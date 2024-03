Am 13. März, um 22 Uhr deutscher Zeit, begann offiziell das neue Liga-Jahr und die Free Agency 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt durften vertragslose Spieler noch keine Deals unterschreiben. Allerdings war es ihnen erlaubt, ab dem 11. März mit Teams zu verhandeln, abgeschlossene Verträge sickern seitdem immer wieder durch.

Die Free Agency 2024 der NFL ist in vollem Gange. ran zeigt die aktuellen Gerüchte um die Top-Spieler auf dem Markt.

Der neue Vertrag bindet Johnson bis Ende der Saison 2027 an die Bills, in der kommenden Spielzeit gilt noch sein alter Kontrakt. Johnson war in der abgelaufenen Saison zum Second-team All-Pro gewählt worden.

Bislang kommt Osborn auf 15 Receiving Touchdowns in seiner laufenden NFL-Karriere. Berichten zufolge soll der Passempfänger ein Basis-Gehalt von vier Millionen US-Dollar bei den "Pats" erhalten.

Der 26 Jahre alte Wide Receiver stand zuletzt bei den Minnesota Vikings unter Vertrag, von denen er 2020 auch in der fünften Runde des damaligen Drafts gepicked wurde.

Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero übereinstimmend berichten, haben sich die New England Patriots die Dienste von K.J. Osborn gesichert.

+++ Update, 18.03.2024, 07:30 Uhr: K.J. Osborn schließt sich den Patriots an +++

Der routinierte Linebacker spielte nach seinem Draft-Pick in der zweiten Runde bereits zwischen 2015 und 2020 für die Chargers, nun soll er in LA nochmals einen Einjahresvertrag erhalten.

Nächster Quarterback-Kracher in der NFL! Wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet , wechselt Justin Fields via Trade von den Chicago Bears zu den Pittsburgh Steelers.

+++ Update, 16.03.2024, 23:45 Uhr: Justin Fields via Trade zu den Pittsburgh Steelers +++

Der 33-Jährige zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den besten Tackles der Liga und erreichte in seiner Karriere bisher acht Pro Bowls. Allerdings hatte er im Jersey der Dallas Cowboys, für die er die ersten 13 Spielzeiten seiner Karriere auflief, immer wieder mit teils schweren Verletzungen zu kämpfen.

Smith kann in der anstehenden Saison bis zu 20 Millionen US-Dollar verdienen (sechseinhalb garantiert). Ein Großteil des Gehalts ist also an seine Leistungen auf dem Platz (z.B. Spielzeit, Nominierungen für Awards etc.) gebunden.

Die New York Jets schrauben weitere an der Offensive Line für Superstar-Quarterback Aaron Rodgers. Left Tackle Tyron Smith unterschreibt für die kommende Spielzeit Das bestätigen die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter übereinstimmend.

+++ Update, 16.03.2024, 09:40 Uhr: Tyron Smith unterschreibt bei den New York Jets +++

Allen erreichte in seinen elf Spielzeiten in der NFL sechs Mal den Pro Bowl, knackte ebenso oft die Marke von 1.000 Receiving Yards und fungierte die vergangenen Jahre stets als zuverlässige Anspielstation in Kalifornien. Die Chargers entlasten durch den Trade ihre angespannte Cap-Situation, die Bears erhalten einen konstanten Playmaker.

Die Chicago Bears haben Verstärkung für ihr Passspiel an Land gezogen und sich die Dienste von Keenan Allen gesichert. Der Wide Receiver kommt vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung im Tausch für einen Viertrundenpick (Nummer 110) im Draft 2024 von den Los Angeles Chargers.

Armstead hatte sich nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs einer Knie-Operation unterzogen und lehnte Berichten zufolge eine Gehaltskürzung in San Francisco ab.

+++ Update, 14.03.2024, 21:50 Uhr: Armstead unterschreibt in Jacksonville +++

Howell war 2022 in der fünften Runde von den Commanders gedraftet worden und war in der vergangenen Saison der Starter. In 17 Spielen warf er für knapp unter 4.000 Yards und 21 Touchdowns, allerdings leistete er sich auch 21 Interceptions.

Quarterback Sam Howell hat ein neues Team. Dem "NFL Network" und "ESPN" zufolge wechselt Howell via Trade von den Washington Commanders zu den Seattle Seahawks.

+++ Update, 14.03.2024, 21:34 Uhr: Howell via Trade zu den Seahawks +++

Reader hatte in den vergangenen vier Saisons für die Cincinnati Bengals gespielt. Aktuell laboriert er an einem Quadrizeps-Riss.

