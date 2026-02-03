Im anstehenden Super Bowl hält es Patriots-Legende Tom Brady nicht mit der Franchise aus New England.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0:30 Uhr im Liveticker) spielt das Team, das für Quarterback-Legende Tom Brady eine Statue errichtet hat, zum ersten Mal seit seinem Weggang im Super Bowl.

Seine glorreiche Vergangenheit bei den New England Patriots reicht aber offenbar nicht aus, um TB12 im NFL-Endspiel zum Pats-Fan zu machen.

"Ich habe in diesem Kampf kein persönliches Interesse", verkündete der Ex-Spielmacher gegenüber Jim Gray in der neuesten Ausgabe des "Let's Go"-Podcast.

"Möge das beste Team gewinnen. Was die Patriots angeht, so ist dies ein neues Kapitel in New England, und ich bin froh, dass alle das Regime von Mike Vrabel und all die großartigen Spieler, die so hart dafür gearbeitet haben, ihren Klub in diese Position zu bringen, angenommen haben."

Und weiter: "Wir haben das 20 Jahre lang geschafft. Es gab zwar eine kleine Pause, aber die Patriots sind zurück, und es ist eine sehr aufregende Zeit für alle in New England."