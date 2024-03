Allerdings ist es den Teams in der NFL untersagt, vor dem Start der Free Agency Verhandlungen oder offizielle Gespräche mit Spielern zu führen, die zu diesem Zeitpunkt noch bei einer anderen Franchise unter Vertrag stehen und die erst mit Beginn des neuen Ligajahres vertragslos werden.

Bereits kurz nach Beginn der Free Agency am vergangenen Montag um 17:00 Uhr deutscher Zeit war durchgesickert, dass sich die Spieler mit ihren jeweiligen Teams auf einen Vertrag geeinigt haben.

Barkley hatte noch einen Vertrag bei den New York Giants, Cousins bei den Minnesota Vikings. Die NFL prüft nun, ob bereits vor dem offiziellen Beginn der Free Agency unerlaubt Gespräche geführt wurden. Dieses sogenannte Tampering könnte, wenn es sich bestätigt, drastische Strafen nach sich ziehen.

Die NFL sieht aber vor, dass in diesem Zeitraum nur mit den Beratern der Spieler kommuniziert werden darf, außer ein Spieler vertritt sich selbst ohne Agent in Verhandlungen, was aber nur selten vorkommt und bei Barkley nicht der Fall war.

Sowohl die Eagles auch Barkley selbst dementierten diese Anschuldigungen bereits.

Nun liegt es an der NFL, ob weitere Ermittlungen aufgenommen und im Zuge dessen auch Telefonate der Parteien gecheckt werden.