Die Detroit Lions rüsten ihre Defense auf. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wechselt Free Agent D.J. Reader in die "Motor City". Der 29 Jahre alte Defensive Tackle unterschreibt demnach einen Zweijahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 27,25 Millionen Dollar.

Laut "ESPN" wird Fuller einen Zweijahresvertrag über 16,5 Millionen US-Dollar unterschreiben. In der vergangenen Saison sammelte der 29-Jährige bei den Commanders 79 Tackles und zwei Interceptions.

Die New Orleans Saints haben Quarterback Nathan Peterman verpflichtet, berichtet Nick Underhill von "NOF Network".

+++ Update, 14.03.2024, 18:10 Uhr: New Orleans Saints verpflichten Nathan Peterman +++

Allerdings spiele laut Bericht auch das Geld eine Rolle, da dies womöglich seine letzte Chance auf einen großen Vertrag in der NFL sein könnte.

Der 31-Jährige hatte in der vergangenen Offseason bei den Ravens unterschrieben, konnte aber in Baltimore nicht wirklich überzeugen: In 14 Spielen verbuchte OBJ 35 Catches für 565 Yards und drei Touchdowns.

Der langjährige Run Stopper unterschreibt für zwei Jahre und 26 Millionen in Ohio.

Nach mehr als zwei Tagen ist es passiert: Die Dallas Cowboys haben ihre erste externe Verpflichtung der Free Agency gemacht: Linebacker Eric Kendricks schließt sich "America's Team" an.

Flacco führte die Browns mit einer 4:1-Bilanz als Starter in die Playoffs. Am Ende der Spielzeit stand er bei 1616 Passing Yards, 13 Touchdowns und 8 Interceptions (60,3%). In der Wild Card Round unterlagen die Browns den Houston Texans deutlich mit 14:45.

Fant spielte bereits von 2016 bis 2019 für die Seahawks, ehe es ihn nach New York zu den Jets und Houston zu den Texans zog. Der 31-Jährige ist ein solider Pass-Blocker, weist aber Defizite im Laufblocking auf.

Über die Vertragdetails ist bisher nichts bekannt. Jenkins spielte bisher für die Los Angeles Chargers und Jacksonville Jaguars. In sieben Spielzeiten kommt er auf 464 Tackles und zehn Interceptions.

Außerdem nahmen die Titans Quarterback Mason Rudolph unter Vertrag, der in der kommenden Spielzeit rund vier Millionen US-Dollar verdienen kann. Rudolph kommt in seiner Karriere auf knapp 3.000 Passing Yards, 19 Touchdowns und elf Interceptions.

Ridley lief in seiner bisherigen NFL-Karriere für die Atlanta Falcons und Jacksonville Jaguars auf. 516 Catches münzte er bisher in 4.358 Yards und 36 Touchdowns um. Die Saison 2022/23 verpasste er aufgrund einer Sperre .

Renfrow sammelte für die Raiders 269 Catches für einen Raumgewinn von 2.884 Yards und 17 Touchdowns. Besonders seine Fähigkeiten im Slot stachen hervor. Allerdings hatte der 28-Jährige in den letzten beiden Spielzeiten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Jackson kann in der Zeitspanne bis zu 14,5 Millionen US-Dollar verdienen. In seiner NFL-Karriere kommt er auf 152 Tackles und drei Interceptions.

Williams, der 2017 in der ersten Runde von den Chargers gewählt wurde, kommt in seiner bisherigen Karriere auf 309 Catches für 4.806 Yards und 31 Touchdowns. Allerdings hatte er über die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Die Trennung von Williams entlastet den überzogenen Cap Space der Chargers, der 29-Jährige hätte einen Cap Hit von 32 Millionen US-Dollar in der kommenden Spielzeit mit sich gezogen. Durch die Entlassung sparen die Chargers 20 Millionen US-Dollar Cap Space für die kommende Saison ein.

In den vergangenen beiden Spielzeiten sammelte er im Jersey der Jets sechs Interceptions und 186 Tackles. Er erhält einen Zweijahres-Deal, der ihm bis zu 10,5 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann.

Nach einer zweijährigen Zwischenstation bei den New York Jets kehrt Whitehead zurück zu den Buccaneers, mit denen er 2021 den Super Bowl gewinnen konnte.

Reaves wurde 2022 als Special Teamer in den Pro Bowl gewählt.

Die San Francisco 49ers schrauben weiter an der Defensive Line. Im Gegenzug für einen Siebtrunden-Pick kommt Defensive Tackle Maliek Collins von den Houston Texans. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

Moses überzeugte in den letzten Jahren sowohl als Passblocker und Laufblocker. Vergangene Saison ließ er sechs Sacks zu.

