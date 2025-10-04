American Football
NFL: Ex-Quarterback Mark Sanchez nach Messerangriff im Krankenhaus
- Aktualisiert: 04.10.2025
- 23:28 Uhr
- Chris Lugert
Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einem Streit mit einer unbekannten Person niedergestochen worden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.
Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Das bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den Sanchez als Experte tätig ist. Der 38-Jährige befinde sich jedoch in stabilem Zustand.
- Kommentar: Kyle Shanahan ist der beste Coach der NFL
- Debüt für Browns-Rookie Gabriel: Durchbricht er eine historische Negativserie?
Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Indianapolis, wo er als Teil des Übertragungsteams von "Fox Sports" das NFL-Spiel zwischen dort beheimateten Colts und den Las Vegas Raiders begleiten sollte.
"Wir sind dem medizinischen Team für seine außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu respektieren", teilte der Sender mit.
Sanchez spielte lange für die Jets
Die Polizei von Indianapolis erklärte, es handele sich bei der Tat "um einen Einzelfall zwischen zwei Männern und nicht um eine zufällige Gewalttat".
Zuvor war es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sanchez und dem Angreifer gekommen, dieser habe ebenfalls Verletzungen davongetragen.
Sanchez war 2009 als fünfter Pick im NFL Draft von den New York Jets gewählt worden. Insgesamt stand er fünf Jahre bei den Jets unter Vertrag, wobei er seine letzte Saison verletzungsbedingt verpasste. In vier Jahren als Starter führte er die Franchise zu einer Bilanz von 33-29, in seinen ersten beiden Saisons kamen die Jets in die Playoffs.
Nach seiner Zeit in New York stand er noch bei den Philadelphia Eagles, den Dallas Cowboys, den Chicago Bears und den Washington Redskins (heute: Commanders) unter Vertrag. Im Juli 2019 erklärte er seinen Rücktritt.