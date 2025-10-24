Aaron Rodgers trifft mit den Pittsburgh Steelers auf die Green Bay Packers. Vor der Partie verkündet der Quarterback, bei seinem Ex-Team in den Ruhestand gehen zu wollen. Von Franziska Wendler Für Aaron Rodgers steht am achten NFL-Spieltag eine ganz besondere Partie auf dem Programm. Im Sunday Night Game empfängt er mit den Pittsburgh Steelers seine langjährige Franchise, die Green Bay Packers. Obwohl A-Rod noch keine finale Entscheidung darüber getroffen hat, wann er seine Karriere in der besten Football-Liga der Welt beendet, hat der Star-Quarterback bereits jetzt mitgeteilt, dass er bei den Packers in den Ruhestand gehen will.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Vor dem Aufeinandertreffen erklärte der 41-Jährige dies in einem Pressegespräch mit Packers-Reportern. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit dort, denn fast alles, was in meinem Leben großartig ist, verdanke ich meiner Football-Karriere", ließ Rodgers wissen. Er ergänzte: "Meine Football-Karriere beginnt und endet eines Tages in Green Bay. Deshalb liebe ich all diese Erinnerungen."

Anzeige

Rodgers schwärmt von Green Bay 18 Jahre lang spielte der Quarterback für die Cheeseheads, vor dem Duell am Sonntag äußerte er sich voller Zuneigung zu seinem Ex-Team. "Unabhängig davon, wann ich meine Karriere beende, ist das der Großteil meiner Laufbahn. Ich werde als Packer in den Ruhestand gehen und dann sehen, was danach passiert. Ich habe viel Liebe für die Organisation und meine Zeit dort", führte der viermalige MVP aus. Und weiter: "Diese Woche wurde ich gefragt, ob es ein Revanchespiel sei oder so etwas in der Art. Was sollte ich denn hier rächen? Sie haben mir eine Menge Geld eingebracht. Ich bin dort aufgewachsen, habe dort 18 Jahre verbracht, von 21 bis 39. Ich habe dort einige der besten Jahre meines Lebens verbracht. Ich empfinde nichts als Liebe für die Organisation." Tyreek Hill vor Karriereende? "Bin an einem Punkt..."

Wegen Kabel-Field-Goal: NFL korrigiert Kommentatoren-Legende im Spiel

Aaron Rodgers mit den Steelers gegen die Packers: Als es für Jordan Love Strafpunkte hagelte Beim Gedanken an seine langjährige Heimat geriet Rodgers regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit dort. Im Laufe der Jahre gab es viele tolle Begegnungen mit Fans. Ich habe in Green Bay gelebt, in Suamico und Hobart (Gemeinden außerhalb von Green Bay, d. Red.). Ich bin zu Chives (Restaurant, d. Red.) gegangen, war viel unterwegs, habe Leute bei Piggly Wiggly (Lebensmittelladen, d. Red.) getroffen, wenn ich meine Einkäufe erledigt habe."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Injury Update der Saison 2025: Christian Watson vor Comeback bei den Green Bay Packers 1 / 11 © ZUMA Press Wire Christian Watson (Green Bay Packers)

Im Januar riss sich Christian Watson beim Spiel gegen die Chicago Bears tragisch das Kreuzband. Nun, fast elf Monate später, steht Watson vor einem Comeback. "Ich gehe davon aus, dass ich gegen die Steelers spiele", sagte der Receiver. Lange galt er als Lieblingsziel von Jordan Love, nun kann er sich Woche für Woche in Sachen Snaps steigern. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders müssen auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert laut "ESPN" an einer Oberschenkelverletzung und verpasst damit das Monday Night Game von Week 8 gegen die Kansas City Chiefs. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Demnach soll Daniels aber nicht länger ausfallen, die Franchise will aber offenbar kein Risiko eingehen. © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

J.J. McCarthy trainierte zwar nach seiner Knöchelverletzung wieder eingeschränkt mit. Dennoch müssen die Minnesota Vikings weiter auf den eigentlichen Starter verzichten. Bereits relativ früh legten sich die Vikings auf diesen Schritt fest, Trainingseinheiten auf dem Platz beginnen erst Mittwochs. Carson Wentz wird daher übernehmen. © IMAGO/Imagn Images Nico Collins (Houston Texans)

Die Texans verloren in Woche 7 nicht nur mit 19:27 gegen die Seattle Seahawks, sondern auch Nico Collins. Der Wide Receiver schlug im vierten Viertel nach einem Pass von Quarterback C.J. Stroud beim Fangversuch mit dem Kopf auf dem Boden auf. Laut Head Coach DeMeco Ryans zog sich Collins dabei eine Gehirnerschütterung zu, sein Zustand soll im Laufe der Woche evaluiert werden. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans hat sich gegen die Detroit Lions einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und wird damit einen Großteil der Saison verpassen. Das gab Head Coach Todd Bowles nach der Partie bekannt. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards aufgelegt. Evans fehlte zuvor bereits seit Week 3 mit einer Oberschenkelverletzung und gab erst in Woche sieben sein Comeback. © ZUMA Press Wire Bryce Young (Carolina Panthers)

Bryce Young knickte im dritten Viertel des 13:6-Siegs gegen die New York Jets beim einem Sack um und verletzte sich am rechten Sprunggelenk. Die Ausfallzeit bei solchen Verletzungen liegt meist bei zwei bis vier Wochen, doch Carolina hofft, dass der Quarterback nur ein Spiel verpassen wird. Gegen die Buffalo Bills in Week 8 wird Routinier Andy Dalton für die Panthers zum Einsatz kommen. © 2025 Getty Images David Njoku (Cleveland Browns)

Tight End David Njoku fehlte den Browns wegen einer Knieverletzung. Wie die Franchise bekanntgab, konnte er deshalb auch zuletzt nicht am Training teilnehmen. Njoku erlitt die Verletzung zuletzt während der Niederlage gegen gegen die Pittsburgh Steelers, musste während der Partie deshalb schon mehrere Male das Spielfeld verlassen. Ob er gegen die Patriots bereitsteht, ist offen. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Week 7 kam zu früh für Brock Purdy. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, musste er gegen die Atlanta Falcons wegen seiner Zehenverletzung noch einmal zuschauen. Head Coach Kyle Shanahan sagte über die vergangenen Tage: "Es war definitiv ein Schritt vorwärts, es geht in die richtige Richtung." Die 49ers bauten im Sunday Night Game einmal mehr auf Mac Jones. © imago Damar Hamlin & T.J. Sanders (Buffalo Bills)

Vor Week 6 setzen die Buffalo Bills Damar Hamlin (l.) und T.J. Sanders (r.) auf die Injured Reserve List. Der Safety laboriert an einer Brustverletzung, der Defensive Tackle an Kniebeschwerden. Beide fehlen damit mindestens vier Spiele. © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.