American Football

NFL - Green Bay Packers mit starkem Saisonauftakt - O-Liner spuckt große Töne: "Wir können ungeschlagen bleiben!"

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 18:24 Uhr
  • Julian Erbs

Zwei Spiele, zwei Siege: Der Saisonauftakt der Green Bay Packers ist geglückt. Offensive Lineman Rasheed Walker sorgt deshalb mit einer gewagten Ansage Schlagzeilen für Aufsehen.

Nach zwei überzeugenden Siegen der Green Bay Packers zum Saisonstart – 27:13 gegen die Detroit Lions und 27:18 gegen die Washington Commanders – spuckt O-Liner Rasheed Walker große Töne.

"Das Ziel ist, so weiterzumachen", sagte Walker. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir ungeschlagen bleiben können."

Und weiter: "Spieler für Spieler sehe ich mir die Teams an und ehrlich gesagt erkenne ich nicht, wer besser ist als wir. Deshalb kann ich das auch so selbstbewusst sagen."

Walker führte seine Ansage sogar noch weiter aus: "Ich persönlich hatte schon in den letzten beiden Saisons das Gefühl, unbesiegt bleiben zu können. Viele Spiele haben wir nur wegen ein oder zwei Aktionen verloren."

Dies soll sich in dieser Saison ändern. "Aber ich denke einfach: Wenn unsere Offense so gut und diszipliniert spielt und die Defense noch stärker auftritt, kann uns keiner etwas."

Das Wichtigste in Kürze

Packers mit starkem Saison-Auftakt: Stats untermauern Aussagen von Walker

Auch wenn es seit 1972 nur zwei Teams in der NFL geschafft haben, die die Regular Season ohne Niederlage überstehen konnten, die Miami Dolphins 1972 und die New England Patriots 2007,  stützen die aktuellen Statistiken die Aussagen des O-Liners.

Die Verteidigung der Packers zählt derzeit zu den Besten der Liga. Gleichzeitig kommt auch die Offense schon früh richtig in Fahrt.

Trotz Ausfällen bei den Receivern bewegt Quarterback Jordan Love die Drives flüssig über das Feld – 6,1 Yards pro Play bedeuten Platz fünf im Liga-Vergleich.

Und das alles in zwei Spielen gegen andere Super Bowl-Contender.

Vieles spricht dafür, dass die Packers ihren Lauf auch an diesem Wochenende fortsetzen. Gegen die 0-2 gestarteten Cleveland Browns gilt Green Bay als klarer Favorit.

Auch interessant: 49ers, Packers und Co. im Reality Check: So gut sind die perfekt gestarteten Teams wirklich

