American Football

NFL: San Francisco 49ers gewinnen NFC-Kracher gegen die Chicago Bears und wahren Chance auf Nummer-1-Seed

  • Aktualisiert: 29.12.2025
  • 08:07 Uhr
  • Chris Lugert

Das NFC-Spitzenspiel zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears hielt, was es versprach. In einem wahren Offensivspektakel hatten am Ende die Kalifornier die eine Antwort mehr.

Die San Francisco 49ers haben das Spitzenspiel des 17. Spieltages der NFL gegen die Chicago Bears für sich entschieden und damit weiter alle Chancen auf den Nummer-1-Seed der NFC. Nach einem offensiven Schlagabtausch der Extraklasse setzten sich die Niners mit 42:38 durch.

Mit einem Heimsieg am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks würde San Francisco den Spitzenplatz der NFC übernehmen und mit einem Freilos sowie durchgehendem Heimvorteil in die Playoffs gehen. Für die Bears ist durch die Niederlage in Kalifornien der Traum vom Nummer-1-Seed hingegen geplatzt, der Division-Sieg in der NFC North stand aber zuvor bereits fest.

Dabei hätte das Spiel für Chicago kaum besser beginnen können. Gleich im ersten Play des Spiels warf Niners-Quarterback Brock Purdy eine Interception, die T.J. Edwards zum Pick Six in die Endzone trug. Doch die Führung hielt nicht lange, gleich im folgenden Drive gelang San Francisco der Ausgleich.

Nners geben Führung ab - und schlagen zurück

Nach einer kurzen Atempause mit drei Punts liefen die Offenses so richtig zur Höchstform auf. Fünf Drives nacheinander endeten in Touchdowns, die Niners legten dabei immer wieder vor. Die Bears mussten in ihrem letzten Drive vor der Pause punten, San Francisco ging mit einer 28:21-Führung in die Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang ging das offensive Feuerwerk mit drei Touchdown-Drives nacheinander weiter. Die Bears glichen aus und schafften es schließlich, die Niners zum Punt zu zwingen. Nach einem erfolgreichen Field Goal lag Chicago rund fünf Minuten vor dem Ende mit 38:35 in Führung.

Doch es war nicht das letzte Kapitel in diesem Thriller. San Francisco bekam noch einmal den Ball, marschierte ein gutes Stück über das Feld, ehe Purdy seinen Wide Receiver Jauan Jennings für einen 38-Yards-Touchdown fand.

Bears finden keine Antwort mehr

Kurz vor der Two-Minute-Warning bekamen die Bears den Ball mit vier Punkten Rückstand zurück, Quarterback Caleb Williams brachte sein Team bis an die Endzone - doch eine Incompletion auf Jahdae Walker mit auslaufender Uhr beendete das Spiel.

Purdy zeigte nach seinem Fehlstart zu Beginn der Partie eine exzellente Leistung und warf nicht nur drei Touchdown-Pässe, sondern lief auch zweimal selbst in die Endzone. Auch auf Christian McCaffrey konnten sich die Niners verlassen, der Star-Running-Back erlief 140 Yards und einen Touchdown.

Bei den Bears verzeichnete Williams zwei Touchdown-Pässe, zudem lief Running Back D'Andre Swift zweimal in die Endzone. Trotz eines insgesamt zähen Laufspiels und des Ausfalls von Wide Receiver Rome Odunze konnte Chicago 440 offensive Yards produzieren, San Francisco knackte die 500-Yards-Marke.

