Anzeige
Hat Prescott angefangen?

NFL - Eagles-Sieg überschattet: Jalen Carter mit Spuck-Attacke auf Dak Prescott

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 06:36 Uhr
  • Kai Esser
NFL, American Football Herren, USA Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles Sep 4, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia Eagles defensive tackle Jalen Carter (98) walks off the field after being ejected during the first quarter of the game against the Dallas Cowboys at Lincoln Financial Field. Philadelphia Lincoln Financial Field Pennsylvania USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBillxStreicherx 20250904_hlf_sq4_064
NFL, American Football Herren, USA Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles Sep 4, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia Eagles defensive tackle Jalen Carter (98) walks off the field after being ejected during the first quarter of the game against the Dallas Cowboys at Lincoln Financial Field. Philadelphia Lincoln Financial Field Pennsylvania USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBillxStreicherx 20250904_hlf_sq4_064© Imagn Images

Jalen Carter sorgte noch vor dem ersten Snap der neuen NFL-Saison für einen Skandal. Der Defensive Tackle spuckte Quarterback Dak Prescott an.

Der NFL-Saisonauftakt zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys endete mit einem knappen 24:20-Sieg für die Eagles, doch der Fokus liegt auf einem hässlichen Vorfall: Eagles Defensive Tackle Jalen Carter wurde bereits nach sechs Sekunden vom Feld verwiesen, weil er Cowboys Quarterback Dak Prescott angespuckt hat.

Der Skandal ereignete sich direkt nach dem Kickoff, als die Teams sich für den ersten Spielzug aufstellten. Carter und Prescott gerieten in einen Wortwechsel, woraufhin Carter dem QB auf die Brust spuckte.

Anzeige
Anzeige

Spuck-Attacke von Jalen Carter: Hat Dak Prescott provoziert?

Replays zeigten, dass Prescott zuvor in Carters Richtung auf den Boden gespuckt hatte, was die Eskalation ausgelöst haben könnte. Carter verließ das Feld kopfschüttelnd und lächelnd, während Eagles-Fans buhten. "Ich wollte sicher nicht auf meine Offensive Linemen spucken", sagte Prescott hinterher. "Ich habe einfach auf den Boden gespuckt."

Trotz des frühen Verlusts ihres Star-Verteidigers – Carter ist einer der besten Defensive Tackles der Liga und war maßgeblich am Super-Bowl-Sieg der Eagles im Vorjahr beteiligt – kämpften sich die Eagles zurück. Die Cowboys nutzten den Vorteil zunächst aus und erzielten einen Touchdown durch Javonte Williams in ihrem ersten Drive. Am Ende reichte es für Philadelphia aber zu einem 24:20-Erfolg und einem gelungenen Start in die Titelverteidigung.

Defensive Coordinator Vic Fangio hatte Carter kürzlich für seine aggressive Spielweise gelobt, betonte aber: "Ich weiß nicht, ob 'Bösartigkeit' das richtige Wort ist. Er muss einfach mit der richtigen Einstellung spielen, um sein Potenzial zu erreichen. Er muss auf die Details achten, mit großem Einsatz spielen und fokussiert sein."

Carter, der 2023 als Neunter im Draft ausgewählt wurde, hat eine kontroverse Vergangenheit: Kurz vor seiner Draft-Pleite bekannte er sich schuldig zu fahrlässigem Fahren und Rennen, was mit einer einjährigen Bewährungsstrafe endete. Der Vorfall folgte auf einen Unfall, bei dem sein Georgia-Teamkollege Devin Willock und eine Mitarbeiterin ums Leben kamen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr News und Videos
September 4, 2025, Philadelphia, Pa, USA: Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) rushes the ball during the NFL, American Football Herren, USA football matchup between the Dallas Cowboys a...
News

NFL Kickoff: Cowboys liefern Eagles harten Kampf

  • 05.09.2025
  • 06:18 Uhr

NFL: Gelächter überall! Travis Kelce macht Patrick Mahomes nach

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
1672533017
News

Seahawks setzen auf Undercover-Polizisten in Gegner-Trikots

  • 04.09.2025
  • 22:35 Uhr

NFL: Mark Andrews und Freundin gehen mit verrückter Challenge viral

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
898632608
News

Zehn Tage bei den Raiders: NFL-Star verabschiedet sich erneut

  • 04.09.2025
  • 21:03 Uhr

Kelce witzelt über Verlobung: "Habe jetzt einen Ring mehr"

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
The Green Bay Packers Introduce Micah Parsons
News

Parsons wäre fast beim Rivalen der Cowboys gelandet

  • 04.09.2025
  • 18:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals Aug 9, 2025; Glendale, Arizona, USA; Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce (87) against the Arizona Cardinals during a...
News

Kelce vor Absturz? Die Storylines vor dem NFL-Kickoff

  • 04.09.2025
  • 18:51 Uhr
2190280368
News

Parsons-Trade: War alles nur ein Missverständnis?

  • 04.09.2025
  • 18:44 Uhr
Tom brady arrives at his statue unveiling ceremony in Foxborough MASSACHUSETTS, UNITED STATES - AUGUST 8: Tom Brady speaks at his statue unveiling ceremony at Gillette Stadium in Foxborough, Massac...
News

Statt zu den Bucs: Brady sollte 2020 zu diesem Team gehen

  • 04.09.2025
  • 18:44 Uhr