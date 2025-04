Anzeige

Anzeige

La'el Collins (2015, undrafted statt Erstrunden-Pick) Der unverschuldete Absturz des La'el Collins. Zwei Tage vor dem Draft wurde bekannt, dass Collins von der Polizei befragt wird. Eine Ex-Freundin des damals 21-Jährigen wurde ermordet. Collins galt nicht als Verdächtiger. Allerdings war das auch ursprünglich bei der ersten Befragung von Patriots-Tight-End Aaron Henandez der Fall, der dann zwei Wochen vor besagtem Draft 2015 zu einer lebenslangen Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung wegen Mordes verurteilt wurde. Weil die Zeit für die NFL-Teams nicht ausreichte, um einen tieferen Einblick in den Fall zu bekommen, ließen sie allesamt die Finger von Collins. In sieben Draft-Runden wählte ihn keine Franchise aus. Als wenige Tage nach dem Draft klar wurde, dass Collins nichts mit dem Mord zu tun hatte, nahmen ihn die Cowboys unter Vertrag – für deutlich weniger Geld.

Anzeige

Anzeige

NFL: Shedeur Sanders protzt mit 100k-Kette

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vontaze Burfict (2012, undrafted statt Erstrunden-Pick) Vor seiner dritten College-Saison galt Vontaze Burfict als potenzieller Erstrundenpick im Draft 2012. Am Ende wurde er von keiner Franchise ausgewählt. Die Hintergründe sind mannigfaltig. Zum einen spielte Burfict eine schwache letzte College-Spielzeit, hatte einen unterirdischen Combine-Auftritt und bestand wohl auch den Drogen-Test vor Ort nicht. Dazu kamen zahlreiche Bedenken zu seinem Verhalten abseits des Platzes. Rote Flaggen überall. Wie sich im Nachhinein zeigen sollte, nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Dennoch blickt Skandal-Profi Burfict, der mehrfach von der NFL wegen seines Verhaltens auf und abseits des Platzes gesperrt wurde, auf eine achtjährige NFL-Karriere zurück. Die Bengals nahmen ihn 2012 kurz nach dem Draft unter Vertrag.

Malik Willis (2022, Pick 86 statt Nummer zwei) Zwei Wochen vor dem Draft schrieb "Yahoo Sports" noch einen großen Artikel über Quarterback Malik Willis, der mittlerweile als Favorit auf den Nummer-zwei-Pick galt. Vor den QB-Kollegen Kenny Pickett oder Desmond Ridder. Die Wettquoten der Buchmacher stimmten damit überein. Alles sprach für Willis. Er fiel bis in Runde drei - an Position 86! Als Grund kamen im Nachhinein wohl die Bedenken zahlreicher NFL-Teams wegen des Spielstils seines Colleges auf. Die Offensive von Liberty sei demnach zu simpel. Teams hätten Angst gehabt, Willis könne die komplizierten Spielzüge der NFL nicht umsetzen.

Anzeige

Anzeige

Aaron Rodgers (2005, Pick 24 statt Pick 1) Die 49ers, die an Position eins auswählen dürfen. Der Star-College-Quarterback aus San Francisco, der an Position eins ausgewählt wird? Es hätte so gut gepasst. Es wurde nichts! Aaron Rodgers fiel und fiel und fiel. Die Kameras fingen seine Reaktionen ein. Er war sichtlich angefressen. "Im Inneren herrschte große Enttäuschung und Verlegenheit", blickte Rodgers damals darauf zurück. An Position 24 wählten ihn dann die Packers aus, die eigentlich mit einem guten Quarterback (Brett Favre) dastanden, aber beim Talent Rodgers' dann doch zuschlagen mussten. Also hieß es erneut warten für Rodgers. Drei Jahre. Ehe er dann endlich starten durfte. Der Rest ist Geschichte!

Dan Marino (1983, Pick 27 statt Top 10) Drogengerüchte vor dem Draft sorgten für den tiefen Fall des Dan Marino. Weil die Franchises sich nicht sicher sein konnten, was sie glauben konnten und was nicht, wurde Marino erst als sechster Quarterback an Position 27 von den Dolphins ausgewählt. Es folgte eine Hall-of-Fame-Karriere, die allerdings nie mit einem Super-Bowl-Titel belohnt wurde.

