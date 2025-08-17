American Football
NFL: Houston Texans und Philadelphia Eagles fädeln Trade ein - kurioser Picktausch inklusive
- Aktualisiert: 17.08.2025
- 22:57 Uhr
- Chris Lugert
Nächster Trade in der NFL: Die Philadelphia Eagles und die Houston Texans tauschen zwei Spieler in der Offensive. Dazu gibt es einen kuriosen Picktausch für den NFL Draft 2026.
Wenige Wochen vor dem Start der Regular Season in der NFL haben die Philadelphia Eagles und die Houston Texans einen Trade eingefädelt - in beiden Teams ist die Offensive von der Änderung betroffen.
Die Eagles erhalten Wide Receiver John Metchie von den Texans, den umgekehrten Weg geht Tight End Harrison Bryant, der künftig für Houston statt für Philadelphia auflaufen wird. Der Deal beinhaltet zudem einen etwas kuriosen Picktausch.
Denn beide Franchises erhalten exakt jene Draftpicks für 2026 zurück, die im Zuge des Trades von Safety C.J. Gardner-Johnson erst zu Beginn der Offseason getauscht wurden.
Bedeutet: Die Texans, die für Gardner-Johnson ihren Fünftrundenpick 2026 weggegeben hatten, bekommen diesen jetzt wieder. Gleiches gilt für den Sechstrundenpick der Eagles, der jetzt seinen Weg zurück nach Philadelphia findet.
Trade für die Breite bei den Eagles und Texans
Sowohl Metchie als auch Bryant sind vor allem Verstärkungen in der Breite. Die Texans haben zahlreiche Wide Receiver unter Vertrag, konnten auf Tight End hinter Dalton Schultz aber noch etwas zusätzliche Erfahrung gebrauchen.
Bei den Eagles war es genau andersherum. Ein vollgepackter Tight End Room wird etwas entschlackt, die Receiver-Gruppe hingegen erhält eine zusätzliche Option, die in Houston nicht den endgültigen Durchbruch schaffte.
Metchie war 2022 in der zweiten Runde von den Texans gedraftet worden, erhielt wenig später aber die schlimme Diagnose Blutkrebs. Der Receiver verpasste seine gesamte Rookiesaison, besiegte die Krankheit aber und bestritt in Woche 2 der Saison 2023 sein NFL-Debüt.
Im Vorjahr kam Metchie in 13 Spielen in der regulären Saison zum Einsatz, dabei fing er 24 Bälle für 257 Yards und einen Touchdown. Auch in den Playoffs wurde er eingesetzt und erzielte weitere 63 Yards.
Bryant ist seit 2020 Teil der NFL und verbrachte seine vier Rookiejahre komplett bei den Cleveland Browns. Nach seinem Vertragsende in Ohio unterschrieb er bei den Las Vegas Raiders, wo er 2024 aber kaum ein Faktor war und nur 86 Yards beisteuerte. Im vergangenen März unterschrieb er bei den Eagles.