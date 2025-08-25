Die Toronto Argonauts träumen von einer Sanders-Reunion. Am Sonntag setzte das CFL-Team Shilo Sanders auf seine Verhandlungsliste – und besitzt damit nun die exklusiven Rechte an gleich zwei Söhnen von NFL-Legende Deion Sanders.

In der kanadischen Football-Liga CFL gilt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." Jedes Team darf bis zu 45 Spieler listen, deren Rechte exklusiv gesichert sind. Für die Athleten selbst bedeutet das allerdings nicht automatisch Interesse oder gar eine Verpflichtung.

Viele wissen nicht einmal, dass ihr Name auf einer solchen Liste steht. Erst wenn ein Spieler aktiv ein Vertragsangebot einfordert, muss das Team reagieren.

Wie "3downnation.com" berichtet, haben sich die Toronto Argonauts die Rechte an Shedeur Sanders bereits im April gesichert.

Für den Quarterback ist ein Engagement in Kanada allerdings unwahrscheinlich. Der 22-Jährige wurde im NFL-Draft von den Cleveland Browns in Runde fünf ausgewählt.

Trotz starker College-Football-Leistungen bei Jackson State und Colorado muss er sich dort gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen. Dass er den finalen 53-Mann-Kader verpasst, gilt jedoch als unwahrscheinlich.