LaFleur fand keine offensiven Antworten mehr Die ersten vier Drives im zweiten Durchgang endeten allesamt in einem Punt, in diesen vier Ballbesitzphasen gelang der Packers-Offense nur ein einziges (!) First Down. Dreimal war mit einem Three-and-out ganz schnell wieder Schluss. Statt die Führung souverän zu verwalten, ließen sich die Packers den Schneid abkaufen. Die Folge: Die Defense von Green Bay, die drei Viertel lang trotz ihrer vielen Ausfälle ein sensationelles Spiel machte, war quasi pausenlos im Einsatz und brach im letzten Viertel völlig ein. LaFleur fand als offensiver Playcaller kein Mittel mehr, um das sich anbahnende Unheil abzuwenden.

NFL - Head Coaches und Coordinators 2025: Tampa Bay räumt auf und entlässt mehrere Coordinatoren 1 / 33 © Imagn Images Die NFL-Cheftrainer und Koordinatoren

Die Regular Season ist vorbei, viele Teams blicken auf enttäuschende Saisons zurück. Entsprechend mussten mehrere Head Coaches ihren Hut nehmen und sich auf neue Aufgaben vorbereiten. Auch innerhalb der Trainerstäbe kam es zu einigen Veränderungen. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 09.01.2026) © ZUMA Press Wire Tampa Bay Buccaneers

Nach einer enttäuschenden zweiten Saisonhälfte, die letztlich zum Verpassen der Playoffs führte, erhielt Head Coach Todd Bowles die Autorisierung, seine Coordinator-Positionen neu zu besetzen. In diesem Zuge trennte er sich von mehreren Coordinatoren, darunter Offensive Coordinator Josh Grizzard sowie Special Teams Coordinator Thomas McGaughey. Für Quarterback Baker Mayfield bedeutet dies, dass er nun bereits mit dem vierten unterschiedlichen Offensive Coordinator in vier Jahren bei den Buccaneers arbeiten wird.

• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)

• Special Teams Coordinator: vakant

• General Manager: Jason Licht © IMAGO/USA TODAY Network Arizona Cardinals

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: Drew Petzing (im Bild)

• Defensive Coordinator: Nick Rallis

• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers

• General Manager: Monti Ossenfort © IMAGO/Imagn Images Atlanta Falcons

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: Zac Robinson (im Bild)

• Defensive Coordinator: Jeff Ulbrich

• Special Teams Coordinator: Marquice Williams

• General Manager: vakant © IMAGO/Imagn Images Baltimore Ravens

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: Todd Monken (im Bild)

• Defensive Coordinator: Zachary Orr

• Special Teams Coordinator: Chris Horton

• General Manager: Eric DeCosta © 2018 Getty Images Buffalo Bills

• Head Coach: Sean McDermott (im Bild)

• Offensive Coordinator: Joe Brady

• Defensive Coordinator: Bobby Babich

• Special Teams Coordinator: Chris Tabor

• General Manager: Brandon Beane © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Head Coach: Dave Canales (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brad Idzik

• Defensive Coordinator: Ejiro Evero

• Special Teams Coordinator: Tracy Smith

• General Manager: Dan Morgan © Imagn Images Chicago Bears

• Head Coach: Ben Johnson (im Bild)

• Offensive Coordinator: Declan Doyle

• Defensive Coordinator: Dennis Allen

• Special Teams Coordinator: Richard Hightower

• General Manager: Ryan Poles © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)

• Offensive Coordinator: Dan Pitcher

• Defensive Coordinator: Al Golden

• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons

• General Manager: Duke Tobin (de facto) © IMAGO/Icon Sportswire Cleveland Browns

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: Tommy Rees

• Defensive Coordinator: Jim Schwartz (im Bild)

• Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone

• General Manager: Andrew Berry © Imagn Images Dallas Cowboys

• Head Coach: Brian Schottenheimer (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klayton Adams

