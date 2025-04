Das Endergebnis von 21:16 für die Tampa Bay Buccaneers spielt in der Retrospektive wahrscheinlich keine große Rolle mehr. Das Munich Game 2022 am zehnten Spieltag der Saison zwischen den Seattle Seahawks und den Buccaneers entpuppte sich als Football-Fest.

Young: Munich Game war "eine der besten Erfahrungen"

ran: Das Munich Game 2022 ist jetzt gut 2 1/2 Jahre her. Wie blicken Sie darauf zurück?

David Young: Das war eine der besten und lustigsten Erfahrungen, die ich in meiner Karriere miterleben durfte. Wir wussten natürlich, dass sich viele Fans in Deutschland auf das Spiel freuen und dass viele Seahawks-Fans in Deutschland leben. Aber es war trotzdem überwältigend. Überall wimmelte es vor NFL-Fans und jede Nacht waren die Brauhäuser voll. Vor dem Augustiner Stammhaus, in dem wir unterwegs waren, standen die Fans ewig Schlange. Und beim Spiel selbst waren die Seahawks-Fans klar in der Mehrzahl und haben richtig Krach gemacht. Das war toll und hat uns erneut gezeigt, wie wichtig die Fans in Deutschland für uns sind.

ran: Die Seahawks zählen zu den beliebtesten und populärsten NFL-Teams in Deutschland, wie haben Sie das Feedback der Fans im Nachgang an das Spiel erlebt?

Young: Wir haben eine riesige Fankultur in Deutschland, die sogar größer ist als hier in Washington. Die Fanklubs leisten da volle Arbeit. Und für unsere Fans war es eine tolle Belohnung, endlich Seahawks-Football in Deutschland sehen zu können. Wir hören bis heute noch von dem Munich Game. Aber zahlreiche Fans haben uns auch schon hier in den USA besucht. Wir freuen uns einfach immer über die Möglichkeit, mit unseren internationalen Fans zu interagieren und auch etwas für die jahrelange Unterstützung zurückzugeben.