Anzeige
American Football

NFL: Ex-Quarterback Mark Sanchez wird im Krankenhaus nach Messerangriff festgenommen

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 08:40 Uhr
  • Chris Lugert

Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einem Streit mit einer unbekannten Person niedergestochen worden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Doch die polizeilichen Ermittlungen richten sich auch gegen ihn.

Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Das bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den Sanchez als Experte tätig ist. Der 38-Jährige befinde sich jedoch in stabilem Zustand.

Allerdings ist Sanchez in dieser Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter. Wie "ESPN" berichtet, wurde er am Samstag von der Polizei festgenommen und muss sich wegen des Vorfalls, bei dem er niedergestochen wurde, wegen drei Vergehen verantworten.

Anzeige
Anzeige

Polizei wirft Sanchez auch Körperverletzung vor

Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Die finale Entscheidung über die Anklage werde laut IMPD die Staatsanwaltschaft von Marion County treffen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Indianapolis, wo er als Teil des Übertragungsteams von "Fox Sports" das NFL-Spiel zwischen dort beheimateten Colts und den Las Vegas Raiders begleiten sollte.

"Wir sind dem medizinischen Team für seine außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu respektieren", teilte der Sender mit.

Anzeige
Anzeige

Sanchez spielte lange für die Jets

Die Polizei von Indianapolis erklärte, es handele sich bei der Tat "um einen Einzelfall zwischen zwei Männern und nicht um eine zufällige Gewalttat".

Zuvor war es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sanchez und dem Angreifer gekommen, dieser habe ebenfalls Verletzungen davongetragen.

Sanchez war 2009 als fünfter Pick im NFL Draft von den New York Jets gewählt worden. Insgesamt stand er fünf Jahre bei den Jets unter Vertrag, wobei er seine letzte Saison verletzungsbedingt verpasste. In vier Jahren als Starter führte er die Franchise zu einer Bilanz von 33-29, in seinen ersten beiden Saisons kamen die Jets in die Playoffs.

Nach seiner Zeit in New York stand er noch bei den Philadelphia Eagles, den Dallas Cowboys, den Chicago Bears und den Washington Redskins (heute: Commanders) unter Vertrag. Im Juli 2019 erklärte er seinen Rücktritt.

Mehr News und Videos
Sanchez 2013 bei den Jets
News

Ex-Quarterback Sanchez mit Stichwunden im Krankenhaus

  • 05.10.2025
  • 05:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New Orleans Saints at Seattle Seahawks Sep 21, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks wide receiver Tory Horton (15) celebrates after scoring a 95 yard ...
News

Tipps zum 5. Spieltag: Seahawks siegen im NFC-Topspiel

  • 04.10.2025
  • 23:54 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.10.2025
  • 22:48 Uhr
imago images 1064963669
News

Nächste Shanahan-Masterclass: Der beste Coach der NFL

  • 04.10.2025
  • 18:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cincinnati Bengals at Cleveland Browns Sep 7, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (8) at Huntington Bank Field. Cleveland Hunt...
News

Bricht Browns-Rookie Gabriel einen jahrzehntelangen Fluch?

  • 04.10.2025
  • 14:35 Uhr

NFL: Travis Kelce übertrifft alles mit Antrag - Taylor Swift verrät Details

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Arthur Jones als Raven im September 2013
News

NFL: Ravens trauern um Super-Bowl-Sieger Jones

  • 04.10.2025
  • 10:58 Uhr
Aug. 15, 2013 - Baltimore, MD, United States of America - Baltimore Ravens DT Arthur Jones (97). Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD on August 15, 2013. Photo: ...
News

Ravens trauern um ehemaligen Super-Bowl-Champion

  • 04.10.2025
  • 10:51 Uhr

NFL-Highlights: 49ers und Rams mit OT-Krimi - Desaster für Kicker

  • Video
  • 05:54 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Los Angeles Rams Oct 2, 2025; Inglewood, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Mac Jones (10) reacts after the game against the ...
News

Mac Jones überragt: 49ers schlagen Rams in OT-Krimi

  • 04.10.2025
  • 09:07 Uhr