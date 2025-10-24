NFL - ALLE HIGHLIGHTS IM NFL NETWORK AUF JOYN
NFL: Ex-Bengals-Quarterback AJ McCarron will Vizegouverneur von Alabama werden
- Veröffentlicht: 24.10.2025
- 15:14 Uhr
- ran.de
Ex-Bengals-Quarterback AJ McCarron offenbart politische Ambitionen. Der 35-Jährige kandidiert in Alabama für das Amt des Vizegouverneurs.
Besondere Ambition bei AJ McCarron: Der ehemalige NFL-Quarterback hat in einem Video bekanntgegeben, dass er für das Amt des Vizegouverneurs im US-Bundesstaat Alabama kandidieren will.
In dem Clip bezeichnete sich der ehemalige Sportler als politischen Außenseiter. Den kürzlich ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk erwähnte er indes als seine Inspiration, "aus der Reserve zu kommen".
McCarron, der für die Republikaner kandidiert, betonte zudem seine Unterstützung für Donald Trump im letztlich erfolgreichen Wahlkampf 2016.
"Heute werden die konservativen und kulturellen Werte Alabamas von allen Seiten angegriffen. Deshalb hat uns die Ermordung von Charlie Kirk so tief getroffen", sagte der 35-Jährige in seinem Video.
McCarron einst von den Bengals ausgewählt
Weiter betonte er: "Die Insider und Berufspolitiker aus Montgomery hatten ihre Chance. Jetzt ist es an der Zeit, dass politische Neulinge und Außenseiterkandidaten wie ich den Kampf anführen."
- Bei Vikings vs. Chargers: Liga korrigiert Kommentatoren-Legende wegen kuriosem Field-Goal-Versuch
- Aaron Rodgers will bei Green Bay Packers seine Karriere beenden - "Empfinde nichts als Liebe"
- Kommentar: Baltimore Ravens sind nach Rückkehr von Lamar Jackson zum Siegen verdammt
McCarron spielte einst am College als Signal Caller bei den Alabama Crimson Tide und führte das Team 2012 und 2013 zum Titel. Bei der Wahl zum Gewinner der Heisman Trophy wurde er Zweiter.
2014 wurde er beim NFL Draft von den Cincinnati Bengals ausgewählt, in deren Diensten er bis 2017 stand. Später spielte er zudem bei den Buffalo Bills, den damaligen Oakland Raiders, den Houston Texans und den Atlanta Falcons.