Den Green Bay Packers droht in der Free Agency der Verlust von Linebacker Quay Walker. Jetzt sorgt das Team aus Wisconsin für Ersatz.

Die Green Bay Packers haben Linebacker Zaire Franklin via Trade von den Indianapolis Colts geholt.

Der Pro Bowler der NFL-Saison 2024 soll bei den Packers die Lücke schließen, die durch den bevorstehenden Abschied von Quay Walker entstehen dürfte.

Im Gegenzug geben die Packers Defensive Tackle Colby Wooden an die Colts ab. Draft-Picks sind nicht Teil des Deals.

Franklin war ein Siebtrundenpick der Colts aus dem Jahr 2018, entwickelte sich in den folgenden Jahren aber zu einer wichtigen Stütze zunächst des Special Teams und später auch der Defense. Zudem stieg der 29-Jährige zu einem der Kapitäne in Indianapolis auf.

Auch in der vergangenen Saison stand Franklin bei den Colts in allen 17 Spielen als Starter auf dem Feld. Allerdings kündigte General Manager Chris Ballard bereits an, die Defense "jünger und schneller" machen zu wollen.