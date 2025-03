Mit dem Start der Free Agency wirft die NFL-Saison 2025 endgültig ihre Schatten voraus. Alle wichtigen personellen Entwicklungen gibt es hier bei uns im Ticker. Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL-Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird.

ran begleitet die wichtigsten Verpflichtungen, Entlassungen, Trades und mehr im Ticker. So funktioniert die Free Agency 2025

+++ 22. März, 13:15 Uhr: Vikings sprechen wohl mit Ryan Tannehill +++ Die Vikings suchen einen erfahrenen Backup für ihren jungen Quarterback J.J. McCarthy. Wie Jordan Schultz von "Fox Sports" berichtet, steht die Franchise in Kontakt mit Ryan Tannehill. Dem Vernehmen nach betrachten die Vikings Tannehill als eine mögliche Option. Es wurde jedoch noch kein Deal besprochen. Der 36-jährige hat seit Januar 2024 nicht mehr in der NFL gespielt. Seit seinem Abschied von den Tennessee Titans soll Tannehill dennoch in Nashville weiterhin sehr glücklich sein und wäre "sehr wählerisch", was sein nächstes Ziel angeht. Der Routinier müsste demnach eine überzeugende Möglichkeit geboten bekommen, um mit seiner Familie umzuziehen.

+++ 21. März, 06:42 Uhr: Chiefs holen Omenihu zurück +++ Die Kansas City Chiefs haben eine wichtige Personalie in der Defense geklärt. Defensive End Charles Omenihu bleibt in Missouri. Der 27-Jährige unterzeichnete beim viermaligen Super-Bowl-Sieger einen Einjahresvertrag, der ihm maximal sieben Millionen Dollar einbringen kann. Omenihu spielt bereits seit 2023 in Kansas City, im Frühjahr 2024 riss er sich das Kreuzband, konnte jedoch immerhin sechs Spiele in der Regular Season absolvieren.

+++ 20. März, 21:04 Uhr: Commanders holen Gallup zurück in die NFL +++ Michael Gallup verschwand etwas überraschend, und ähnlich überraschend kehrt er jetzt zurück. Der Wide Receiver geht zu den Washington Commanders. Gallup spielte von 2018 bis 2023 bei den Dallas Cowboys, ehe er nach seiner Entlassung im März 2024 zu den Las Vegas Raiders ging. Noch im Juli vergangenen Jahres beendete er aber abrupt seine Karriere. Jetzt ist er wieder da. Wie er verriet, hat er sich fitgehalten und ist startklar. "Ich denke, dass die Art und Weise, wie ich entlassen wurde – nachdem ich so lange an einem Ort war und dann direkt zu einem anderen Team wechseln musste, ohne es wirklich verarbeiten zu können, weil ich so etwas noch nie erlebt hatte – schwierig war", sagte Gallup. "Ich habe versucht herauszufinden, wie ich damit umgehen soll und mit allem, was dazugehört. Ich glaube, es ging einfach zu schnell für mich, und ich war noch nicht so weit."

+++ 19. März, 22:04 Uhr: Bears holen Return-Spezialisten +++ Die Chicago Bears sind weiter fleißig in der Free Agency. Devin Duvernay unterschreibt für ein Jahr, über die Höhe des Vertrags ist noch nichts bekannt. Der gelernte Wide Receiver schaffte es als Returner bereits zwei Mal in den Pro Bowl. Als Passempfänger kommt er in seiner Karriere auf 977 Receiving Yards. Als Returner kann er sowohl bei Punts als auch bei Kickoffs eingesetzt werden. Ihm gelangen mehrere lange Returns sowie zwei Touchdowns bisher.

+++ 19. März, 20:32 Uhr: Texans holen Tunsil-Nachfolger +++ Die Texans haben auf den Abgang von Laremy Tunsil reagiert. Houston und Left Tackle Cam Robinson haben sich auf einen Einjahres-Deal geeinigt, der Robinson bis zu 14,5 Millionen US-Dollar einbringen kann. Vergangene Saison stand Robinson für die Minnesota Vikings auf dem Rasen, er ließ sieben Sacks zu.