Moses stand bereits in der Saison 2021/22 bei den Jets unter Vertrag, der 33-Jährige ist seit der Spielzeit 2015/16 (sechs Jahre bei den Washington Commanders, ein Jahr bei den Jets und zuletzt zwei Jahre bei den Ravens) unangefochtener Starter in der NFL.

Morgan Moses wird künftig wieder für die New York Jets auflaufen. Der Offensive Tackle kommt per Trade von den Baltimore Ravens. Die Jets schicken für den Routinier den 112. und 218. Pick im kommenden Draft an die Ravens und erhalten Moses und den 134. Pick.

+++ Update, 13.03.2024, 17:45 Uhr: New York Jets verstärken Offensive Line +++

Eine weitere Stütze bleibt den New England Patriots erhalten: Linebacker Anfernee Jennings verlängert seinen auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre.

Die San Francisco 49ers haben sich mit Linebacker Eric Kendricks verstärkt. Der 32-Jährige kommt von den Los Angeles Chargers in die Bay Area.

Die Cleveland Browns haben nach dem Abgang von Jacoby Brissett einen neuen Backup-Quarterback für Deshaun Watson: Jameis Winston unterschreibt einen Einjahres-Vertrag in Cleveland.

In einem Jahr soll er 4,25 Millionen Dollar verdienen. 2017 fing er für die Atlanta Falcons noch gegen die Patriots einen Touchdown im Super Bowl. Gleichzeitig geht Pharao Brown von den Patriots zu den Seattle Seahawks.

Nach der Verlängerung von Hunter Henry haben die New England Patriots ihr Tight-End-Duo komplettiert. Austin Hooper unterschreibt in Foxborough.

McKenzie spielte in der vergangenen Saison für die Indianapolis Colts. Zu den Konditionen ist noch nichts bekannt.

Ein neuer Playmaker für die New York Giants: Wide Receiver Isaiah McKenzie schließt sich den "G-Men" an und soll neuer Return Specialist werden.

Safety Jordan Poyer bleibt nach seiner Entlassung bei den Buffalo Bills in der AFC East und geht zu den Miami Dolphins. Er trifft in dieser Saison also zwei Mal auf sein ehemaliges Team.

Update, 13.03.2024, 00:41 Uhr: Jordan Poyer bleibt in der AFC East

Die New Orleans Saints haben sich mit Linebacker Willie Gay verstärkt. Der zweifache Super-Bowl-Champion spielte zuletzt für die Kansas City Chiefs.

Hunter wurde 2015 von den Minnesota Vikings in der dritten Runde gedraftet und spielte seitdem für die Franchise. Der 29-Jährige schaffte es dreimal in den Pro Bowl. Nachdem sein Vertrag bei den Vikings ausgelaufen war, war Hunter zuletzt Free Agent.

Der 34-jährige Linebacker spielt seit 2012 für die Buccaneers und gewann mit dem Team in der Saison 2020 den Super Bowl.

Der 28-Jährige spielte bei den Detroit Lions und den Los Angeles Rams, mit denen er den Super Bowl gewann. Zuletzt war er für die New York Giants aktiv.

Linebacker John Uche bleibt bei den New England Patriots. Die Franchise und der Spieler einigten sich auf einen neuen Einjahresvertrag.

Für Aufsehen sorgte er in Week 9 der vergangenen Saison, als er gegen die Carolina Panthers gleich zwei Pässe von Bryce Young abfing und zu Touchdowns trug.

Moore II kam 2017 als Undraftet Free Agent zu den New England Patriots, schaffte es dort aber nicht ins Roster. Der Cornerback landete im Jahr drauf bei den Colts, wo er den Durchbruch schaffte und 2021 zum Pro Bowler wurde.

Die Indianapolis Colts haben Cornerback Kenny Moore II mit einem neuen Rekord-Vertrag ausgestattet. Der 28-Jährige erhält ein drei Jahre gültiges Arbeitspapier, das 30 Millionen Dollar wert ist und ihn zum bestbezahlten Nickelback in der Geschichte der NFL macht.

Der 24-Jährige soll in der Defense der Steelers eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Baltimore Ravens hatten Queen im Draft 2020 an 28. Stelle der ersten Runde ausgewählt.

Update, 12.03.2024, 19:17 Uhr: Patrick Queen schließt eine Lücke in der Steelers-Defense

Der 27-Jährige wurde 2019 in der zweiten Runde von den Denver Broncos gedraftet und war zuletzt bei den Seattle Seahawks unter Vertrag.

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer NFL-Insider haben sich die New York Giants mit Quarterback Drew Lock verstärkt.

Update, 12.03.2024, 19:10 Uhr: Die New York Giants holen Quarterback Drew Lock

Henry selbst wendete sich bereits auf X/Twitter an sein neues Team und die Fans.