Anzeige

Anzeige

Laremy Tunsil (2016, Pick 13 statt Top 5) Einer der berühmtesten Fälle der jüngeren Vergangenheit. Laremy Tunsil und der Hacker-Angriff. Rund zehn Minuten vor dem Draft wurde auf Tunsils Twitter-Account ein Video gepostet, wie der Offensive Tackle eine Bong mit einer Gasmaske raucht. Teams reagierten verstört und verwundert. Die Ravens an sechs und die Titans an acht entschieden sich jeweils für andere O-Liner, die eigentlich schwächer als Tunsil eingeschätzt wurden. "Ich war ein wenig in Panik und dachte nur: 'Lass das nicht meine Mutter und meine Tante sehen'", sagte Tunsil später gegenüber "ESPN". An Position 13 wählten ihn dann die Miami Dolphins aus.

Geno Smith (2013, Zweite Runde statt Top-Quarterback) In einem Quarterback-schwachen Jahrgang galt Geno Smith eigentlich als Hoffnungsschimmer unter den Spielmachern – und als klarer Erstrundenpick. Am Ende sollte lediglich QB EJ Manuel unter den ersten 32 Spielern des Drafts ausgewählt werden. Smith ging erst in der zweiten Runde an Position 39 zu den Jets. Dabei gab es keine Probleme mit seinem Charakter oder Verhalten abseits des Feldes. Die Teams haben ihn einfach nicht so gut eingeschätzt, wie er von den Medien gemacht wurde. Smith konnte in der NFL als langjähriger Quarterback der Seattle Seahawks dennoch Karriere machen. Vor der Saison 2025 wechselte er zu den Raiders – und verlängerte für 75 Millionen US-Dollar. EJ Manuel startete hingegen in fünf Jahren in der NFL in lediglich 18 Spielen – zuletzt 2017.

Anzeige

NFL Draft 2025: Das Power Ranking nach der Talenteziehung - Wo landen die Kansas City Chiefs? 1 / 33 © Imagn Images NFL Power Ranking nach dem Draft 2025

Der NFL Draft 2025 ist Geschichte. Höchste Zeit, einen Blick auf die Machtverhältnisse in der NFL zu werfen. Bühne frei für das neue Power Ranking von ran. © UPI Photo Platz 32: Cleveland Browns

Die Cleveland Browns kennen ihre Situation: Sie sind im Rebuild. Daher tradeten sie auch mit den Jacksonville Jaguars und sammelten so zusätzliche Picks. Mit Dillon Gabriel und Shedeur Sanders hat man zwei spannende Quarterback-Prospects, von denen einer direkt starten könnte. Ansonsten verstärkte man mit Mason Graham und Carson Schwesinger früh die Defense - doch mit der Ungewissheit auf der QB-Position und dem fehlenden Cap Space wegen des Watson-Vertrags taumeln die Browns weiter am Ende des Power Rankings. © Imago Platz 31: New York Giants

Die Giants haben bei der Quarterback-Suche auf Erfahrung gesetzt - dachte man nach den Free-Agency-Verpflichtungen um Russell Wilson und Jameis Winston. Doch im Draft kam dann dank Trade mit Jaxson Dart auch eventuell eine langfristige Lösung auf der Position. Ansonsten verstärkten sich die New Yorker mit Pass Rusher Abdul Carter und Running Back Cam Skattebo spannend. Ob das in der kommenden Spielzeit allerdings für viele Siege reicht, ist fraglich. © USA TODAY Network Platz 30: Tennessee Titans

Mit Dan Moore und Kevin Zeitler wurde die Offensive Line in der Free Agency sinnvoll verstärkt - im Draft wurde dann mit Cam Ward der Quarterback der Zukunft ausgewählt. Die Titans schlossen in der Folge gezielt Lücken - davon haben sie allerdings noch immer einige. Potenzial mit Ward ist natürlich da - ohne einen gespielten NFL-Snap reicht das aber nicht, um Tennessee höher zu platzieren. © ZUMA Wire Platz 29: New Orleans Saints

Der New Orleans' Kader altert Jahr für Jahr und wird nicht günstiger. In der Offensive ruhen die Hoffnungen jetzt ausschließlich auf Alvin Kamara. Die Defensive verfügt mit Spielern wie Cam Jordan, Tyrann Mathieu oder Demario Davis über viel Qualität und Erfahrung - wird aber eben auch immer älter. Zu allem Überfluss droht Derek Carr auch noch das Saisonaus - ob Zweitrunden-Quarterback Tyler Shough wirklich die Antwort ist? © Icon Sportswire Platz 28: Jacksonville Jaguars

Die Jacksonville Jaguars haben in der Free Agency einige Spieler geholt, wirkliches Star-Potenzial war aber nicht dabei. Das änderte sich im Draft, als man Travis Hunter per Up-Trade mit dem 2. Pick verpflichten konnte. Ein toller und spannender Pick - der aber auch reichlich Draft-Kapital kostete. So gelang es nicht, weitere klare und sofortige Verstärkungen zu verpflichten. © Imagn Images Platz 27: New York Jets

Nicht, dass die New York Jets mit Quarterback Aaron Rodgers sonderlich erfolgreich waren. Aber ob sie es mit Justin Fields werden, ist auch sehr zweifelhaft. Umso länger ist allerdings auch die Liste der Abgänge, nicht nur in dieser Free Agency, sondern auch in den ein, zwei Jahren zuvor. Der einst dominanten Defensive fehlen mittlerweile einige Puzzlestücke. Im Draft adressierte man die Defense aber erst ab der 3. Runde, zuvor kamen mit Tackle Armand Membou und Tight End Mason Taylor aber zumindest klare Starter, die ebenfalls große Lücken schließen könnten. © imago Platz 26: Indianapolis Colts

Die Colts befinden sich auch nach dem Draft im Niemandsland der NFL. Daniel Jones und Anthony Richardson kämpfen um den Starter-Job - das alleine reicht eigentlich, um im letzten Viertel des Power Rankings zu stehen. Immerhin bekommen sie mit Tight End Tyler Warren eine neue starke Anspielstation. Ansonsten waren die Picks aber eher unspektakulär. Mit Charvarius Ward und Cam Bynum kamen zwar zwei gute Defensive Backs in der Free Agency, den Unterschied werden sie in der Defense allerdings nicht machen. © Icon Sportswire Platz 25: Atlanta Falcons

Nachdem die Free Agency nicht gut für Atlanta verlief, ging man den Draft aggressiv an und tradete nach dem Pick für Pass Rusher Jalon Walker wieder in die erste Runde, um mit Edge James Pearce Jr. einen weiteren Quarterback-Jäger zu holen. Die Falcons kannten ihren größten Need gut. Man hatte aber ohnehin nicht viele Picks, durch den teuren Trade mit den Rams war danach nicht mehr viel drin. Die Offense ist auf dem Papier gut aufgestellt, doch was kann Quarterback Michael Penix Jr. in Jahr zwei erreichen? © ZUMA Press Wire Platz 24: New England Patriots

Die Patriots hatten in der Free Agency einen Plan und stopften einige Löcher des Kaders sinnvoll - das gelang auch im Draft. Nachdem in erster Linie die Defense gestärkt wurde, bekommt Drake Maye aus dem Draft Unterstützung für die Offensive. New England könnte 2025 durchaus überraschen. © ZUMA Press Wire Platz 23: Pittsburgh Steelers

Die Pittsburgh Steelers sind ein großes Fragezeichen, wenn man ehrlich ist. Nach wie vor fehlt ein wirklicher Starting-Qurterback, aktuell streiten sich Sechstrunden-Pick Will Howard und Rückkehrer Mason Rudolph um den Posten. DK Metcalf und George Pickens bilden ein starkes Receiving-Duo, sind aber ohne Quarterback nicht viel Wert. Zwischen 5-12 und 12-5 ist bei den Steelers aktuell gefühlt alles drin - je nachdem, ob Aaron Rodgers eben doch noch kommt. © 2024 Getty Images Platz 22: Carolina Panthers

Die Panthers deuteten in den letzten Spielen der regulären Saison eine Entwicklung in die richtige Richtung an. In der Free Agency wurde die Defensive punktuell verstärkt - und auch im Draft schloss man gezielt Lücken. Receiver Tetairoa McMillan soll die neue Nummer 1 werden, in der Folge wurde der lahme Pass Rush angegangen. Die Panthers sind auf bestem Wege, wieder relevant in der NFC South zu werden. © ZUMA Press Wire Platz 21: Las Vegas Raiders

