Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einem Streit mit einer unbekannten Person niedergestochen worden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Doch die polizeilichen Ermittlungen richten sich auch gegen ihn. Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den Sanchez als Experte tätig ist. Der 38-Jährige befinde sich jedoch in stabilem Zustand.

Allerdings ist Sanchez in dieser Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter. Wie "ESPN" berichtet, wurde er am Samstag von der Polizei festgenommen und muss sich wegen des Vorfalls, bei dem er niedergestochen wurde, wegen drei Vergehen verantworten.

Polizei wirft Sanchez auch Körperverletzung vor Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Die finale Entscheidung über die Anklage werde laut IMPD die Staatsanwaltschaft von Marion County treffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Indianapolis, wo er als Teil des Übertragungsteams von "Fox Sports" das NFL-Spiel zwischen dort beheimateten Colts und den Las Vegas Raiders begleiten sollte. "Wir sind dem medizinischen Team für seine außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu respektieren", teilte der Sender mit.