• Defensive Coordinator: vakant

• Special Teams Coordinator: Nick Sorensen

• General Manager: Jerry Jones © USA TODAY Network Denver Broncos

• Head Coach: Sean Payton (im Bild)

• Offensive Coordinator: Joe Lombardi

• Defensive Coordinator: Vance Joseph

• Special Teams Coordinator: Daren Rizzi

• General Manager: George Paton © IMAGO/ZUMA Press Wire Detroit Lions

• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Kelvin Sheppard

• Special Teams Coordinator: Dave Fipp

• General Manager: Brad Holmes © Imagn Images Green Bay Packers

• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild)

• Offensive Coordinator: Adam Stenavich

• Defensive Coordinator: Jeff Hafley

• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia

• General Manager: Brian Gutekunst © ZUMA Press Wire Houston Texans

• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)

• Offensive Coordinator: Nick Caley

• Defensive Coordinator: Matt Burke

• Special Teams Coordinator: Frank Ross

• General Manager: Nick Caserio © Icon Sportswire Indianapolis Colts

• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter

• Defensive Coordinator: Lou Anarumo

• Special Teams Coordinator: Brian Mason

• General Manager: Chris Ballard © ZUMA Press Wire Jacksonville Jaguars

• Head Coach: Liam Coen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Grant Udinski

• Defensive Coordinator: Anthony Campanile

• Special Teams Coordinator: Heath Farwell

• General Manager: James Gladstone © 2024 Getty Images Kansas City Chiefs

• Head Coach: Andy Reid (im Bild)

• Offensive Coordinator: Matt Nagy

• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo

• Special Teams Coordinator: Dave Toub

• General Manager: Brett Veach © IMAGO/USA TODAY Network Las Vegas Raiders

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: Patrick Graham (im Bild)

• Special Teams Coordinator: Derius Swinton II (interim)

• General Manager: John Spytek © Imagn Images Los Angeles Chargers

• Head Coach: Jim Harbaugh (im Bild)

• Offensive Coordinator: Greg Roman

• Defensive Coordinator: Jesse Minter

• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken

• General Manager: Joe Hortiz © Icon Sportswire Los Angeles Rams

• Head Coach: Sean McVay (im Bild)

• Offensive Coordinator: Mike LaFleur

• Defensive Coordinator: Chris Shula

• Special Teams Coordinator: vakant (Interim: Ben Kotwica)

• General Manager: Les Snead © IMAGO/ZUMA Press Wire Miami Dolphins

• Head Coach: vakant

• Offensive Coordinator: Frank Smith (im BIld)

• Defensive Coordinator: Anthony Weaver

• Special Teams Coordinator: Craig Aukerman

• General Manager: Jon-Eric Sullivan (noch nicht offiziell) © Icon Sportswire Minnesota Vikings

• Head Coach: Kevin O'Connell (im Bild)

• Offensive Coordinator: Wes Phillips

• Defensive Coordinator: Brian Flores

• Special Teams Coordinator: Matt Daniels

• General Manager: Kwesi Adofo-Mensah © Icon Sportswire New England Patriots

• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)

• Offensive Coordinator: Josh McDaniels

• Defensive Coordinator: Terrell Williams

• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer

• General Manager: Eliot Wolf (de facto) © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

• Head Coach: Kellen Moore (im Bild)

• Offensive Coordinator: Doug Nussmeier

• Defensive Coordinator: Brandon Staley

• Special Teams Coordinator: Phil Galiano

• General Manager: Mickey Loomis © Imagn Images New York Giants

• Head Coach: Mike Kafka (interim; im Bild)

• Offensive Coordinator: Tim Kelly

• Defensive Coordinator: Charlie Bullen

• Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial

• General Manager: Joe Schoen © NurPhoto New York Jets

• Head Coach: Aaron Glenn (im Bild)

• Offensive Coordinator: Tanner Engstrand

• Defensive Coordinator: Chris Harris

• Special Teams Coordinator: Chris Banjo

• General Manager: Darren Mougey © imago images/Icon SMI Philadelphia Eagles

• Head Coach: Nick Sirianni

• Offensive Coordinator: Kevin Patullo (im Bild)

