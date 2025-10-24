Im Spiel zwischen den Chargers und den Vikings wird TV-Kommentator Al Michaels von der NFL korrigiert. Dabei geht es um eine Szene aus einem früheren Spiel der Gäste. Überraschende Korrektur der NFL im Thursday Night Game von Woche acht. Drei Wochen ist es her, dass Vikings-Kicker Will Reichard ein 51-Yard-Field-Goal beim Spiel gegen die Cleveland Browns in London verfehlte. Der Ball hatte offenbar ein Kamerakabel berührt und in der Luft eine bizarre Flugbahn genommen. Die Referees sahen seinerzeit keine Behinderung, der Kick wurde nicht wiederholt und auch in der Übertragung des "NFL Network" fand die Szene keine Erwähnung.

Zum Auftakt des achten Spieltags mussten die Vikings am Donnerstagabend bei den Los Angeles Chargers antreten und verloren klar mit 10:37. Im zweiten Viertel stellte sich Reichard dabei für ein Field Goal auf. Kommentatoren-Legende Al Michaels, der für "Prime Video Thursday Night Football" im Einsatz war, erklärte vor dem verwandelten 54-Yard-Field-Goal: "Sein einziger Fehlschuss in diesem Jahr war, als er in London ein Kamerakabel getroffen hat."

Rechtsstreit zwischen NFL und Jon Gruden geht weiter Bemerkenswert: Im dritten Viertel trat Reichard erneut zu einem Field-Goal-Versuch an - und Michaels tätigte dabei eine durchaus interessante Aussage.