Bei den Tennessee Titans war Henry in den letzten Jahren einer der besten Running Backs der NFL. In Baltimore wird der 30-jährige Superstar mit Quarterback Lamar Jackson ein extrem laufstarkes Duo bilden.

Update, 12.03.2024, 17:53 Uhr: Derrick Henry schließt sich den Baltimore Ravens an

Die Atlanta Falcons haben laut NFL-Insider Ian Rapoport den Wide Receiver Darnell Mooney verpflichtet. Der 26-Jährige soll in der neuen Offense um Quarterback Kirk Cousins eine Schlüsselrolle einnehmen.

Und noch ein Abschied: Derek Watt hängt die Footballschuhe an den Nagel. Der Fullback und Bruder von J.J. und T.J. Watt spielte seit 2016 für die Los Angeles Chargers und die Pittsburgh Steelers in der NFL.

Winston stand zuletzt bei den New Orleans Saints unter Vertrag, für die er in der vergangenen Saison in sieben Spielen zum Einsatz kam. Winstons Karriere war in den letzten Jahren von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs überschattet worden.

Tatsächlich habe es mehrere Interessenten für den Free Agent gegeben, der Quarterback habe sich aber am Dienstag für die Browns entschieden.

+++ Update, 12.03.2024, 14:09 Uhr: Aaron Jones landet in Minnesota +++

Die Buffalo Bills haben an Tag 2 der Free Agency ihren Defensive Tackle Daquan Jones gehalten.

Der zweite Pick im Draft 2018 verdient bei den Vikings offenbar zehn Millionen Euro in der kommenden Saison. Der Vertrag geht nur ein Jahr.

Nach dem Ausscheiden von Kirk Cousins in die Free Agency zu den Atlanta Falcons haben die Minnesota Vikings einen neuen Spielmacher: Sam Darnold kommt von den San Francisco 49ers nach Minneapolis.

Murray ist ein ehemaliger First Round Pick der LA Chargers.

+++ Update, 12.03.2024, 04:43 Uhr: Neuer Linebacker in Nashville +++

Tyrod Taylor kommt von den New York Giants zum Nachbarn und soll Backup von Aaron Rodgers werden. Was mit Zach Wilson und Tim Boyle passiert, ist noch offen.

Nach der Offensive Line haben sich die New York Jets auch um die Position des zweiten Quarterbacks gekümmert.

Die New York Jets haben ihre Offensive Line verstärkt und Guard John Simpson geholt. Er kommt von den Baltimore Ravens, wo er eine zuverlässige Stammkraft war.

Die Mission der Carolina Panthers, ihren Quarterback Bryce Young zu beschützen, geht weiter. Damien Lewis unterschreibt für vier Jahre in Charlotte und kommt von den Seattle Seahawks.

In den vergangenen Saisons spielte er für die Carolina Panthers.

Defensive End Yetur Gross-Matos unterschreibt bei den San Francisco 49ers. In den kommenden zwei Jahren verdient der Pass Rusher 18 Millionen Dollar in Santa Clara.

In der vergangenen Saison tradeten die Seahawks für das Defense-Ass, er kam von den New York Giants nach Washington.

Die Seattle Seahawks haben den Vertrag von Leonard Williams verlängert. Der Pass Rusher bekommt einen neuen Dreijahresvertrag, in dem er 21,5 Millionen Dollar verdient.

+++ Update, 12.03.2024, 01:49 Uhr: Leonard Williams bleibt in Seattle +++

Die Miami Dolphins haben ihren neuen Center gefunden. Aaron Brewer unterschreibt für drei Jahre in Florida, dabei gehen 21 Millionen Dollar auf sein Konto.

In Texas verdient er 34 Millionen über drei Jahre.

Linebacker Azeez Al-Shaair bleibt in der AFC South. Von den Tennessee Titans zieht es den Defensiv-Spezialisten zu den Houston Texans.

Für Quarterback Jacoby Brissett schließt sich ein Kreis: Der 31-Jährige kehrt laut "ESPN" zu den New England Patriots zurück. Das Team, das ihn 2016 gedraftet hatte und für das er sein NFL-Debüt gab.

+++ Update, 12.03.2024, 00:55 Uhr: Jordyn Brooks zieht es in die AFC +++

Der quirlige Ballträger kann in dieser Zeitspanne bis zu elfeinhalb Millionen US-Dollar verdienen. In seiner NFL-Karriere (spielte bisher ausschließlich für die Chargers) kommt Ekeler auf 4.423 Rushing und 3.926 Receiving Yards. Insgesamt erzielte er 71 Touchdowns.

