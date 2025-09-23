NFL: Erneuter Touchdown für St. Brown bei Lions-Sieg

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der National Football League (NFL) einen Statement-Sieg gefeiert. Der Mann mit dem 100-Millionen-Dollar-Vertrag fing beim 38:30 bei den Baltimore Ravens im Monday Night Game sieben Pässe für insgesamt 77 Yards und einen Touchdown - seinen vierten im dritten Saisonspiel. Die Lions stehen damit bei 2:1 Siegen, die Ravens bei 1:2.

St. Browns Touchdown zum 21:21 im dritten Viertel war enorm wichtig, ansonsten aber dominierten die Lions vor allem auf dem Boden und in der Defense. Jahmyr Gibbs und David Montgomery liefen jeweils zweimal in die gegnerische Endzone, zudem kassierte Ravens-Quarterback Lamar Jackson sieben Sacks. Zwei Fumbles trugen ebenfalls entscheidend zum Sieg bei.

"Sie waren unglaublich", sagte Quarterback Jared Goff über die Verteidigung der Lions. "Sie haben Ballverluste erzwungen, die wir dann noch nicht mal besonders gut ausgenutzt haben. Aber es war ausreichend, um zu gewinnen. Ich fand unsere Verteidigung hervorragend." Jacksons drei Touchdowns und 288 Yards Passing (plus 35 im Laufspiel) waren für die Ravens zu wenig.

Goff spielte nahezu fehlerfrei, brachte 20 von 28 Pässen an den Mann und blieb ohne Interception. Den Rest ließ er seine Runningbacks erledigen - und die bissige Defense.