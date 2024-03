Michael Thomas (zuletzt New Orleans Saints)

Der "Slant Boy" galt zu Beginn seiner Karriere als eine der größten Wide-Receiver-Hoffnungen der NFL. Nach überragenden ersten Jahren lieferte Thomas in der jüngeren Vergangenheit überhaupt nicht mehr ab. Schafft er den Neuanfang bei einem anderen Team? Seine Zeit in New Orleans ist abgelaufen. © ZUMA Wire