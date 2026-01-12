- Anzeige -
Verlängerung trotz Ausscheiden

NFL - Green Bay Packers: Matt LaFleur steht vor einer Vertragsverlängerung trotz Playoff-Aus

  • Veröffentlicht: 12.01.2026
  • 19:16 Uhr
  • Malte Ahrens

Die Green Bay Packers sollen trotz des Playoff-Aus an einer Verlängerung mit Headcoach Matt LaFleur arbeiten.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange und im Zuge dessen ist auch die Saison der Green Bay Packers auf dramatische Weise gegen die Chicago Bears geendet.

Laut einem Bericht von "ESPN" soll das die Franchise nicht davon abhalten, den 2027 auslaufenden Vertrag von Headcoach Matt LaFleur zu verlängern. Demnach soll eine Entscheidung darüber in den kommenden Tagen bekannt werden.

Packers-Präsident Ed Policy hatte im vergangenen Juni bereits gesagt, keinen "Lame-Duck-Coach" in Green Bay haben zu wollen. Damit werden Coaches beschrieben, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen.

LaFleur mit positiver Bilanz, aber nie im Super Bowl

LaFleurs Zukunft nach der laufenden Saison war nach dieser Aussage als unsicher eingestuft worden. Die enttäuschende Niederlage nach einer 18-Punkte-Führung gegen die Bears in der Wild Card Round wird das Vertrauen in den Coach nicht gesteigert haben.

Der 46-Jährige sagte nach der Niederlage, dass er sich mit Policy unterhalten wird. Auf die Frage, ob er mit einem Jahr Rest in seinem Vertrag coachen werde, antwortete er nicht.

Trotzdem sagte er Sonntagabend ein weiteres Mal, dass er sich vorstellen könne, Packers-Coach zu bleiben.

LaFleur führte Green Bay in 117 Regular-Season-Spielen zu einer 76-40-1-Bilanz. In sieben Saisons reichte es sechsmal für einen Platz in den Playoffs. Den Super Bowl erreichte man unter ihm jedoch nie.