Geno Smith macht das Team im Vergleich zu Gardner Minshew klar besser. Auch wenn man strategisch den Jeanty-Pick kritisieren kann, wird der Running Back dem Team von Head Coach Pete Carroll sicher sofort helfen. Receiver Jack Bech und Cornerback Darien Porter sollten sofort starten. Die Raiders könnten 2025 definitiv die Großen ärgern. © Getty Platz 20: San Francisco 49ers

Wohl bei keiner Fanbase in der NFL sind so viele Tränen geflossen wie bei den San Francisco 49ers in dieser Free Agency. Deebo Samuel, Jaylon Moore, Aaron Banks, Talanoa Hufanga, Charvarius Ward, Dre Greenlaw, Javon Hargrave – die Liste der Verluste ist ewig lang. Im Draft wurde vor allem die Defense adressiert. Das könnte Brock Purdy und Co. 2025 Probleme bereiten. © ZUMA Wire Platz 19: Miami Dolphins

Die Verluste in der Free Agency, gerade in der Offensive Line und der Secondary, könnten die "Fins" womöglich hart treffen. Zudem soll Jaelen Ramsey noch abgegeben werden. Im Draft wurde dafür Guard Jonah Savaiinaea in Runde zwei geholt, die Secondary wurde allerdings erst ab Runde fünf angegangen. Die Dolphins haben auch nach dem Draft noch einige Fragezeichen, auch wenn die D-Line mit Kenneth Grant gut verstärkt wurde. © USA TODAY Network Platz 18: Dallas Cowboys

Die Cowboys-Offseason war bis zum Draft ruhig, in der Free Agency gab Jerry Jones wenig Geld aus. Der Draft lief dafür vielversprechend, mit Tyler Booker bekam man einen starken Guard, Jaydon Blue könnte als Fünftrunden-Pick auf Running Back starten. © ZUMA Press Wire Platz 17: Seattle Seahawks

Einiges hat sich bei den Seattle Seahawks verändert. Für DK Metcalf kam Cooper Kupp, für Geno Smith kam Sam Darnold, dazu wurde Franchise-Legende Tyler Lockett die Tür gezeigt. Im Draft landete man mit Jalen Milroe eventuell den Quarterback der Zukunft, 2025 wird er allerdings eher keinen Impact haben. Dafür wird Erstrunden-Pick Grey Zabel auf Guard wohl sofort starten und mit Receiver Trey Horton (5. Runde), Running Back Damien Martinez und Receiver Ricky White (jeweils 7. Runde) gelangen echte Value-Picks. © USA TODAY Network Platz 16: Houston Texans

Der Texans-Draft wurde mit Spannung erwartet, Houston hatte gerade nach dem Trade von Laremy Tunsil ein riesiges Loch in der O-Line. In Runde zwei wurde dafür Aireontae Ersery geholt - mehr Picks wurden für die O-Line nicht investiert. Receiver Jayden Higgins könnte ein direkter Ersatz für Tank Dell sein, der wohl die gesamte Spielzeit verletzt verpassen wird. Der wichtigste Name der Free Agency der Houston Texans war C.J. Gardner-Johnson. Der Defensive Back kommt als frisch gebackener Super-Bowl-Champion nach Houston. Für den großen Wurf könnte die O-Line aber im Weg stehen. © USA TODAY Network Platz 15: Arizona Cardinals

Nach dem in der Free Agency Super Bowl-Champ Josh Sweat zu den Cardinals kam und einen dringenden Need kleiner machte, verstärkte sich Arizona in Runde eins mit Walter Nolen mit einem weiteren Pass Rusher. Darüber hinaus kam in Runde drei Edge-Verteidiger Jordan Burch. Der Draft stand ohnehin ganz im Zeichen der Defense, nur Sechstrunden-Guard Hayden Connor wurde für die Offense geholt. Arizona befindet sich im Rebuild auf einem sehr guten Weg, wieder um die Playoffs zu spielen. © Newscom World Platz 14: Chicago Bears

Nach der Generalüberholung der O-Line in der Free Agency wurde mit den ersten drei Picks der ersten beiden Runden weiter die Offense verstärkt. Quarterback Caleb Williams bekommt mit Tight End Colston Loveland und Receiver Luther Burden zwei weitere Spielmacher an die Seite gestellt. In der Folge wurde auch in die Defense investiert. Letztlich wird aber vieles von Williams' Entwicklung in Chicago abhängen. © 2023 Getty Images Platz 13: Cincinnati Bengals

