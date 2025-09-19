Anzeige
Neue Diskussion entfacht

NFL gibt Fehler bei "Tush Push" zu - Schiedsrichter werden zu Aufmerksamkeit gemahnt

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 07:36 Uhr

Die Debatte um den "Tush Push" nimmt wieder Fahrt auf. Nun gab die NFL offenbar ein memo an die Schiedsrichter heraus, den Spielzug genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Die NFL hat ihre Schiedsrichter angewiesen, den "Tush Push" strenger zu überwachen. Nach einer umstrittenen Ausführung durch die Philadelphia Eagles im Spiel gegen die Kansas City Chiefs (20:17) sollen False-Start-Strafen konsequent geahndet werden. Das geht aus einem Memo an die Schiedsrichter hervor, das der "Washington Post" vorliegt.

Im Saisonspiel gegen die Chiefs nutzten die Eagles den Tush Push sechs Mal, erzielten vier First Downs und einen Touchdown. Laut Berichten von "ESPN" und der "Washington Post" wurde jedoch mindestens ein False Start übersehen. Chiefs Head Coach Andy Reid kritisierte nach dem Spiel: "Möglicherweise sind sie bei ein paar Sneaks etwas zu früh gestartet." Auch Ex-Quarterbacj und TV-Analyst Tom Brady wies während der Übertragung auf vorzeitige Bewegungen in der Eagles-Offensive hin.

Philadelphia Eagles: NFL räumt Fehler beim Chiefs-Spiel ein

Ramon George, NFL-Vizepräsident für Schiedsrichterausbildung, betonte in einem Schulungsvideo für alle 32 Teams: "In Kurzdistanzsituationen müssen wir diese Spielzüge genau pfeifen. Die angreifende Mannschaft muss in jeder Hinsicht perfekt sein. Wir wollen strikt und klar entscheiden." Er räumte ein, dass der Spielzug "sehr schwer zu pfeifen" sei, wies aber darauf hin: "Vor dem Snap gab es eine Bewegung des rechten Guards.“

Die Eagles konvertieren den Tush Push seit 2022 in 96,6 Prozent der Fourth-and-1-Situationen, was ein Verbot des Spielzugs im Sommer verhinderte (22:10 Stimmen dagegen). Eagles-Center Cam Jurgens kommentierte: „Wenn die Liga die Regeln betonen und verschärfen will, werden wir das berücksichtigen. Aber wir spielen weiterhin unseren Eagles-Football."