• Defensive Coordinator: Vic Fangio

• Special Teams Coordinator: Michael Clay

• General Manager: Howie Roseman © 2024 Getty Images Pittsburgh Steelers

• Head Coach: Mike Tomlin (im Bild)

• Offensive Coordinator: Arthur Smith

• Defensive Coordinator: Teryl Austin

• Special Teams Coordinator: Danny Smith

• General Manager: Omar Khan © Imagn Images San Francisco 49ers

• Head Coach: Kyle Shanahan (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klay Kubiak

• Defensive Coordinator: Robert Saleh

• Special Teams Coordinator: Brant Boyer

• General Manager: John Lynch © 2024 Getty Images Seattle Seahawks

• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)

• Offensive Coordinator: Klint Kubiak

• Defensive Coordinator: Aden Durde

• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh

• General Manager: John Schneider © Imagn Images Tennessee Titans

• Head Coach: Mike McCoy (interim; im Bild)

• Offensive Coordinator: Nick Holz

• Defensive Coordinator: Dennard Wilson

• Special Teams Coordinator: John Fassel

• General Manager: Mike Borgonzi © Imagn Images Washington Commanders

• Head Coach: Dan Quinn (im Bild)

• Offensive Coordinator: vakant

• Defensive Coordinator: vakant

• Special Teams Coordinator: Larry Izzo

• General Manager: Adam Peters

Doch es war nicht nur LaFleur, der diese Niederlage zu verantworten hatte. Kicker Brandon McManus verschoss gleich zwei Field Goals und auch noch einen Extrapunkt, vor allem sein Fehlschuss gut drei Minuten vor dem Ende erwies sich als verheerend. Denn diese fehlenden drei Punkte waren der Grund dafür, warum Green Bay im finalen Drive des Spiels einen Touchdown benötigte, statt ein Field Goal zum Sieg kicken zu können. "Das wird noch eine Weile wehtun", sagte LaFleur nach dem Spiel. Man habe genügend Chancen gehabt, die Partie zu entscheiden. "Aber wir haben es nicht hinbekommen." Inklusive der Regular Season war es die fünfte Niederlage in Folge für die Packers. Somit steht der Kollaps gegen die Bears sinnbildlich für den Kollaps der kompletten Saison.

Parsons-Ausfall tat weh - ist aber nur ein Aspekt Dass der Absturz just begann, als sich Micah Parsons das Kreuzband riss, ist sicherlich kein Zufall und war ein Tiefschlag, der jede Franchise getroffen hätte. Parsons sollte der Spieler sein, der die Packers von einem guten Team zu einem Contender macht. Und bis zu seiner Verletzung erfüllte er diesen Auftrag perfekt. Doch im Wild Card Game in Chicago mangelte es nicht an Pass Rush. Immerhin neun Quarterback Hits sammelte die Defense. Es mangelte am Killerinstinkt, eine eigentlich schon entschiedene Partie nach Hause zu bringen. Keine Zweifel mehr aufkommen zu lassen und dem Gegner gar nicht mehr in Aussicht zu stellen, noch ein Comeback schaffen zu können.

NFL-HIGHLIGHTS: Bears vs Packers völlig irre! 31 Punkte im Schlussviertel

Diese Eigenschaften sind nicht abhängig von Verletzungen, sondern sie sind Zeichen einer Mentalität. Wo auf der Gegenseite die Bears unter Ben Johnson bereits im ersten Jahr eine solche Culture entwickelt haben, wirken die Packers auch im siebten Jahr unter LaFleur in diesem Aspekt einfach schlecht gecoacht. Denn Fakt ist: Ein Team, das sich selbst als Titelanwärter sieht, darf in den Playoffs keine 18-Punkte-Führung abgeben. Nicht umsonst sind solche Einbrüche in der Postseason selten und daher umso historischer, wenn sie passieren.