+++ Update, 12.03.2024, 00:05 Uhr: Austin Ekeler schließt sich Commanders an +++

Die New York Giants haben sich die Dienste von Offensive Liner Jermaine Eluemunor gesichert. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend. Der flexibel einsetzbare 29-Jährige ist als Tackle eingeplant.

Gilman spielte in der abgelaufenen Saison eine wichtige Rolle in der Chargers-Secondary und stand bei knapp über 900 Snaps auf dem Rasen. Er steuerte zwei Interceptions und sieben Pass-Breakups bei.

Die Los Angeles Chargers können weiterhin mit Safety Alohi Gilman planen. Der 26-Jährige hat ein neues Arbeitspapier unterschrieben, das ihn für die kommenden zwei Spielzeiten an die Franchise bindet. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend.

Davenport kam vergangene Saison für die Minnesota Vikings verletzungsbedingt kaum zum Einsatz. In vier Spielzeiten zuvor gelangen ihm bei den Saints 21,5 Sacks. Bei den Lions wird er erneut auf Defensive Coordinator Aaron Glenn treffen, der Davenport noch aus gemeinsamen Saints-Zeiten kennt.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport hat sich Cleveland mit dem 31-Jährigen auf einen Zweijahres-Deal geeinigt. Er kann bis zu 25 Millionen US-Dollar erwirtschaften. In seiner NFL-Karriere kommt Smith auf 60 Sacks, vergangene Saison sammelte er fünfeinhalb.

Pass-Rush-Spezialist Za'Darius Smith wird auch in den kommenden zwei Jahren aller Voraussicht nach das Jersey der Cleveland Browns tragen.

Er kann in dieser Zeit bis zu 15 Millionen US-Dollar verdienen.

Die Arizona Cardinals haben die nächste Verpflichtung eingetütet. Linebacker Mack Wilson, der zuvor bei den New England Patriots spielte, unterschreibt für drei Jahre. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend.

Verletzungen bremsten Awuzie zuletzt bei den Cincinnati Bengals aus, in seiner Karriere (er spielte für die Cowboys und Bengals) kommt er auf 369 Tackles und sechs Interceptions.

+++ Update, 11.03.2024, 22:50 Uhr: Titans basteln an Secondary +++

Epenesa kann bis zu 20 Millionen US-Dollar verdienen. Er kommt in seiner NFL-Karriere, in der er bisher nur für Buffalo spielte, auf 15,5 Sacks.

Die Buffalo Bills können auch in den kommenden beiden Jahren mit Defensive Liner A.J. Epenesa planen. Der ehemalige Zweitrunden-Pick hat einen neuen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten unterschrieben. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

In den letzten zwei Spielzeiten etablierte sich der variabel einsetzbare Luvu als Starter in der Panthers-Defensive. Er steuerte in dieser Zeitspanne 236 Tackles, zwölfeinhalb Sacks und eine Interception bei.

Die Washington Commanders haben sich die Dienste von Frankie Luvu gesichert. Der Linebacker unterschreibt einen Dreijahres-Deal, der ihm bis zu 36 Millionen Dollar in die Kassen spülen kann. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

+++ Update, 11.03.2024, 22:35 Uhr: Frankie Luvu schließt sich Commanders an +++

Der 32 Jahre alte Armstead zählt seit Jahren zu den besten und athletischsten Tackles der Liga, hat allerdings seit mehreren Spielzeiten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In seiner langen NFL-Karriere konnte er in keiner Saison bisher alle Pflichtspiele bestreiten.

In seiner NFL-Karriere verbuchte er bislang zwölf Sacks. Vergangene Saison setzte er im Jersey der Chicago Bears eine persönliche Bestmarke mit 4,5.

+++ Update, 11.03.2024, 22:20 Uhr: Cardinals schrauben an Defensive +++

Floyd kann in dieser Zeitspanne bis zu 24 Millionen US-Dollar verdienen. In den vergangenen vier Spielzeiten knackte er jeweils die neun-Sack-Marke. Insgesamt kommt er auf 58 Sacks in seiner Laufbahn.

Er kann bis zu 25 Millionen US-Dollar (15 garantiert) verdienen. Minshew dürfte mit dem letztjährigen Rookie Aidan O'Connell um den Starter-Posten kämpfen. Für die Colts verbuchte Minshew in der abgelaufenen Saison 3.305 Passing Yards, 15 Touchdowns und neun Interceptions

In Las Vegas bahnt sich ein ein Quarterback-Duell an. Die Raiders haben Gardner Minshew mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend.

Bei den Chargers trifft er erneut auf Offensive Coordinator Greg Roman, unter dessen Leitung er bereits mehrere Jahre in Baltimore spielte.

