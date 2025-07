NFL - Dallas Cowboys: Jerry Jones und Micah Parsons im öffentlichen Schlagabtausch

Micah Parsons erschien pünktlich zum Start des Trainingscamps der Dallas Cowboys in Oxnard, Kalifornien. Ob der viermalige Pro Bowler jedoch tatsächlich am Training teilnehmen wird, bleibt fraglich: Laut "ESPN" droht aufgrund der stockenden Vertragsgespräche ein Holdout.

Micah Parsons vor NFL-Rekordvertrag?

Trotz der öffentlichen Streitigkeiten scheint es jedoch wahrscheinlich, dass Parsons am Ende einen neuen Rekordvertrag erhalten wird.

Seine sportliche Bedeutung für die Cowboys ist unbestritten: Seit er 2021 in der ersten Runde gedraftet wurde, führte er jede Saison das Team in Sacks an – selbst vergangene Saison trotz Verletzungspause mit zwölf Sacks in 13 Einsätzen.