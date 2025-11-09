Trauer in der NFL: Der frühere Commissioner der besten Football-Liga der Welt, Paul Tagliabue, ist tot. Er litt in den vergangenen Jahren an Parkinson.

Die NFL trauert um ihren früheren Commissioner Paul Tagliabue. Wie seine Familie am Sonntag mitteilte, starb Tagliabue im Alter von 84 Jahren an Herzversagen in Folge einer jahrelangen Parkinson-Erkrankung.

Tagliabue hatte die NFL von 1989 bis 2006 angeführt und war damit direkter Vorgänger des aktuellen Liga-Bosses Roger Goodell. Während seiner Amtszeit expandierte die NFL auf die bis heute gültige Stärke von 32 Teams.

"Wir alle in der NFL sind zutiefst betrübt über den Tod von Paul Tagliabue, dessen prinzipientreue Führung und Weitsicht die NFL auf den Weg zu beispiellosem Erfolg gebracht haben", äußerte sich Goodell in einem Statement.