Super Bowl 2026: Überraschung um Taylor Swift? Weltstar könnte in San Francisco auftreten

Taylor Swift wird nicht bei Super Bowl 60 auftreten. Im Vorfeld häufen sich jedoch die Gerüchte, dass der Weltstar rundum das Mega-Event in Erscheinung treten könnte.

Der Super Bowl steht kurz bevor.

Neben dem Showdown zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks rückt in den Tagen vor dem Mega-Event eine Personalie abseits des Spielfeldes besonders in den Vordergrund: Taylor Swift.

Durch das Verpassen der Playoffs mit den Kansas City Chiefs wird sie ihren Verlobten und Star-Tight-End Travis Kelce nach drei Teilnahmen in Folge diesmal nicht beim größten Sportereignis des Jahres unterstützen können.

Wenige Tage vor dem Super Bowl wird jedoch gemunkelt, dass Swift bei einer Party rundum das Mega-Event zu sehen sein könnte und dort womöglich sogar auftritt.

Wie die "Bild" berichtet, hängt dies mit der Tight-End-University (TEU) zusammen. Kelce hat diese 2021 zusammen mit seinen Positionskollegen George Kittle von den San Francisco 49ers und dem bereits zurückgetretenen Greg Olsen, der u. a. für die Carolina Panthers aktiv war, gegründet.

Das Trio veranstaltet in Nashville regelmäßig Trainingscamps, bei denen sie sogar als Trainer fungieren - letztmals im Juni 2025.