NFL: Frau gewürgt! Schwere Vorwürfe gegen Linebacker-Coach der Miami Dolphins - Zeugenaussagen belasten Trainer
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 13:50 Uhr
Der Outside-Linebacker-Coach der Miami Dolphins wurde festgenommen. Die Vorwürfe gegen den Footballlehrer haben es in sich.
Kurz vor dem Saisonauftakt bei den Indianapolis Colts (am 09. September ab 19:00 Uhr im Liveticker) müssen die Miami Dolphins auf ihren Outside-Linebacker-Coach Ryan Crow verzichten.
Der 37-Jährige wurde unlängst in das Broward County Jail gebracht, nachdem er in Fort Lauderdale wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde. Inzwischen wurde er nach Zahlung einer Kaution aber wieder freigelassen.
Zeugen berichteten der Polizei von Fort Lauderdale, dass sie gesehen hätten, wie Crow eine Frau in einer Hochhauswohnung gewürgt, geschlagen und zu Boden geworfen habe.
Laut "Miami Herald", der sich auf den von der Polizei veröffentlichten Notruf bezieht, berichtete einer der Zeugen, Crow habe die Frau geschlagen und erst aufgehört, als bemerkte, dass er beobachtet wird. Um kurz nach Mitternacht rückte schließlich die Polizei an.
Dolphins beurlauben Linebacker-Coach Crow
Die betroffene Frau, die gemeinsam mit Crow in der Wohnung lebt, erklärte gegenüber den Beamten, sie sei nicht verletzt. Eine eidesstattliche Erklärung wollte sie derweil nicht abgeben.
In einem Statement reagierten die Dolphins auf den Vorfall: "Wir sind uns der ernsten Angelegenheit um Ryan Crow bewusst und sammeln derzeit weitere Informationen."
Weiter heißt es: "Ryan wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wir stehen in Kontakt mit der NFL und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern."
Linebacker-Coach Ryan Crow: Von Tennessee nach Miami
Crow arbeitet seit 2024 für die Dolphins, zuvor stand er mehrere Jahre bei den Tennessee Titans an der Seitenlinie.
Dort begann er 2018 als Defensive Assistant und wurde 2021 zum Outside-Linebacker-Coach befördert. Nach der Entlassung von Head Coach Mike Vrabel verließ er die Titans und wechselte nach Miami.