Edwards lief bisher für die Ravens auf und hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Dennoch konnte er in fünf Spielzeiten 3.395 und 26 Touchdowns sammeln und weist einen beachtlichen Karriereschnitt von 4,9 Yards pro Lauf auf.

Gus "the Bus" Edwards reist für eine Vertragsunterschrift nach Los Angeles. Bei den Chargers erhält der Running Back einen Kontrakt über zwei Jahre. Über die Gehaltsstruktur ist noch nichts bekannt.

+++ Update, 11.03.2024, 21:30 Uhr: Gus Edwards schließt sich Chargers an +++

Stewart ist besonders für seine gute Arbeit in der Laufverteidigung bekannt, konnte aber in sechs Spielzeiten bereits 100 Pressures sammeln.

Der Running Back unterschreibt für drei Jahre und kann bis zu 19,5 Millionen US-Dollar verdienen. Das berichten mehrere NFL-Insider. In seiner NFL-Karriere kommt er auf 4.438 Rushing Yards und 24 Touchdowns. Bei den Giants trifft er erneut auf Head Coach Brian Daboll. Unter seiner Leitung spielte er bereits bei den Buffalo Bills.

Die New York Giants haben ihr Backfield umgekrempelt. Saquon Barkley (zu den Eagles) ist Geschichte, Devin Singletary eventuell die Zukunft.

In vier Spielzeiten bei den New York Giants gelangen ihm neun Interceptions und drei Forced Fumbles. Er überzeugte besonders mit seinen Instinkten in der Laufverteidigung und seiner Deckungsarbeit.

Autry sammelte in seiner Karriere bisher 59 Sacks (elfeinhalb letzte Saison).

Pass Rusher Denico Autry schließt sich Division-Konkurrent Houston an. Der ehemalige Spieler der Tennessee Titans erhält von den Texans einen Zweijahres-Deal, der ihm bis zu zehn Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann. Das berichten mehrere NFL-Insider.

Okudah erhält bis zu sechs Millionen US-Dollar für die kommende Spielzeit. Der 25-Jährige hatte bisher immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, in vier Saisons (drei mit den Lions, eine mit den Falcons) kommt er auf zwei Interceptions.

Murphy-Bunting spielte bisher für die Tampa Bay Buccaneers und Tennessee Titans. Er kommt in seiner Karriere auf 245 Tackles und acht Interceptions.

Die Arizona Cardinals rüsten in der Secondary auf. Cornerback Sean Murphy-Bunting unterschreibt für drei Jahre. Das berichtet NFL-Insider Ari Meirov. In dieser Zeit kann er bis zu 17,4 Millionen US-Dollar verdienen.

Der 27-Jährige zeigte in den vergangenen vier Jahren stets konstant gute Leistungen für die Miami Dolphins, hatte allerdings hin und wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Damit ist er - in Bezug auf das potenzielle Gesamtvolumen - der zweitteuerste Guard (nach Chris Lindstrom, Falcons, 102,5 Millionen US-Dollar) der NFL-Geschichte.

+++ Update, 11.03.2024, 20:35 Uhr: Panthers greifen für Robert Hunt tief in die Tasche +++

Der Defensive Tackle kommt in seiner Karriere auf 14 Sacks.

Die Arizona Cardinals haben sich Verstärkung in der Defensive geholt. Bilal Nichols, Defensive Tackle, unterschreibt für drei Jahre. Er kann bis zu 21 Millionen US-Dollar (14,4 garantiert) verdienen.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Cashman immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr entwickelte er in der jungen Defensive der Houston Texans zum Leader und hatte erstmals in seiner Laufbahn eine Starter-Rolle inne. Besonders in der Passverteidigung glänzte Cashman.

Die Vikings basteln weiter an der neuen Defensive! Linebacker Blake Cashman unterschreibt für drei Jahre und kann bis zu 25,5 Millionen US-Dollar verdienen. Das berichten NFL-Insider übereinstimmend.

Der 26-Jährige war in den letzten drei Spielzeiten in der Offensive Line der Packers gesetzt und konnte im Pass Blocking überzeugen.

Die New York Giants holen sich Erfahrung ins Boot. Guard Jon Runyan unterschreibt für drei Jahre (30 Millionen US-Dollar Gesamtvolumen, 17 garantiert). Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

+++ Update, 11.03.2024, 19:50 Uhr: New York Giants verstärken Offensive Line +++

Gibson, der bisher nur für die Washington Commanders auflief, kommt mit der Empfehlung von 2.672 Rushing Yards, 1.287 Receiving Yards und 29 Touchdowns in vier Spielzeiten nach New England.

Die New England Patriots holen sich mehr Dynamik in die Offensive. Antonio Gibson unterschreibt beim Team um den neuen Head Coach Jerod Mayo. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Es soll sich um einen Dreijahres-Deal handeln.