+++ 19. März, 09:41 Uhr: Mecole Hardman unterschreibt bei Packers +++ Die Green Bay Packers und Mecole Hardman haben sich auf einen Deal über ein Jahr verständigt. Der dreifache Super-Bowl-Champion konnte die letzten Saisons als Receiver nicht wirklich Fuß fassen. In der vergangenen Spielzeit kam Hardman auf zwölf Spiele für die Chiefs und fing insgesamt zwölf Pässe für 90 Yards. Als Passempfänger gelang ihm kein Touchdown, als Ballträger zumindest einer. In seiner gesamten Karriere kratzt er (inklusive Postseason) an den 2.600 Receiving Yards. Mehr zu den Hintergründen der Verpflichtung von Hardman: hier

+++ 19. März, 06:42 Uhr: Patriots schlagen bei Ex-Vikings-Center zu +++ Nicht einmal einen Tag nach seiner Entlassung bei den Minnesota Vikings hat Center Garrett Bradbury ein neues Team: Der 29-Jährige unterschreibt bei den New England Patriots. Der neue Vertrag von Bradbury beinhaltet rund 3,8 Millionen Dollar garantiert, über zwei Jahre winken Bradbury insgesamt zwölf Millionen Dollar. Der Center wird Nachfolger des langjährigen Kapitäns David Andrews.

+++ 18. März, 06:37 Uhr: Vikings cutten langjährigen Center +++ Die Minnesota Vikings werden sich von Center Garrett Bradbury trennen. Das vermeldet NFL-Insider Ian Rapoport. Der First Round Pick des Jahres 2019 stand 88 Mal für die Vikings auf dem Feld, zum Start der Free Agency holte Minnesota auf seiner Position jedoch Verstärkung mit Ryan Kelly. Der 30-Jährige sollte erst getradet werden, jedoch wurde kein Trade-Partner gefunden. Bradbury würde in sein letztes Vertragsjahr in Minneapolis gehen, ihm stünden gut sechs Millionen US-Dollar zu.

+++ 17. März, 23:20 Uhr: Eagles geben Lane Johnson großes Gehalts-Upgrade +++ Lane Johnson hat als Stammspieler großen Anteil am Super-Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles. Nun statten ihn die Eagles mit einem neuen Vertrag über zwei Jahre aus. Laut "ESPN" verdient der 35-Jährige in den nächsten zwei Jahren insgesamt 48 Millionen Dollar. 40 Millionen Dollar sind garantiert. NFL-Kommentar: Bengals opfern ihre Super-Bowl-Chance Der fünfmalige All-Pro Offensive Tackle spielt seit 2013 bei den Eagles und kommt auf 158 Einsätze.

+++ 17. März, 07:07 Uhr: Bengals statten Ja'Marr Chase und Tee Higgins mit Rekord-Verträgen aus +++ Die Cincinnati Bengals haben mit ihren beiden Top-Receivern langfristig verlängert. Wie zuerst "Fox Sports" berichtete und beide Spieler anschließend bestätigten, werden Ja'Marr Chase und Tee Higgins auch weiterhin für die Bengals aktiv sein. Demnach einigte man sich mit Chase auf einen Vierjahresvertrag über 161 Millionen Dollar, von denen 112 Millionen garantiert sind. Der Vertrag von Chase bringt ihm ein durchschnittliches Jahresgehalt von 40,25 Millionen Dollar ein. So viel hat noch nie ein NFL-Spieler verdient, der kein Quarterback ist. Higgins unterschrieb ebenfalls einen Vierjahresvertag. Das Gesamtvolumen beträgt hier 115 Millionen Dollar, wobei das Gehalt in den ersten beiden Jahren garantiert ist. Damit ist er der bestbezahlte Wide Receiver Nummer 2 in der NFL-Geschichte.

+++ 16. März, 10:40 Uhr: Trade! Vikings angeln sich 49ers-RB +++ Bei den Minnesota Vikings glühen in der Anfangsphase der Free Agency weiterhin die Telefonleitungen. Das Team aus der NFC North wickelte nun mit den San Francisco 49ers einen Trade ab. Running Back Jordan Mason kommt im Gegenzug für einen Sechstrunden-Pick im Jahr 2026. Außerdem erhalten die 49ers einen Fünftrunden-Pick der Vikings (#160) in diesem Jahr, Minnesota bekommt dafür einen diesjährigen Sechstrunden-Pick (#187) der 49ers. Mason komplettiert das Backfield um Star-Spieler Aaron Jones. Der bullige Running Back erlief über die letzten drei Jahre 1.253 Yards und sieben Touchdowns für San Francisco. Die abgelaufene Saison beendete er mit 789 Yards. Mit dem Trade geht auch eine Vertragsverlängerung einher. Bei den Vikings kann Mason über die nächsten zwei Spielzeiten bis zu zwölf Millionen US-Dollar verdienen, knapp über sieben davon sind garantiert.

