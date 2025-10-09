NFL
NFL: Shedeur Sanders droht bei den Cleveland Browns der nächste Rückschlag
- Veröffentlicht: 09.10.2025
- 12:00 Uhr
- Oliver Jensen
Durch den Trade von Joe Flacco müsste Shedeur Sanders eigentlich von Quarterback-Nummer-3 zur Nummer 2 aufsteigen. Doch dies ist alles andere als sicher.
Bei den Quarterbacks der Cleveland Browns gibt es eine neue Hierarchie.
Dillon Gabriel ist seit der vergangenen Woche der Starting-Quarterback der Cleveland Browns. Joe Flacco wurde erst zum Backup degradiert und nun zu den Cincinnai Bengals getradet.
Wer jetzt die Nummer 2 von Cleveland ist, lässt sich Kevin Stefanski allerdings noch offen. Der Trainer sagte, dass er "die Woche abwarten und später eine Entscheidung treffen würde."
Das Wichtigste in Kürze
Das Kuriose ist: Rookie Shedeur Sanders ist der einzige verbleibende Quarterback im aktiven Kader. Die einzige Alternative würde darin bestehen, Practice Squad-Quarterback Bailey Zappe in den aktiven Kader zu befördern und ihn zur Nummer 2 zu machen. Für Sanders käme dies einer gefühlten Ohrfeige gleich.
"Bei allen Dingen im Kader muss ich immer auf unsere Spieler und die Entwicklung unserer Spieler achten", sagte Stefanski. "Und ich möchte sicherstellen, dass ich immer das Beste für unsere Spieler und natürlich unser Team tue."
NFL: Shedeur Sanders wurde in der 5. Runde gepickt
Sanders, der 144. Pick im diesjährigen Draft, war in den ersten fünf Spielen der Browns als Nummer 3 gelistet. Umso mehr stellt sich die Frage, warum Sanders nicht automatisch zur Nummer 2 befördert wird. Oder anders gefragt: Was muss er tun, um der erste Backup zu sein?
"Ich würde nicht sagen, dass es eine Sache gibt, die Sanders jetzt zeigen muss", sagte Stefanski und erklärte seinen Standpunkt.
"In meiner Rolle muss ich das Beste für unsere Spieler und unser Team tun, und ich investiere sehr, sehr in unsere Spielerentwicklung, die Entwicklung unserer jungen Spieler, unsere Quarterback-Entwicklung. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, möchte ich sicherstellen, dass ich das Richtige für unsere Spieler tue."