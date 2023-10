Anzeige

Washington Commanders @ New York Giants 7:14

Zu Beginn des zweiten Viertels erlöste Tight End Darren Waller die New York Giants. Sein Touchdown-Catch markierte den ersten "Sechser" seit dem dritten Spieltag für das Team von Head Coach Brian Daboll.

Waller sorgte für einen der insgesamt drei Touchdowns der Partie. Die Running Backs Saquon Barkley (Giants) und Brian Robinson Jr. (Commanders) sorgten ebenfalls für Punkte in einer defensiv-orientierten Partie.

Besonders bei den dritten Versuchen konnten beide Teams in einem umkämpften Division-Duell nicht überzeugen. Während die Giants immerhin noch fünf ihrer 16 Third Downs in ein neues First Down umwandelten, konnten die Commanders lediglich aus einem einzigen Third Down ein neues First Down machen.

Quarterback Sam Howell steckte zahlreiche Hits und insgesamt sechs Sacks ein. Er brachte 22 seiner 42 Pässe für 249 Yards und eine Interception an. Auf Seiten der Giants brachte Quarterback Tyrod Taylor 18 von 29 Pässen für 279 Yards und zwei Touchdowns an.