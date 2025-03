2024 stand Ogunjobi in 15 Partien für die Steelers auf dem Feld. 1,5 Sacks, 16 Solo Tackles kamen dabei zustande. In Pittsburgh spielte er drei Saisons. 2021 war er bei den Cincinnati Bengals, von 2017 bis 2020 bei den Cleveland Browns.

Einer der größten verfügbaren Stars in der Free Agency ist vom Markt. Joey Bosa schließt sich den Bufflo Bills an.

+++ 11. März: 20:45 Uhr: Saints und Johnson einigen sich +++

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die New Orleans Saints und Tight End Juwan Johnson auf einen Dreijahresvertrag über 30,75 Millionen Dollar geeinigt, der dem Spieler maximal 34,5 Millionen Dollar einbringen kann. 21,25 Millionen Dollar sollen demnach garantiert sein.

Der 28-Jährige fing in der vergangenen Saison 50 Pässe für 548 Yards und drei Touchdowns. In seinen fünf Spielzeiten in New Orleans hat Johnson 146 Pässe für 1.622 Yards und 18 Touchdowns gefangen.