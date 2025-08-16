Auch der zweite Spieltag der NFL-Preseason sorgt für zahlreiche Highlights. ran gibt einen Überblick, was in den packenden Duellen passiert ist. In der NFL läuft der zweite Preseason-Spieltag! Unzählige Teams haben sich bereits duelliert, am Sonntagabend wartet die letzte noch ausstehende Partie. Wie gingen die bisherigen Spiele aus? ran gibt einen Überblick.

Buffalo Bills @ Chicago Bears 0:38 Die Chicago Bears haben in der zweiten Woche der Preseason ein erstes Statement gesetzt. Nach dem 24:24 zum Auftakt gegen die Miami Dolphins ließ das Team aus Windy City den Buffalo Bills beim 38:0 keine Chance. In starker Frühform präsentierte sich Starting Quarterback Caleb Williams, der erstmals in dieser Preseason eingesetzt wurde und mit einem 36-Yard-Pass auf Olamide Zaccheaus für den ersten Touchdown der Partie sorgte. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason LIVE und im RELIVE auf Joyn Der Nummer-1-Pick des Jahres 2024 teilte sich gegen die Bills die Spielmacher-Rolle mit Tyson Bagent (1 TD, 0 INT) und Austin Reed (0 TD, 0 INT) und kam insgesamt auf 107 Yards und einen Touchdown bei null Interceptions. 6 von 10 Pässen landeten bei seinen Mitspielern. Die Bills, bei denen Star-Quarterback Josh Allen noch nicht zum Einsatz kam, lief insgesamt nicht viel zusammen. Frappierend war vor allem die Unterlegenheit im Passspiel. Während die Bears auf 357 Yards kamen, gelangen Buffalo lediglich 103 Yards.

Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams 22:23 Knapper kann ein Stadtduell wohl kaum ausgehen. Die Los Angeles Rams durften sich im Spiel gegen die Chargers über einen 23:22-Erfolg freuen. Bei den Rams kam auf der Spielmacher-Position ausschließlich Stetson Bennett IV zum Einsatz. Und er konnte als Ersatz für Matthew Stafford überzeugen! Bennett warf für drei Touchdowns und 324 Yards und zeigte dabei durchaus nennenswerte Würfe. Einziges Manko: Eine Interception, die ausgerechnet von einem Defensive Tackle abgefangen wurde. Bei den Chargers kamen zumeist Trey Lance und Taylor Heinicke auf der Quarterback-Position zum Einsatz, Justin Herbert warf indes nur fünf Pässe. Ein Touchdown gelang keinem von ihnen. Die Highlights zum Spiel Chargers at Rams hier auf Joyn

New York Jets @ New York Giants 12:31 Klarer Sieger im New-York-Duell! Die New York Giants feierten im MetLife Stadium einen deutlichen 31:12-Erfolg gegen die New York Jets. Glänzen konnte während des Spiels vor allem Jaxson Dart. Bei seinem Heimdebüt brachte es der Rookie-Spielmacher auf 137 Yards, einen Passing Touchdown und einen Rushing Touchdown. Neben Dart kamen bei "Big Blue" auch Jameis Winston (ihm gelang ebenfalls ein Rushing Touchdown, Anm.d.Red.), Russell Wilson und Tommy DeVito zum Einsatz. Die beiden letztgenannten mussten dabei jeweils eine Interception hinnehmen. Bei den Jets lief derweil nicht allzu viel zusammen. "Wir waren schlampig, und die Jungs wissen das", fasste Head Coach Aaron Glenn das Geschehen zusammen. Die Highlights zum Spiel Jets at Giants hier auf Joyn

San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders 22:19 Auswärtssieg für die San Francisco 49ers. Das Team von Head Coach Kyle Shanahan siegte bei den Las Vegas Raiders mit 22:19. Bedanken konnten sich die Niners dabei primär bei Kicker Jake Moody. Fünfmal schafften es die Gäste auf das Scoreboard, viermal davon via Field Goal. Innerhalb der letzten 37 Sekunden des Spiels verwandelte er dabei Kicks aus 44 und 59 Yards und sicherte seinem Team damit den Sieg. Bei beiden Teams kamen die Starting Quarterbacks Brock Purdy und Geno Smith jeweils für einige Spielzüge zum Einsatz, die Hauptarbeit übernahmen aber die Backups. Die Highlights zum Spiel 49ers at Raiders hier auf Joyn

Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys 31:13 Auch die Baltimore Ravens konnten sich am zweiten Spieltag über einen Auswärtssieg freuen. Bei den Dallas Cowboys stand am Ende ein 31:13 auf der Anzeigentafel. Der frühere Cowboys-Quarterback Cooper Rush warf bei seiner Rückkehr ins AT&T Stadium einen Touchdown-Pass, aber auch einen Pick-6.

