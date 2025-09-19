Zwei Spiele, zwei Siege: Der Saisonauftakt der Green Bay Packers ist geglückt. Offensive Lineman Rasheed Walker sorgt deshalb mit einer gewagten Ansage Schlagzeilen für Aufsehen. von Julian Erbs Nach zwei überzeugenden Siegen der Green Bay Packers zum Saisonstart – 27:13 gegen die Detroit Lions und 27:18 gegen die Washington Commanders – spuckt O-Liner Rasheed Walker große Töne. "Das Ziel ist, so weiterzumachen", sagte Walker. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir ungeschlagen bleiben können."

Und weiter: "Spieler für Spieler sehe ich mir die Teams an und ehrlich gesagt erkenne ich nicht, wer besser ist als wir. Deshalb kann ich das auch so selbstbewusst sagen." Walker führte seine Ansage sogar noch weiter aus: "Ich persönlich hatte schon in den letzten beiden Saisons das Gefühl, unbesiegt bleiben zu können. Viele Spiele haben wir nur wegen ein oder zwei Aktionen verloren." Dies soll sich in dieser Saison ändern. "Aber ich denke einfach: Wenn unsere Offense so gut und diszipliniert spielt und die Defense noch stärker auftritt, kann uns keiner etwas."

