zu einem 24:20-Erfolg und einem gelungenen Start in die Titelverteidigung.

Defensive Coordinator Vic Fangio hatte Carter kürzlich für seine aggressive Spielweise gelobt, betonte aber: "Ich weiß nicht, ob 'Bösartigkeit' das richtige Wort ist. Er muss einfach mit der richtigen Einstellung spielen, um sein Potenzial zu erreichen. Er muss auf die Details achten, mit großem Einsatz spielen und fokussiert sein."

Carter, der 2023 als Neunter im Draft ausgewählt wurde, hat eine kontroverse Vergangenheit: Kurz vor seiner Draft-Pleite bekannte er sich schuldig zu fahrlässigem Fahren und Rennen, was mit einer einjährigen Bewährungsstrafe endete. Der Vorfall folgte auf einen Unfall, bei dem sein Georgia-Teamkollege Devin Willock und eine Mitarbeiterin ums Leben kamen.