Einen guten Tag erwischte derweil Tyler Loop. Der Rookie-Kicker der Baltimore Ravens verwandelte fünf Field Goals, zwei aus über 50 Yards, und wurde von Head Coach John Harbaugh im Anschluss zum Starter für die Regular Season ernannt. Der langjährige Top-Kicker Justin Tucker war nach Vorwürfen des unangemessenen Verhaltens gegenüber Massagetherapeutinnen entlassen worden. Die Highlights zum Spiel Ravens at Cowboys hier auf Joyn

Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers 17:14 Alles andere als ein High-Scoring-Game bot sich im Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den Tampa Bay Buccaneers, welches die Gäste mit 17:14 für sich entscheiden konnten. Im Kampf um den Posten als erster Backup von Baker Mayfield erwies sich Teddy Bridgewater als durchaus valide Option. Der 32-Jährige sorgte für gleich zwei Touchdown-Pässe, obwohl er nur elf Pässe warf. Bei den Steelers kam Superstar Aaron Rodgers nicht zum Einsatz, jeder seiner Backups warf derweil eine Interception. Die Highlights zum Spiel Buccaneers at Steelers hier auf Joyn

Arizona Cardinals @ Denver Broncos 7:27 Klare Angelegenheit zwischen den Arizona Cardinals und den Denver Broncos. Die Cards mussten sich auswärts mit 7:27 geschlagen geben. Signifikant während der Partie: Die Verbindung von Jarrett Stidham und Troy Franklin. Gleich zweimal warf der Quarterback auf den Wide Receiver einen Touchdown-Pass. Bei beiden Teams saßen die meisten Starter auf der Bank Die Highlights zum Spiel Cardinals at Broncos hier auf Joyn

Green Bay Packers @ Indianapolis Colts 23:19 Das Quarterback-Duell bei den Indianapolis Colts geht in die nächste Runde. Bei der 19:23-Niederlage gegen die Green Bay Packers erhielt Daniel Jones die ersten Snaps. Er ging mit sieben Completions bei elf Versuchen für 101 Yards in den Feierabend. Anthony Richardson dirigierte im Anschluss einen Touchdown-Drive 90 Yards das Feld herunter. Er kam auf sechs Completions bei elf Versuchen und sammelte 73 Yards. Bei den Packers spielten in erster Linie die Backups. Malik Willis startete als Quarterback, er fand mit sechs von 14 Pässen einen Abnehmer und stand bei 83 Yards. Taylor Elgersma und Sean Clifford erhielten ebenfalls Spielzeit. Die Highlights zum Spiel Packers at Colts hier auf Joyn

New England Patriots @ Minnesota Vikings 20:12 Head Coach Mike Vrabel ließ beim 20:12-Sieg über die Minnesota Vikings die Starter von der Leine. Drake Maye schüttelte mit vier angekommenen Pässen (sieben Versuche) für 46 Yards ein wenig Rost ab, Rookie TreVeyon Henderson sammelte 20 Rushing Yards und einen Touchdown. Anfernee Jennings kam auf gleich drei Sacks gegen die Backups der Minnesota Vikings. Bei Minnesota standen Sam Howell (1/5 für 13 Yards und eine Interception), Brett Rypien (7/11 für 83 Yards) und Max Brosmer (15/27 für 156 Yards und eine Interception) auf der QB-Position. Vikings-Kicker Will Reichard war regelmäßig gefordert, er verwandelte vier Field Goals. Die Highlights zum Spiel Patriots at Vikings hier auf Joyn

Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles 22:13 Die Head Coaches Kevin Stefanski und Nick Sirianni verzichteten derweil beide darauf, ihren Startern Spielzeit zu geben. Beim 22:13-Sieg der Browns über die Eagles standen weitestgehend Spieler aus der zweiten Reihe auf dem Feld. Bei den Browns lohnt sich ein Blick auf das laufende Quarterback-Casting. Verletzungsbedingt verpasste Shedeur Sanders die Partie, Dillon Gabriel und Tyler Huntley standen auf dem Rasen. Gabriel brachte in seinem Debüt 13 von 18 Pässen für 143 Yards an, verbuchte aber zwei Turnover (eine Interception und einen Fumble). Beide Turnover sicherte sich Eagles-Safety Andrew Mukuba. Der Zweitrunden-Pick trug den Pick bis in die gegnerische Endzone für einen Touchdown. Huntley fand mit zehn von 13 Pässen einen Receiver und kam auf 71 Passing Yards. Bei den Eagles standen die Quarterbacks Kyle McCord und Dorian Thompson-Robinson auf dem Feld. Beide konnten nicht wirklich überzeugen. Die Highlights zum Spiel Browns at Eagles hier auf Joyn

