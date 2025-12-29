Das NFC-Spitzenspiel zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears hielt, was es versprach. In einem wahren Offensivspektakel hatten am Ende die Kalifornier die eine Antwort mehr.

Die San Francisco 49ers haben das Spitzenspiel des 17. Spieltages der NFL gegen die Chicago Bears für sich entschieden und damit weiter alle Chancen auf den Nummer-1-Seed der NFC. Nach einem offensiven Schlagabtausch der Extraklasse setzten sich die Niners mit 42:38 durch.

Mit einem Heimsieg am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks würde San Francisco den Spitzenplatz der NFC übernehmen und mit einem Freilos sowie durchgehendem Heimvorteil in die Playoffs gehen. Für die Bears ist durch die Niederlage in Kalifornien der Traum vom Nummer-1-Seed hingegen geplatzt, der Division-Sieg in der NFC North stand aber zuvor bereits fest.

Dabei hätte das Spiel für Chicago kaum besser beginnen können. Gleich im ersten Play des Spiels warf Niners-Quarterback Brock Purdy eine Interception, die T.J. Edwards zum Pick Six in die Endzone trug. Doch die Führung hielt nicht lange, gleich im folgenden Drive gelang San Francisco der Ausgleich.