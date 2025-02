NFL Draft 2025: Shedeur Sanders verzichtet wohl auf Scouting Combine

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Quarterback-Talent beim NFL Scouting Combine keine Pässe wirft. Schon im vergangenen Jahr verzichteten mit Caleb Williams, Jayden Daniels und Drake Maye die drei Top-Quarterbacks des Drafts auf die Teilnahme an den Combine-Drills.

Stattdessen will Sanders offenbar beim Pro Day seines College-Teams, den Colorado Buffaloes, seine Fähigkeiten vor den Augen der NFL-Scouts, Coaches und GMs unter Beweis stellen.

Zwar werde Sanders in Indianapolis anwesend sein und Interviews mit interessierten Teams führen - auf die Teilnahme an den athletischen Tests und Drills soll er allerdings gänzlich verzichten.

Am anstehenden Scouting Combine wird der Sohn von Legende Deion Sanders aber wohl nicht aktiv teilnehmen, berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Shedeur Sanders gilt im kommenden Draft als Top-Prospect. Am Scouting Combine wird er aber wohl nicht aktiv auf dem Feld teilnehmen.

Das Wichtigste in Kürze

Sanders hatte zuletzt erst damit begonnen, seinen Zeitplan für Teambesuche vor der Talenteauswahl aufzustellen.

In einem Video, welches auf dem "Well Off Media"-Account seines Bruders veröffentlicht wurde, war zu sehen, wie der Spieler über seine Pläne für Besuche von Teameinrichtungen sprach.

Sanders erklärte dabei, dass er bei zwei Franchises zu Gast sein würde. "Ich habe die Browns und dann die Giants. Das sind im Moment die einzigen beiden", so der 23-Jährige.

Die Cleveland Browns können in der Talenteziehung an Position zwei auswählen, die New York Giants einen Platz dahinter. Der Nummer-1-Pick wiederum liegt bei den Tennessee Titans, die ebenfalls als potenzieller Landing Spot für einen Quarterback gelten.