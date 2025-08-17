Nächster Trade in der NFL: Die Philadelphia Eagles und die Houston Texans tauschen zwei Spieler in der Offensive. Dazu gibt es einen kuriosen Picktausch für den NFL Draft 2026.

Wenige Wochen vor dem Start der Regular Season in der NFL haben die Philadelphia Eagles und die Houston Texans einen Trade eingefädelt - in beiden Teams ist die Offensive von der Änderung betroffen.

Die Eagles erhalten Wide Receiver John Metchie von den Texans, den umgekehrten Weg geht Tight End Harrison Bryant, der künftig für Houston statt für Philadelphia auflaufen wird. Der Deal beinhaltet zudem einen etwas kuriosen Picktausch.

Denn beide Franchises erhalten exakt jene Draftpicks für 2026 zurück, die im Zuge des Trades von Safety C.J. Gardner-Johnson erst zu Beginn der Offseason getauscht wurden.

Bedeutet: Die Texans, die für Gardner-Johnson ihren Fünftrundenpick 2026 weggegeben hatten, bekommen diesen jetzt wieder. Gleiches gilt für den Sechstrundenpick der Eagles, der jetzt seinen Weg zurück nach Philadelphia findet.