Der flexibel einsetzbare Defense-Spieler kommt in seiner NFL-Karriere (alle fünf Saison bei den Miami Dolphins) auf 250 Tackles, 17 Sacks und zwei Interceptions und konnte sich immer wieder als Laufverteidiger auszeichnen.

+++ Update, 11.03.2024, 19:45 Uhr: Andrew Van Ginkel schließt sich Vikings an +++

Für die Jets sammelte der ehemalige Undrafted Free Agent 17,5 Sacks (zehn davon in der vergangenen Saison) und erspielte sich mit guten Leistungen Jahr für Jahr mehr Spielzeit.

Jacobs sammelte in fünf Spielzeiten bei den Las Vegas Raiders 5.628 Rushing Yards und 46 Touchdowns. Als Passempfänger fügte er seinem Arbeitsnachweis 201 Catches für 1.492 Yards hinzu.

Vertraglich ist er die nächsten vier Jahre an die Packers gebunden und kann in dieser Zeit bis zu 48 Millionen US-Dollar verdienen.

In den letzten vier Spielzeiten lief er für die Detroit Lions auf und sammelte in allen Saison über 800 Snaps. Vergangenes Jahr wurde er in den Pro Bowl gewählt.

Der ehemalige Spieler der Seattle Seahawks erhält einen einen Dreijahres-Deal, der ihm bis zu 22,5 Millionen US-Dollar (15,5 garantiert) einbringen kann. Parkinson sammelte in seiner NFL-Karriere bisher 57 Catches für 618 Yards und vier Touchdowns.

Doch damit nicht genug: Auch Tight End Colby Parkinson schließt sich den Rams an. Das berichtet Ian Rapoport.

Der ehemalige Erstrunden-Pick der Packers sammelte in fünf Jahren bei Green Bay fünf Interceptions und 302 Tackles. Die Vertragsdauer beträgt drei Jahre. Über die Gehaltsstruktur ist noch nichts bekannt.

Davis sammelte in vier Spielzeiten für die Bills 3.203 Yards und 33 Touchdowns, konnte seine Top-Leistungen aber nie konstant über eine Saison hinweg abrufen. So verzeichnete er in der vergangenen Spielzeit in fünf Partien keinen einzigen Catch.

Die Jacksonville Jaguars haben sich Wide Receiver Gabe Davis geangelt. Das berichtet Ian Rapoport. Der ehemalige Passempfänger der Buffalo Bills unterschreibt für drei Jahre. Er kann in dieser Zeit bis zu 50 Millionen US-Dollar verdienen.

Jones, der bisher in seiner NFL-Karriere für die Miami Dolphins auflief, kann über die nächsten drei Spielzeiten bis zu 20 Millionen US-Dollar (12,5 garantiert) verdienen. Vergangene Saison setzte er 48 Tackles, sammelte zwei Interceptions und forcierte einen Fumble.

Der ehemalige Drittrunden-Pick der Denver Broncos verbuchte über die letzten vier Spielzeiten 57 Einsätze und zählte in den vergangenen Saisons zu den besseren Centern der Liga.

Die Tennessee Titans basteln weiter an ihrer neuen Offensive. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist Center Lloyd Chushenberry im Anflug.

Die Bengals wählten Sample im NFL Draft 2019 in der zweiten Runde aus. Bisher trat der 27-Jährige im Passspiel nur selten in Erscheinung (625 Yards und drei Touchdowns in fünf Spielzeiten), hat sich aber dank seiner Blocking-Fähigkeiten eine Rolle in der Offensive erspielt.

Ein Deal zwischen den Cincinnati Bengals und Tight End Drew Sample ist in trockenen Tüchern. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Bei der Vertragsverlängerung soll es sich um einen Kontrakt über drei Jahre handeln. Über die weiteren Modalitäten ist nichts bekannt.

Der 26 Jahre alte Pollard lief bisher in der NFL für die Dallas Cowboys auf. In seiner Karriere kommt er auf 3.790 Rushing Yards und 24 Touchdowns, im Passspiel sammelte der Running Back weitere 1.383 Yards und fünf Touchdowns.

Der ehemalige Viertrunden-Pick erhält einen Deal über drei Jahre, der ihm bis zu 24 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann.

Die Minnesota Vikings basteln weiter an ihrer Defensive. Laut NFL-Insider Ian Rapoport verstärkt Pass Rusher Jonathan Greenard das Team von Head Coach Kevin O'Connell. Er erhält einen Vierjahres-Vertrag, der ihm bis zu 76 Millionen US-Dollar (42 Millionen garantiert) einbringen kann.

