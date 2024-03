Anzeige

Die NFL diskutiert in den kommenden Tagen über Regeländerungen für die anstehende Saison. Ein Spielzug ist davon offenbar nicht betroffen: der "Tush Push".

Jubel in Philadelphia: Die Eagles dürfen wohl auch in der kommenden Saison ihren beliebten Spielzug mit dem Namen "Tush Push" ausführen.

Wie NFL-Vorstandsmitglied Troy Vincent, bekanntgab, wird eine Abschaffung dieses Spielzugs in dieser Offseason nicht diskutiert.

In den vergangenen Jahren haben vor allem die Philadelphia Eagles durch diese Art des Quarterback Sneaks reihenweise Touchdowns erzielt. "Die Eagles", so Vincent in einer Konferenz, "machen das schon gut."

Doch wie genau funktioniert der "Tush Push", von dem Eagles-Quarterback Jalen Hurts bereits häufig profitierte?

Philadelphia führte den Spielzug spätestens in der Saison 2022 in Perfektion aus. Anders als üblich positionieren sich dabei zwei oder drei Spieler hinter Hurts und schieben den Spielmacher nach dem Snap nach vorne.