Die große Frage nach den Verlängerungen von Ja'Marr Chase und Tee Higgins war, wie die Bengals ihre Defense verstärken wollen, die in der vergangenen Saison extrem wacklig daherkam. Die Antwort waren drei Picks für die Front Seven nach vier Runden. Die Bengals mussten hier ihre klaren Needs bedienen und verpassten so vielleicht den ein oder anderen Value-Pick. © Getty Platz 12: Denver Broncos

Der Draft der Broncos verlief ohne größere Überraschungen, der klare Running-Back-Need wurde in der zweiten Runde mit RJ Harvey angegangen - was für viele Experten aber ein Reach war. Bitter für die Broncos: Neuzugang Dre Greenlaw verletzte sich nach dem Draft wohl im Training schwer, es ist unklar, ob er für Denver 2025 auflaufen kann. Einen Off-Ball-Linebacker haben die Broncos nicht gedraftet ... © ZUMA Wire Platz 11: Minnesota Vikings

Eigentlich haben die Vikings alles, um erneut oben mitzuspielen. Will Fries und Ryan Kelly verstärken die O-Line, Jonathan Allen und Javon Hargrave die Defensive Line. Im Draft hatte man wenig Munition, Guard Donovan Jackson gibt Minnesota weitere Tiefe für die Line. Die wird es mit de facto Rookie J.J. McCarthy auch brauchen. Die Vikings setzen auf den Youngster, der 2024 komplett verletzt verpasste. © USA TODAY Network Platz 10: Los Angeles Chargers

Im Draft verstärkten die Chargers in den ersten beiden Runden die Offensive: Running Back Omarion Hampton und Receiver Tre Harris sollen Justin Herbert unter die Arme greifen. Die Rückholaktionen von Denzel Perryman und Khalil Mack in der Free Agency waren wichtig für die Defense. Die Chargers könnten im zweiten Jahr von Jim Harbaugh vorne angreifen. © USA TODAY Network Platz 9: Los Angeles Rams

Der Nachbar aus Los Angeles steht aber vor den Chargers. Die Rams verloren zwar Star-Receiver Cooper Kupp, holten dafür aber Davante Adams. Und das, ohne dafür Rodgers dazuzubekommen, chapeau! Mit Alaric Jackson behielten die Rams zudem einen wichtigen Baustein der Offensive Line. Der Draft hingegen verlief nur für dieses Jahr nicht besonders gut, ohne Erstunden-Pick gelang in den späteren Runden kein direkter Impact-Pick. © USA TODAY Network Platz 8: Tampa Bay Buccaneers

Es war höchste Priorität für die Tampa Bay Buccaneers, ihre beiden besten Wide Receiver zu halten. Sowohl Mike Evans als auch Chris Godwin bleiben in Florida, die Free Agency ist damit jetzt schon ein Erfolg. Pass Rusher Haason Reddick ist auf der anderen Seite des Balls ein potentiell wichtiger Faktor. Im Draft sicherte man sich zusätzlich mit Emeka Egbuka auf der Receiver-Position ab, sollte die Reha von Godwin länger als gedacht dauern. Mit den Buccaneers ist, Stand jetzt, zu rechnen. © Getty Images Platz 7: Green Bay Packers

Im Draft vor heimischen Fans sorgten die Packers für großen Jubel, als sie erstmals seit 2002 mit Markus Golden einen Wide Receiver in der ersten Runde drafteten. Damit hat die Offense einige spannende Waffen, mit der Jordan Love arbeiten kann. Die Defense wurde erst ab der vierten Runde angegangen, wollen die Packers also ganz oben mitspielen, wird viel an Love hängen. © Getty Platz 6: Detroit Lions

Mit Defensive Tackle Tyleik Williams überraschten die Lions in Runde eins die meisten Experten - gerade, weil DT kein Need für Detroit war. Mit Isaac TeSlaa holte man außerdem einen spannenden Receiver. In der Free Agency lief es vergleichsweise ruhig in Detroit. Einzig D.J. Reed unterschrieb einen hoch dotierten Vertrag, er soll die Secondary stärken. Es wird aber spannend zu sehen sein, wie vor allem die Offense ohne Offensive Coordinator Ben Johnson funktionieren wird. © UPI Photo Platz 5: Washington Commanders

