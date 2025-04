NFL: Fox Sports-Analyst Greg Olsen statt Tom Brady für einen Emmy nominiert

Beim amerikanischen Fernsehpreis gibt es unter den Nominierungen bereits eine Überraschung. So könnte der Fox-Sports-Ersatz von Tom Brady, Greg Olsen, im Gegensatz zum "GOAT" einen Emmy Award gewinnen.

von Mike Stiefelhagen

Zu seiner aktiven Zeit in der NFL war Tom Brady zweifelsohne der "GOAT", der "Greatest of all Time". In seiner Zweitkarriere als TV-Experte noch nicht.

Bei "Fox Sports" nahm Brady den Platz seines Kollegen Greg Olsen ein, auch wenn der ehemalige Tight End einen guten Job machte. Mit dem Namen "Brady" konnte er nicht konkurrieren.

Und das obwohl Olsen in den letzten beiden Jahren als TV-Experte zwei Mal den "Emmy" gewann. Für seine Leistung als "Außergewöhnliche Persönlichkeit / Event Analyst". Er ist zum vierten Mal in Folge nominiert und könnte das dritte Mal in Folge gewinnen, obwohl er degradiert wurde.

Das Pikante: die neue Nummer eins bei Fox Sports, Tom Brady, wurde nicht für den amerikanischen Fernsehpreis nominiert.