NFL
NFL: Nach der Trade-Ansage müssen die Baltimore Ravens bei einer Personalie nachlegen - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 07.03.2026
- 19:53 Uhr
- Andreas Reiners
Die Verpflichtung von Maxx Crosby ist ein Ausrufezeichen der Baltimore Ravens. Ein weiteres sollte zwingend folgen. Ein Kommentar.
Das Fenster ist geöffnet. Die Baltimore Ravens wollen es noch ein Stück weiter aufreißen.
Denn die Ravens haben viel vor. Der Trade von Maxx Crosby unterstreicht das, er hilft auch dabei, kann aber nur ein Puzzlestück sein.
Ja, ein enorm wichtiges, denn wir wissen ja: "Defense wins championships". Es ist eine Weisheit, die sich immer wieder bestätigt.
Doch die Ravens müssen ein weiteres Ausrufezeichen setzen, ein weiteres Puzzlestück hinzufügen, damit sich das Gesamtbild weiter zusammenfügt.
Schlüsselfigur dabei ist Lamar Jackson.
Lamar Jackson: Riesiger Cap Hit für die Baltimore Ravens
Der Quarterback hat zwar noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, doch er soll ein neues Arbeitspapier bekommen. An dem Schriftstück hängt eine Menge. Denn sein Cap Hit bläht sich 2026 auf 74,5 Millionen Dollar auf.
Womit es zwei Möglichkeiten gibt: Jackson bekommt einen neuen Zahltag oder sein laufender Vertrag wird restrukturiert, um zumindest kurzfristig bis zu 38 Millionen Dollar freischaufeln zu können. Dann wäre aber 2027 das Fenster wohl zu, denn dann läge sein Cap Hit bei 87 Millionen Dollar. Große Sprünge wird man aber auch so 2026 nicht machen können, denn aktuell befinden sich die Ravens laut "Spotrac" sogar im Minus.
Deshalb hat der neue Vertrag Priorität. Mit dem würde die Franchise mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, und die Auswirkungen sind sportlich weitreichend.
Lamar Jackson: Neuer Vertrag wäre ein Statement
Jackson wäre bei einer Einigung wohl wieder der bestbezahlte Footballer, im Moment ist das Cowboys-Spielmacher Dak Prescott mit 60 Millionen Dollar pro Jahr. Jackson war es bei seiner letzten Verlängerung 2023, mit den 52 Millionen Dollar ist er heute aber nur noch Zehnter in der Gehalts-Rangliste.
Er könnte erneut Maßstäbe setzen.
Externer Inhalt
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Raiders im dreistelligen Millionen-Bereich
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 7. März 2026)
Platz 32: Buffalo Bills
Cap Space: -23.848.739 US-Dollar
Platz 31: Baltimore Ravens
Cap Space: -10.291.000 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -5.221.900 US-Dollar
Platz 29: Indianapolis Colts
Cap Space: -4.027.512 US-Dollar
Platz 28: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -3.579.395 US-Dollar
Platz 27: Miami Dolphins
Cap Space: -1.100.376 US-Dollar
Platz 26: Green Bay Packers
Cap Space: 2.785.169 US-Dollar
Platz 25: Detroit Lions
Cap Space: 5.519.178 US-Dollar
Platz 24: Cleveland Browns
Cap Space: 5.532.514 US-Dollar
Platz 23: Carolina Panthers
Cap Space: 7.315.093 US-Dollar
Platz 22: Dallas Cowboys
Cap Space: 7.795.101 US-Dollar
Platz 21: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 11.305.885 US-Dollar
Platz 20: Philadelphia Eagles
Cap Space: 13.672.936 US-Dollar
Platz 19: Houston Texans
Cap Space: 15.801.142 US-Dollar
Platz 18: Atlanta Falcons
Cap Space: 16.306.296 US-Dollar
Platz 17: New Orleans Saints
Cap Space: 19.608.366 US-Dollar
Platz 16: Denver Broncos
Cap Space: 20.948.090 Dollar
Platz 15: New York Giants
Cap Space: 21.905.627 US-Dollar
Platz 14: San Francisco 49ers
Cap Space: 22.602.208 US-Dollar
Platz 13: Kansas City Chiefs
Cap Space: 22.971.131 US-Dollar
Platz 12: Chicago Bears
Cap Space: 26.314.651 US-Dollar
Platz 11: Los Angeles Rams
Cap Space: 29.279.412 US-Dollar
Platz 10: New England Patriots
Cap Space: 39.956.699 US-Dollar
Platz 9: Cincinnati Bengals
Cap Space: 47.466.907 US-Dollar
Platz 8: Arizona Cardinals
Cap Space: 48.216.790 US-Dollar
Platz 7: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 50.016.173 US-Dollar
Platz 6: Seattle Seahawks
Cap Space: 60.733.971 US-Dollar
Platz 5: New York Jets
Cap Space: 73.862.485 US-Dollar
Platz 4: Washington Commanders
Cap Space: 83.313.649 US-Dollar
Platz 3: Tennessee Titans
Cap Space: 89.379.059 US-Dollar
Platz 2: Los Angeles Chargers
Cap Space: 98.442.325 US-Dollar
Platz 1: Las Vegas Raiders
Cap Space: 119.359.212 US-Dollar
Die positiven Auswirkungen muss man gar nicht groß erklären, denn neben der monetären Vergütung würde Jackson so auch eine enorme Wertschätzung entgegengebracht, die beflügelnd sein kann.
Er könnte sich komplett auf den Super-Bowl-Run konzentrieren und müsste sich nicht damit beschäftigen, ob er möglicherweise nach der Saison 2027 erstmals die Free Agency testet. Was man nicht vergessen darf: Er hat keinen Agenten, der ihm Arbeit oder Gedanken abnimmt.
Die Ravens haben mehrfach betont, dass sie den neuen Vertrag wollen, sie müssen es jetzt "nur" noch umsetzen. Die 27 Monate, die sich beide Parteien beim letzten Mal Zeit gelassen haben, stehen diesmal nicht zur Verfügung, wenn man endlich ein gewichtiges Wörtchen mitreden will in Sachen Playoffs.
Lamar Jackson: Positive Effekte für die Baltimore Ravens
Weiterer Effekt: Baltimore könnte sich finanziell so aufstellen, dass das Team personell weiter für den Angriff auf den Super Bowl aufgestellt werden kann. Gleichzeitig würde man im Grunde ein neues Fenster installieren, das nicht nur weiter, sondern auch länger geöffnet ist.
"Man kann mit diesem Geld herumspielen, so viel man will, indem man Verträge umstrukturiert. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen ein neues Fenster – und Lamar weiß das", sagte Teambesitzer Steve Bisciotti im Januar.
Kommt es zu keiner Einigung, wäre das bitter, nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus zwischenmenschlicher Sicht. Eine starke Saison 2026 würde dann die eigene Verhandlungsposition extrem stärken. All das könnte das Verhältnis zwischen Spieler und Team mindestens verkomplizieren.
Und das Fenster am Ende womöglich deutlich früher schließen.