Mit wenig Draft-Kapital adressierten die Commanders im Draft ihre Needs und rüsteten auf wichtigen Positionen wie Offensive Tackle und Receiver auf. In der Free Agency zückte Washington bereits das Sparbuch und wickelte mehrere Trades und großzügige Deals ab. Tackle Laremy Tunsil und Wide Receiver Deebo Samuel sind potenzielle Unterschiedsspieler für die Offensive, in der Defensive wurde an vielen Stellen mit mehreren Neuzugänge geschraubt. Es liegen turbulente - aber gute - Wochen hinter den Commanders. © USA TODAY Network Platz 4: Buffalo Bills

Die Bills verlängerten mit einigen Startern die Arbeitspapiere und krempelten in der Free Agency die Defensive Line um. Allerdings fingen sich sowohl Larry Ogunjobi als auch Michael Hoecht Sperren über die ersten sechs Spiele ein. Der Draft verlief trotz zweier Uptrades eher unspektakulär, vorwiegend wurde die Defense verstärkt. Mit MVP Josh Allen ist für Buffalo aber ohnehin alles möglich - das hat spätestens die vergangene Saison gezeigt. © Imagn Images Platz 3: Baltimore Ravens

Die Ravens erleben einen für ihre Verhältnisse ruhigen Draft. Trotz vieler später Picks waren hinten raus keine nennenswerten Spieler mehr dabei - dafür landete Baltimore in den ersten beiden Runden zwei spannende Spieler. Dabei wurde die Defense verstärkt: Malaki Starks ist ein Luxus-Pick, die Ravens-Secondary stabilisierte sich in der zweiten Saisonhälfte merklich. Starks bietet vor allem Flexibilität, Star-Spieler Kyle Hamilton kann so wieder nach seinen Stärken aufgestellt werden. Mit Mike Green kommt zudem ein gefährlicher Pass Rusher. Mit der starken Offense um Lamar Jackson und Derrick Henry wird der nächste Run Richtung Super Bowl gestartet. © Getty Platz 2: Kansas City Chiefs

Die Chiefs legten einen sehr starken Draft hin und schlossen mit Offensive Tackle Josh Simmons womöglich ihre Baustelle auf Left Tackle für viele Jahre. An Tag zwei landete KC mit Tackle Omarr Norman-Lott und Cornerback Nohl Williams potenziell zwei Unterschiedsspieler für die Defense. Receiver Jalen Royals könnte als Tag-3-Pick schnell eine prominente Rolle einnehmen. Mit Mahomes und Co. wird wieder zu rechnen sein. © 2025 Getty Images Platz 1: Philadelphia Eagles

Die Eagles mussten einige Abgänge hinnehmen, die in den vergangenen Jahren wichtige Rollen gespielt haben. Doch der Draft lief erfolgsversprechend, mit Linebacker Jihaad Campbell könnte ein Steal gelungen sein. Philadelphia attackierte seine wenigen Schwachstellen gezielt und fand eine gute Balance zwischen Value- und Need-Picks. Der Super-Bowl-Sieger ist auf dem Papier noch immer das stärkste Team.

Anzeige

Randy Moss (1998, Pick 21 statt Top 5) Einer der, wenn nicht DER talentierteste Wide Receiver überhaupt vor dem Draft 1998: Randy Moss. Doch es gab zahlreiche Red Flags, die Teams zögern ließen. Kein Team-Player und charakterliche Schwächen standen dabei ganz oben. So fiel Moss bis auf Position 21, wo ihn die Minnesota Vikings auswählten. Er rächte sich mit einer Hall-of-Fame-Karriere.

Anzeige

DK Metcalf (2019, Pick 64, statt Erstrunden-Pick) Keine charakterlichen Probleme. Lediglich eine Verletzung im Vorfeld und die Sorge, dass das doch zu viel des Guten ist, sorgten für einen Absturz von DK Metcalf. Der überdurchtrainierte Receiver sorgte vor dem Draft mit Bildern seines gestählten Oberkörpers für Aufsehen. Weil die Scouts allerdings vermuteten, Metcalf könne mit diesen Muskel-Bergen keine Routen laufen, fiel er – tief. Erst mit dem letzten Pick der zweiten Runde wählten ihn die Seahawks dann endlich aus.

Anzeige