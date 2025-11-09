American Football
NFL: Ehemaliger Commissioner Paul Tagliabue im Alter von 84 Jahren verstorben
09.11.2025
- 18:39 Uhr
Trauer in der NFL: Der frühere Commissioner der besten Football-Liga der Welt, Paul Tagliabue, ist tot. Er litt in den vergangenen Jahren an Parkinson.
Die NFL trauert um ihren früheren Commissioner Paul Tagliabue. Wie seine Familie am Sonntag mitteilte, starb Tagliabue im Alter von 84 Jahren an Herzversagen in Folge einer jahrelangen Parkinson-Erkrankung.
Tagliabue hatte die NFL von 1989 bis 2006 angeführt und war damit direkter Vorgänger des aktuellen Liga-Bosses Roger Goodell. Während seiner Amtszeit expandierte die NFL auf die bis heute gültige Stärke von 32 Teams.
"Wir alle in der NFL sind zutiefst betrübt über den Tod von Paul Tagliabue, dessen prinzipientreue Führung und Weitsicht die NFL auf den Weg zu beispiellosem Erfolg gebracht haben", äußerte sich Goodell in einem Statement.
Tagliabue rief die NFL Europe ins Leben
Tagliabue war laut Goodell "der ultimative Verfechter des Spiels – groß von Statur, bescheiden in seiner Art und entschlossen in seiner Loyalität gegenüber der NFL. Er betrachtete jede Herausforderung und jede Chance unter dem Gesichtspunkt, was für das Allgemeinwohl am besten war", so Goodell.
Zudem hatte Tagliabue großen Anteil daran, die NFL in Europa prominenter zu machen. 1995 wurde die NFL Europe gegründet, die bis 2007 Bestand hatte.
2021 wurde Tagliabue schließlich in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, als einer von insgesamt vier ehemaligen Commissioners bzw. Präsidenten. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Kinder.