+++ 15. März, 19:21 Uhr: Entscheidung bei Kirk Cousins gefallen +++ Das kommt überraschend: Die Atlanta Falcons werden wohl auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kirk Cousins setzen. Die Franchise ließ eine Frist verstreichen, die nun für die Saison 2026 einen zusätzlichen Bonus über 10 Millionen US-Dollar für den Quarterback auslöst. Eine kurzfristige Trennung vom 36-Jährigen scheint dadurch erstmal vom Tisch zu sein. Cousins unterschrieb im vergangenen Jahr mit viel Vorschusslorbeeren einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar in Atlanta, entpuppte sich allerdings als teures Missverständnis. Im Laufe der Saison wurde er von Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. ersetzt. Komplett ausgeschlossen ist ein Cousins-Wechsel im Laufe der Saison durch diesen Move nicht: Die Falcons würden im Falle eines Trades eben jenen Bonus an das aufnehmende Team abgeben und so ihren eigenen Dead Cap senken.

+++ 15. März, 13:43 Uhr: Kehrtwende! 49ers holen Kyle Juszczyk zurück +++ Das kommt überraschend: Nachdem die San Francisco 49ers vor nur wenigen Tagen ihren langjährigen Fullback-Star Kyle Juszczyk entließen, haben sie ihn jetzt mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet. Juszczyk stehen bis einschließlich 2026 acht Millionen Dollar zu. Im Vergleich zu seinem alten Kontrakt bedeutet das ein Zugeständnis von rund einer Millionen Dollar. Der Fullback musste bereits 2024 eine Lohnkürzung hinnehmen, sein 2021 ursprünglicher unterzeichneter Vertrag hätte ihm bis 2026 5,4 Millionen Dollar jährlich eingebracht. Juszczyk geht damit in seine neunte Saison bei den Niners. Er erreichte in allen seinen bisherigen Spielzeiten in San Francisco den Pro Bowl.

+++ 15. März, 10:02 Uhr: Chargers verstärken O-Line mit Eagles-Guard +++ Die Los Angeles Chargers holen Guard Mekhi Becton von Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und verstärken mit dem 25-Jährigen ihre zuletzt schwächelnde O-Line. Becton, der im Jahr 2020 von den New York Jets in der ersten Runde noch als Tackle gedraftet wurde, schaffte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch als einer der besten Run Blocker der Liga.

+++ 14. März, 21:50 Uhr: Zwei Mega-Deals bei den Bengals? +++ Die Cincinnati Bengals haben laut den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelissero "erhebliche Fortschritte" im Hinblick auf die massiven Vertragsverlängerungen mit den beiden Star-Receivern Ja'Marr Chase und Tee Higgins gemacht. Demnach könnten die Deals bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen, und damit der Wunsch von Quarterback Joe Burrow erfüllt werden. Insider-Kollege Adam Schefter berichtet zudem, dass man in der Liga davon ausgeht, dass der neue Vertrag von Chase - wenn er zustande kommt - zwischen 40,1 und 41 Millionen US-Dollar pro Jahr wert sein soll. Damit würde der Passempfänger Browns-Defensive-End Myles Garrett übertreffen und zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der Liga werden.

+++ 14. März, 12:31 Uhr: Quarterback Joe Flacco bei den Giants zu Gast +++ Wer wird der neue Starting Quarterback der New York Giants? Die Franchise, die aktuell nur QB Tommy DeVito unter Vertrag hat, ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Starter. Wie NFL-Insider Field Yates nun berichtet, stattete der 40-jährige Joe Flacco unlängst dem Team aus dem "Big Apple" einen Besuch ab. Und das einen Tag bevor einer der weiteren beiden realistischen Kandidaten, Russell Wilson, beim Team vorbeischauen soll. Auch Aaron Rodgers, der nach seiner Entlassung bei den Jets noch immer kein neues Team hat, gilt als potenzieller Kandidat für den Starting-Job der Giants.

+++ 14. März, 06:32 Uhr: Sanders schließt sich den Cowboys an +++ Die Dallas Cowboys haben offenbar einen neuen Running Back: Wie "ESPN" berichtet, nehmen die Cowboys Miles Sanders unter Vertrag. Damit reagiert Dallas auf den Abgang von Rico Dowdle, der 2024 noch Leading Rusher der Cowboys war. Er schloss sich den Carolina Panthers an, ironischerweise das Team, das Sanders erst vor Wochenfrist entlassen hatte. Sanders erhält einen Jahresvertrag.