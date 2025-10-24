Ex-Bengals-Quarterback AJ McCarron offenbart politische Ambitionen. Der 35-Jährige kandidiert in Alabama für das Amt des Vizegouverneurs. Besondere Ambition bei AJ McCarron: Der ehemalige NFL-Quarterback hat in einem Video bekanntgegeben, dass er für das Amt des Vizegouverneurs im US-Bundesstaat Alabama kandidieren will. In dem Clip bezeichnete sich der ehemalige Sportler als politischen Außenseiter. Den kürzlich ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk erwähnte er indes als seine Inspiration, "aus der Reserve zu kommen".

McCarron, der für die Republikaner kandidiert, betonte zudem seine Unterstützung für Donald Trump im letztlich erfolgreichen Wahlkampf 2016. "Heute werden die konservativen und kulturellen Werte Alabamas von allen Seiten angegriffen. Deshalb hat uns die Ermordung von Charlie Kirk so tief getroffen", sagte der 35-Jährige in seinem Video.