Die Chicago Bears geben den Startschuss in die offizielle "Tampering-Phase" der Free Agency. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sichert sich Chicago die Dienste von Running Back D'Andre Swift.

Stattdessen erhält Linebacker Davis nun einen Zweijahres-Deal, der ihm bis zu 17,25 Millionen US-Dollar (13,25 garantiert) in die Kassen spülen kann. Davis zählt seit Jahren zu den besten Defense-Spielern der Saints und ist mit 35 Jahren einer der Leader von New Orleans.

Demario Davis bleibt den New Orleans Saints weiter erhalten. Laut NFL-Insider Ian Rapoport haben die Saints einen Deal eingefädelt, der den aktuell noch für die kommende Saison geltenden Vertrag ersetzt.

Zuvor hatten die Colts Pittman per Franchise Tag gehalten. Nun kann er in den kommenden drei Jahren bis zu 71,5 Millionen US-Dollar verdienen. Davon sind 46 Millionen garantiert.

Damit avanciert er mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 21 Millionen US-Dollar zum bestbezahlten Guard der NFL-Geschichte. In den letzten drei Spielzeiten zählte Dickerson zum gesetzten Stammpersonal der starken Offensive Line. Der 25-Jährige überzeugte dabei sowohl im Lauf- als auch im Pass-Blocking.

Die Philadelphia Eagles sichern sich langfristig die Dienste ihres Guards Landon Dickerson. Das bestätigte das Team in den sozialen Netzwerken.

Der 31-Jährige stand vergangene Saison bei über 1.000 Snaps auf dem Rasen und sammelte Einsatzzeit als Right Guard, Center und Left Guard. Besonders seine Fähigkeiten im Lauf-Blocking überzeugten.

Der 27-jährige Franklin wurde 2018 erst in der siebten Draft-Runde von den Colts ausgewählt und verdiente in seinen ersten sechs NFL-Jahren bislang "lediglich" knapp 9,6 Millionen US-Dollar insgesamt (Quelle: Spotrac).

Die Folge: San Francisco wird den Defensive End entlassen, Armstead wird damit in Kürze Free Agent.

All-Pro Bobby Wagner wird in der kommenden Saison voraussichtlich nicht erneut für die Seattle Seahawks auflaufen. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird der Star-Linebacker den Markt "testen" und dort in der Free Agency ein neues Team suchen.

Laut "The Athletic" soll es sich bei dem neuen Arbeitspapier um einen Kontrakt in Höhe von rund 24 Millionen US-Dollar handeln.

Wie der "Boston Herald" berichtet, verlängert New England den Vertrag mit Kendrick Bourne. Demnach soll der Wide Receiver einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

+++ Update, 11.03.2024, 08:00 Uhr: New England Patriots binden Kendrick Bourne +++

+++ Update, 10.03.2024, 22:10 Uhr: Baker Mayfield unterschreibt neuen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers +++

Baker Mayfield bleibt den Tampa Bay Buccaneers erhalten. Wie Ian Rapoport berichtet, bekommt der Quarterback in Florida einen neuen Vertrag über drei Jahre. Demnach kann der First Overall Pick des Draft 2018 bis zu 115 Millionen US-Dollar kassieren, 50 Millionen US-Dollar sollen garantiert sein.

Adam Schefter zitiert Mayfield so: "Ich wollte die Chance bekommen, zurückzukehren. Ich liebe Coach Bowles und den Stab. Ich bin froh, hier zu sein und möchte in der Postseason noch mehr gewinnen." Dem "ESPN"-Reporter zufolge kassiert er jeweils 30 Millionen US-Dollar im ersten und im zweiten Jahr sowie 40 Millionen US-Dollar im dritten Jahr. Hinzu kommen jeweils fünf Millionen US-Dollar an möglichen Boni.

NFL-Reporter Tom Pelissero ergänzt, mit der Unterschrift sind Mayfield die 30 Millionen US-Dollar für 2024 sowie zehn Millionen US-Dollar für 2025 sicher. Hinzu kommen weitere zehn Millionen US-Dollar im kommenden Jahr, wenn er dann nicht verletzt ist.

Der 28-Jährige war nach Stationen bei den Cleveland Browns, den Carolina Panthers und den Los Angeles Rams vor der vergangenen Saison in Tampa Bay gelandet. In der Regular Season warf er für 4044 Yards samt 28 Touchdowns bei zehn Interceptions, der Run endete nach dem Division-Sieg erst in der Divisional Round, wo sich die Detroit Lions behaupteten.

Durch seine Leistungen soll Mayfield auch das Interesse anderer Teams auf sich gezogen haben. Doch nun ist seine Zukunft geklärt.