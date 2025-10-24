Anzeige
Bei Vikings vs. Chargers: Liga korrigiert Kommentatoren-Legende wegen kuriosem Field-Goal-Versuch im London Game

  Aktualisiert: 24.10.2025
  12:45 Uhr
  • ran.de

Im Spiel zwischen den Chargers und den Vikings wird TV-Kommentator Al Michaels von der NFL korrigiert. Dabei geht es um eine Szene aus einem früheren Spiel der Gäste.

Überraschende Korrektur der NFL im Thursday Night Game von Woche acht.

Drei Wochen ist es her, dass Vikings-Kicker Will Reichard ein 51-Yard-Field-Goal beim Spiel gegen die Cleveland Browns in London verfehlte. Der Ball hatte offenbar ein Kamerakabel berührt und in der Luft eine bizarre Flugbahn genommen.

Die Referees sahen seinerzeit keine Behinderung, der Kick wurde nicht wiederholt und auch in der Übertragung des "NFL Network" fand die Szene keine Erwähnung.

imago images 1068153127

Zum Auftakt des achten Spieltags mussten die Vikings am Donnerstagabend bei den Los Angeles Chargers antreten und verloren klar mit 10:37. Im zweiten Viertel stellte sich Reichard dabei für ein Field Goal auf.

Kommentatoren-Legende Al Michaels, der für "Prime Video Thursday Night Football" im Einsatz war, erklärte vor dem verwandelten 54-Yard-Field-Goal: "Sein einziger Fehlschuss in diesem Jahr war, als er in London ein Kamerakabel getroffen hat."

Bemerkenswert: Im dritten Viertel trat Reichard erneut zu einem Field-Goal-Versuch an - und Michaels tätigte dabei eine durchaus interessante Aussage.

NFL korrigiert Kommentatoren-Aussage

"Die Liga will mir mein Mittagessen wegnehmen, weil ich zuvor gesagt habe, dass Reichards einziger Fehler darin bestand, in London ein Kabel getroffen zu haben. Die Liga sagt: 'Nein, nein, das war eine optische Täuschung'", implizierte er, dass sich die Liga-Verantwortlichen während der Live-Übertragung bei ihm gemeldet hatten.

Und Michaels fuhr fort: "Das ist nicht die Meinung von Reichard. Aber wie auch immer, da haben Sie es. Wir haben das aufgeklärt. Ich räume immer unser Chaos auf. Mein Chaos."

Grotesk: Eine Woche nach dem London Game hatte die NFL eigentlich eingeräumt, dass es sich bei dem Kamerakabel-Kick um eine Fehlentscheidung gehandelt hatte, die Liga aber keine Korrektur in den Statistiken dazu vornehmen wird.

