Durch den Trade von Joe Flacco müsste Shedeur Sanders eigentlich von Quarterback-Nummer-3 zur Nummer 2 aufsteigen. Doch dies ist alles andere als sicher. von Oliver Jensen, Bei den Quarterbacks der Cleveland Browns gibt es eine neue Hierarchie. Dillon Gabriel ist seit der vergangenen Woche der Starting-Quarterback der Cleveland Browns. Joe Flacco wurde erst zum Backup degradiert und nun zu den Cincinnai Bengals getradet. NFL auf Joyn: Nach Abgang von Joe Flacco - Wittert Shedeur Sanders seine Chance? | Joyn Wer jetzt die Nummer 2 von Cleveland ist, lässt sich Kevin Stefanski allerdings noch offen. Der Trainer sagte, dass er "die Woche abwarten und später eine Entscheidung treffen würde."

Das Kuriose ist: Rookie Shedeur Sanders ist der einzige verbleibende Quarterback im aktiven Kader. Die einzige Alternative würde darin bestehen, Practice Squad-Quarterback Bailey Zappe in den aktiven Kader zu befördern und ihn zur Nummer 2 zu machen. Für Sanders käme dies einer gefühlten Ohrfeige gleich. "Bei allen Dingen im Kader muss ich immer auf unsere Spieler und die Entwicklung unserer Spieler achten", sagte Stefanski. "Und ich möchte sicherstellen, dass ich immer das Beste für unsere Spieler und natürlich unser Team tue."

