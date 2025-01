Gehirnerschütterungen sind ein großes Thema im NFL-Kosmos. Nun hat die Liga erfreuliche Nachrichten verkündet. Auch die neu eingeführte Dynamic Kickoff Rule zahlt sich aus.

Diese Nachricht dürfte nicht nur die NFL-Fans, sondern vor allem auch Spieler und Verantwortliche der 32 Teams erfreuen.

Wie die Liga am Donnerstagabend bekanntgegeben hat, ist die Anzahl der Gehirnerschütterungen an einem historischen Tiefpunkt angekommen. Absolute Zahlen nennt die NFL dabei nicht, sondern zieht prozentuale Vergleiche zu den Vorjahren.

So gab es in der Saison 2024 17 Prozent weniger Gehirnerschütterungen als in der vorherigen Spielzeit. Das betrifft nicht nur die Regular-Season-Spiele selbst, sondern auch alle Trainingseinheiten sowie die Preseason-Partien.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Saisons 2021 bis 2023 ging die Anzahl um zwölf Prozent zurück. Eine Grundlage für den historischen Wert waren die wenigen Concussions in der Preseason. Diese erreichten den niedrigsten Punkt seit 2015.

Als Gründe für die positive Entwicklung nennt die NFL die "größte Sicherheitsverbesserung bei den auf dem Spielfeld getragenen Helmen seit 2021, die Durchsetzung der Sicherheitsvorschriften und die allgemeinen Bemühungen um eine weitere Förderung der Sicherheitskultur".