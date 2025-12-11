Jakob Johnson ist wieder zurück in der NFL. Der deutsche Fullback unterschreibt erneut bei den Houston Texans, die ihn erst in dieser Woche entlassen haben.

Er ist wieder da! Jakob Johnson ist zurück in der NFL.

Der 30-Jährige unterschreibt bei den Houston Texans einen neuen Deal. Dort steht Johnson allerdings nicht im aktiven Kader, sondern ist Teil des Practice Squads.

Die Franchise aus der AFC South hatte den deutschen Fullback erst am Montag entlassen. Allerdings verriet Johnson nur wenig später im Podcast "Football O‘Clock", dass genau das der Plan der Texans gewesen sei.

So wurde Johnson im Gespräch mit General Manager Nick Caserio mitgeteilt, dass die Franchise nach seiner Entlassung plane, ihn wieder ins Practice Squad aufzunehmen.