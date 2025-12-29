- Anzeige -
American Football

NFL gibt Ansetzungen für Week 18 bekannt - zwei Kracher am Samstag

  • Aktualisiert: 29.12.2025
  • 08:01 Uhr
  • Chris Lugert

Die zeitlichen Ansetzungen für den letzten NFL-Spieltag der Regular Season stehen fest. Schon am Samstag kommt es zu einem doppelten Kracher.

Noch ein Spieltag steht in der regulären NFL-Saison 2025 auf dem Programm, am kommenden Wochenende entscheiden sich die finalen Playoff-Plätze, die verbleibenden Division-Titel und damit auch die Setzliste für die Postseason.

Nach Abschluss des Sunday Night Games von Week 17 zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears hat die Liga nun die exakten Ansetzungen für die 18. und letzte Woche der Regular Season bekannt gegeben. Und schon am Samstag wird es spannend.

Am 3. Januar um 22:30 Uhr (MEZ) kommt es zum NFC-South-Gipfel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers. Der Gewinner sichert sich den Division-Titel und damit den Einzug in die Playoffs, für den Verlierer ist die Saison beendet.

49ers vs. Seahawks in der Nacht auf Sonntag

Nach deutscher Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2:00 Uhr treffen die 49ers im NFC-West-Showdown auf die Seattle Seahawks. Dabei geht es im direkten Duell um nicht weniger als den Nummer-1-Seed der NFC.

Der Spitzenplatz in der AFC wird am Sonntagabend um 22:25 Uhr im Fernduell zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos ausgespielt. Beide Teams gehen mit einem 13-3-Record in den letzten Spieltag, die Broncos liegen jedoch vorne und haben ihr Schicksal selbst in die Hand. Denver trifft auf die Los Angeles Chargers, die Patriots empfangen parallel die Miami Dolphins.

Der finale Playoff-Platz wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2:20 Uhr ausgespielt. Die Pittsburgh Steelers bekommen es im womöglich letzten Spiel von Aaron Rodgers mit den Baltimore Ravens zu tun. Der Sieger gewinnt die AFC North, der Verlierer ist raus.

NFL Week 18: Die Ansetzungen im Überblick

Alle Zeiten MEZ:

  • Samstag, 3. Januar, 22:30 Uhr: Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers
  • Sonntag, 4. Januar, 2:00 Uhr: Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: New Orleans Saints @ Atlanta Falcons
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: Green Bay Packers @ Minnesota Vikings
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: Dallas Cowboys @ New York Giants
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars
  • Sonntag, 4. Januar, 19:00 Uhr: Indianapolis Colts @ Houston Texans
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: New York Jets @ Buffalo Bills
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Detroit Lions @ Chicago Bears
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Los Angeles Chargers @ Denver Broncos
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Miami Dolphins @ New England Patriots
  • Sonntag, 4. Januar, 22:25 Uhr: Washington Commanders @ Philadelphia Eagles
  • Montag, 5. Januar, 02:20 Uhr: Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers
