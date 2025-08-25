Anzeige
Nach Shilo Sanders' attacke

NFL: Familien-Reunion in Kanada? – Toronto Argonauts sichern sich Rechte an Sanders-Brüdern

  • Veröffentlicht: 25.08.2025
  • 11:34 Uhr
  • ran.de

Die Toronto Argonauts träumen von einer Sanders-Reunion. Am Sonntag setzte das CFL-Team Shilo Sanders auf seine Verhandlungsliste – und besitzt damit nun die exklusiven Rechte an gleich zwei Söhnen von NFL-Legende Deion Sanders.

In der kanadischen Football-Liga CFL gilt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Jedes Team darf bis zu 45 Spieler listen, deren Rechte exklusiv gesichert sind. Für die Athleten selbst bedeutet das allerdings nicht automatisch Interesse oder gar eine Verpflichtung.

Viele wissen nicht einmal, dass ihr Name auf einer solchen Liste steht. Erst wenn ein Spieler aktiv ein Vertragsangebot einfordert, muss das Team reagieren.

Wie "3downnation.com" berichtet, haben sich die Toronto Argonauts die Rechte an Shedeur Sanders bereits im April gesichert.

Für den Quarterback ist ein Engagement in Kanada allerdings unwahrscheinlich. Der 22-Jährige wurde im NFL-Draft von den Cleveland Browns in Runde fünf ausgewählt.

Trotz starker College-Football-Leistungen bei Jackson State und Colorado muss er sich dort gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Dass er den finalen 53-Mann-Kader verpasst, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

NFL-Highlights: Sack-Party! Rams zerlegen Shedeur Sanders

Shilo Sanders nach Schlag auf Waiver-Liste gesetzt

Ganz anders die Situation bei Bruder Shilo. Der 25-jährige Safety war erst im Mai als "Undrafted Free Agent" zu den Tampa Bay Buccaneers gekommen, fiel dort aber zuletzt negativ auf.

Im letzten Preseason-Spiel wurde er nach einem Schlag gegen Tight End Zach Davidson von den Buffalo Bills disqualifiziert. Head Coach Todd Bowles nannte die Aktion später "inakzeptabel".

Einen Tag darauf setzten die Bucs Sanders auf die Waiver-Liste. Ob er von einem anderen NFL-Team aufgenommen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen – andernfalls könnte tatsächlich Kanada zur Option werden. Denn die Toronto Argonauts sicherten sich die Rechte an den Verhandlungen mit dem Profi aus der Secondary.

Dabei bringt Shilo durchaus sportliche Argumente mit: Nach seinen ersten College-Jahren in South Carolina folgte er seinem Vater, NFL-Legende Deion Sanders, nach Jackson State. Später wechselte er mit nach Colorado und sammelte in zwei Jahren für die Buffaloes starke 137 Tackles, fünf Forced Fumbles und zwei Touchdowns.

Noch ist eine Reunion der Sanders-Brüder reine Spekulation. Doch wenn Shilo keinen Platz in der NFL finden sollte, könnte das nächste Kapitel der Sanders-Familiengeschichte in einem anderen Land fortgeführt werden.

