American Football

NFL: Erzrivale der Dallas Cowboys wollte offenbar Micah Parsons haben

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 18:55 Uhr
  • Malte Ahrens

Der Mega-Trade von Micah Parsons zu den Green Bay Packers hat am Ende der Offseason für ordentlich Wirbel gesorgt. Fast wäre er jedoch zu einem anderen Team gegangen.

Zu den aufsehenerregendsten Trades in der NFL in diesem Jahr gehörte fraglos der von Micah Parsons. Am Ende der Offseason ging der Star-Defensive-End von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers und unterschrieb einen Rekorddeal.

So unerwartet der Trade auch kam, war vorher schon eine andere Franchise an dem 26-Jährigen interessiert. Wie "ESPN" berichtet, haben die Philadelphia Eagles im Sommer versucht, sich die Dienste von Parsons zu sichern.

Das Wichtigste in Kürze

Laut dem Bericht gab es ein Telefonat, in dem über das Interesse am viermaligen Pro-Bowler gesprochen wurde. Allerdings hatten die Cowboys kein Interesse daran, ihren Starspieler innerhalb der eigenen Division abzugeben und lehnten ab.

Eagles eröffnen gegen die Cowboys die Saison

Stattdessen verhandelten sie selbst über Monate mit dem Spieler, um sich auf einen neuen Vertrag zu einigen. Kurz vor Saisonbeginn schalteten sich dann die Green Bay Packers ein und tradeten Kenny Clark und zwei Erstrunden-Picks zu den Cowboys.

Im ersten Saisonspiel, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wartet gleich der amtierende Super-Bowl-Sieger aus Philadelphia. Parsons wird sich das Duell seines Ex-Teams und seines Fast-Teams von zu Hause aus anschauen können.

