Die zeitlichen Ansetzungen für den letzten NFL-Spieltag der Regular Season stehen fest. Schon am Samstag kommt es zu einem doppelten Kracher.

Noch ein Spieltag steht in der regulären NFL-Saison 2025 auf dem Programm, am kommenden Wochenende entscheiden sich die finalen Playoff-Plätze, die verbleibenden Division-Titel und damit auch die Setzliste für die Postseason.

Nach Abschluss des Sunday Night Games von Week 17 zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears hat die Liga nun die exakten Ansetzungen für die 18. und letzte Woche der Regular Season bekannt gegeben. Und schon am Samstag wird es spannend.

Am 3. Januar um 22:30 Uhr (MEZ) kommt es zum NFC-South-Gipfel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers. Der Gewinner sichert sich den Division-Titel und damit den Einzug in die Playoffs, für den Verlierer ist die Saison beendet.