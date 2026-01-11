Josh Allen ist mit den Buffalo Bills in die Divisional-Runde eingezogen und beweist dabei, dass er bereit ist, seinen Playoff-Fluch zu beenden. Ein Kommentar. Von Malte Ahrens. Die Buffalo Bills haben in der Wild-Card-Runde der NFL-Playoffs gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Bei dem knappen 27:24-Sieg zeigte Josh Allen, weshalb er seinen Playoff-Fluch in diesem Jahr beenden kann und in den Super Bowl einziehen wird. Buffalo Bills schlagen Jacksonville Jaguars -Josh Allen erläuft zwei Touchdowns Es war der erste Playoff-Auswärtssieg für ein Bills-Team seit 1992. Für diesen musste der MVP der vergangenen Saison einiges einstecken. Doch gerade die Nehmerqualitäten, die Allen in diesem Spiel unter Beweis stellte, haben gezeigt, dass er ein Anführer ist, der in der diesjährigen Playoff-Konstellation den Unterschied machen kann.

Allens Anführerqualität taucht in den Statistiken nur bedingt auf Seine beiden Rushing-Touchdowns sieht man in der Statistik nach dem Spiel. Was man dort nicht sieht, sind die zwei Besuche im "Medical Tent", in welchem er noch in der ersten Halbzeit untersucht wurde. Anführerqualität bedeutet auch, davon zurückzukommen und weiterzumachen, wo man im letzten Play aufgehört hat. Schon nach dem ersten Drive, früh im ersten Viertel, musste Allen das blaue Zelt betreten und dem sich "Concussion"-Protokoll unterziehen. Eine Gehirnerschütterung hätte das sofortige Aus für den 29-Jährigen bedeutet. Anschließend hatte er wiederkehrende Beschwerden im rechten Knie sowie Schmerzen an der Hand nach einem Schlag auf den Helm eines O-Line-Spielers. Nichts davon hinderte Allen am Ende des Abends daran, einen Touchdown zu werfen und zwei weitere zu erlaufen.

Josh Allen verletzt "besser als 90 Prozent der NFL-Starter" Die Fans feierten Allen dafür nach dem Spiel noch mehr, als er es für seine physische Spielweise ohnehin schon getan wird: "Josh Allen ist angeschlagen - und trotzdem besser als 90 Prozent der NFL-Starter", schrieb ein Fan auf "X." Und das zu Recht! Allen sagte nach dem Spiel, dass er bei dem ersten Rushing-Touchdown "etwas überrollt" wurde, doch dass "trotzdem alles gut ist." Wenn dein Quarterback so attackiert wird, trotzdem überragend spielt und sich anschließend vor die Mikrofone der Medien stellt, das Ganze kleinredet und das Team in den Vordergrund stellt, dann folgst du ihm überall hin!

