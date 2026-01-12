Die Green Bay Packers sollen trotz des Playoff-Aus an einer Verlängerung mit Headcoach Matt LaFleur arbeiten.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange und im Zuge dessen ist auch die Saison der Green Bay Packers auf dramatische Weise gegen die Chicago Bears geendet.

Laut einem Bericht von "ESPN" soll das die Franchise nicht davon abhalten, den 2027 auslaufenden Vertrag von Headcoach Matt LaFleur zu verlängern. Demnach soll eine Entscheidung darüber in den kommenden Tagen bekannt werden.

Packers-Präsident Ed Policy hatte im vergangenen Juni bereits gesagt, keinen "Lame-Duck-Coach" in Green Bay haben zu wollen. Damit werden Coaches beschrieben, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen.