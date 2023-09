Philadelphia Eagles: Das unaufhaltbare "Tush-Push"-Play

Es läuft das dritte Viertel im Monday Night Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Tampa Bay Buccaneers. Dritter Down für die Eagles, ein Yard vor der Endzone. Die bullige O-Line der Eagles stellt sich vor Jalen Hurts auf, hinter ihm Tight End Dallas Goedert, Wide Receiver A.J. Brown und Running Back D'Andre Swift.

Tush Push: Der spezielle Quarterback-Sneak der Philadephia Eagles ist der wohl effektivste Spielzug der NFL. Und zwar so sehr, dass einige sich ein Verbot der NFL wünschen.

Bereits in der vergangenen Saison haben sich die Eagles das "Tush Push" zunutze gemacht: 41 Mal setzte Philadelphia den Spielzug ein, ganze 37 Mal erreichten sie damit das First Down oder den Touchdown. Und wie gegen die Buccaneers, müssen die Eagles oft nur einen zweiten Anlauf starten, um die fehlenden Zentimeter zu überwinden.

"Ich glaube nicht, dass man es zwei Plays hintereinander stoppen kann", sagte Bucs Head Coach Todd Bowles nach der Partie über den Quarterback-Sneak der Eagles.

Einige hatten sich bereits nach der letzten Saison ein Verbot der NFL gewünscht, doch der Spielzug bleibt bisher weiterhin legal. Jalen Hurts hält von der Diskussion nicht viel: "Ich mache mir keine Gedanken darüber. Wir sind die Einzigen, die es so gut machen", sagte er in einer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Buccaneers.