Miami Dolphins @ Detroit Lions 24:17 Auch bei den Miami Dolphins und Detroit Lions durften die Backups viel Preseason-Luft schnuppern - und nutzten die Chancen aus! Beim 24:17-Sieg der Dolphins spielten beide Miami-Quarterbacks gut. Zach Wilson brachte 15 von 23 Pässen an und sammelte 151 Yards sowie einen Touchdown. Rookie Quinn Ewers fand mit elf von 17 Pässen einen Abnehmer und kam auf zwei Touchdowns. Beide landeten in den Händen von Wide Receiver Theo Wease. Lions-Quarterback Kyle Allen beendete die Partie mit 14 Completions bei 17 Pässen. 124 Yards und zwei Touchdowns gingen auf sein Konto. Die Rookie-Receiver Jackson Meeks und Isaac TeSlaa überzeugten mit starken Catches und je einem Touchdown. Einzig Lions-QB Hendon Hooker erwischte einen schwachen Tag. Er kam auf sechs Completions bei 13 Pässen für 61 Yards und verbuchte eine Interception. Die Highlights zum Spiel Dolphins at Lions hier auf Joyn

Carolina Panthers @ Houston Texans 3:20 Die Houston Texans feiern den ersten Sieg im zweiten Preseason-Spiel. Gegen die Carolina Panthers gelang ein 20:3-Erfolg. Bei beiden Franchises standen die Top-Quarterbacks aus dem NFL Draft 2023, Bryce Young und C.J. Stroud zu Beginn auf dem Rasen. Beide Head Coaches ließen ihre etatmäßigen Starter in der Offensive und Defensive für je zwei Drives auf dem Feld. Young brachte keinen seiner beiden Passversuche an und kassierte einen Sack, Stroud fand mit sechs von acht Pässen einen Abnehmer und erzielte einen Touchdown. Auch Texans-Neuzugang Nick Chubb gab sein Debüt. Der Running Back erlief in den ersten beiden Drives 25 Yards. Die Panthers mussten derweil eine Verletzung von Backup-QB Andy Dalton hinnehmen. Der Routinier schied mit einer Ellbogenverletzung aus. Die Highlights zum Spiel Panthers at Texans hier auf Joyn

Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks 16:33 Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag feierten die Seattle Seahawks einen Erfolg im heimischen Lumen Field. Im zweiten Preseason-Spiel gelang gegen die Kansas City Chiefs ein 33:16. Der neue Starting Quarterback der Seahawks, Sam Darnold, stand dabei erstmalig für das Team auf dem Feld und brachte alle vier seiner Pässe bei einem Mitspieler unter. Die meiste Zeit stand derweil sein Backup Drew Lock auf dem Feld. Zehn von zwölf Pässen für 129 Yards und zwei Touchdown-Pässe gelangen ihm dabei. Bei den Chiefs erhielten die Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce sowie viele weitere Starter keinerlei Spielzeit. Mit Gardner Minshew, Chris Oladokun und Bailey Zappe waren derweil alle Backup-Quarterbacks im Einsatz. Der wohl bemerkenswerteste Spielzug des Teams war ein 88-Yard-Punt-Return-Touchdown durch Skyy Moore drei Minuten vor Schluss. Die Highlights zum Spiel Chiefs at Seahawks hier auf Joyn

Tennessee Titans @ Atlanta Falcons 23:20 In der Nacht auf Sonntag im Einsatz waren die Tennessee Titans. Bei den Atlanta Falcons gelang ihnen ein 23:20-Erfolg. Quarterback Cam Ward, den die Titans im vergangenen NFL Draft an Position eins ausgewählt hatten, zeigte dabei eine durchwachsene Leistung. Er brachte nur zwei seiner sieben Pässe für 42 Yards an. Für das Highlight auf Seiten der Titans sorgte Kendell Brooks mit einem 53-Yard-Interception-Return, der in einem Touchdown mündete. Der deutsche Kicker Lenny Krieg kam bei den Falcons nicht zum Einsatz. Die Highlights zum Spiel Titans at Falcons hier auf Joyn