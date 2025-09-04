NFL: Erzrivale der Dallas Cowboys wollte offenbar Micah Parsons haben

Der Mega-Trade von Micah Parsons zu den Green Bay Packers hat am Ende der Offseason für ordentlich Wirbel gesorgt. Fast wäre er jedoch zu einem anderen Team gegangen.

Zu den aufsehenerregendsten Trades in der NFL in diesem Jahr gehörte fraglos der von Micah Parsons. Am Ende der Offseason ging der Star-Defensive-End von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers und unterschrieb einen Rekorddeal.

So unerwartet der Trade auch kam, war vorher schon eine andere Franchise an dem 26-Jährigen interessiert. Wie "ESPN" berichtet, haben die Philadelphia Eagles im Sommer versucht, sich die Dienste von Parsons zu sichern.