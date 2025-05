Wenn Flag Football bei Olympia 2028 seine Premiere feiert, könnten auch Stars aus der NFL mit dabei sein. Die Owner der Liga stimmen in Kürze über eine Beschlussvorlage für die Teilnahme ab.

Von Daniel Kugler

Die NFL hat die Forderung nach einer Beteiligung ihrer Stars an der Olympia-Premiere im Flag Football vernommen.

In der nächsten Woche werden die Franchise Owner auf dem Spring League Meeting eine Beschlussvorlage diskutieren, die es NFL-Spielern erlauben würde, während der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles Flag Football zu spielen. Dies teilte die Liga am Donnerstag mit.

Die Verordnung würde die Teilnahme von maximal einem Spieler pro Team an den Olympischen Spielen 2028 erlauben, plus einen internationalen Spieler pro Team, um den Weg für die Teilnahme von NFL-Klubs außerhalb der Vereinigten Staaten zu ebnen.

"Die Mitglieder sind der Ansicht, dass die Teilnahme von NFL-Spielern am Flag Football während der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, Kalifornien, ein solches Wachstum unterstützen und mehrere Interessen der Liga fördern wird, darunter die Steigerung des Interesses der Fans und der Öffentlichkeit am Flag Football und die Erweiterung der globalen Reichweite der NFL", heißt es in der Resolution.