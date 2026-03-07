- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

NFL: Nach der Trade-Ansage müssen die Baltimore Ravens bei einer Personalie nachlegen - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 07.03.2026
  • 19:53 Uhr
  • Andreas Reiners

Die Verpflichtung von Maxx Crosby ist ein Ausrufezeichen der Baltimore Ravens. Ein weiteres sollte zwingend folgen. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Das Fenster ist geöffnet. Die Baltimore Ravens wollen es noch ein Stück weiter aufreißen.

Denn die Ravens haben viel vor. Der Trade von Maxx Crosby unterstreicht das, er hilft auch dabei, kann aber nur ein Puzzlestück sein.

Ja, ein enorm wichtiges, denn wir wissen ja: "Defense wins championships". Es ist eine Weisheit, die sich immer wieder bestätigt.

Doch die Ravens müssen ein weiteres Ausrufezeichen setzen, ein weiteres Puzzlestück hinzufügen, damit sich das Gesamtbild weiter zusammenfügt.

Schlüsselfigur dabei ist Lamar Jackson.

- Anzeige -
- Anzeige -

Lamar Jackson: Riesiger Cap Hit für die Baltimore Ravens

Der Quarterback hat zwar noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, doch er soll ein neues Arbeitspapier bekommen. An dem Schriftstück hängt eine Menge. Denn sein Cap Hit bläht sich 2026 auf 74,5 Millionen Dollar auf.

Womit es zwei Möglichkeiten gibt: Jackson bekommt einen neuen Zahltag oder sein laufender Vertrag wird restrukturiert, um zumindest kurzfristig bis zu 38 Millionen Dollar freischaufeln zu können. Dann wäre aber 2027 das Fenster wohl zu, denn dann läge sein Cap Hit bei 87 Millionen Dollar. Große Sprünge wird man aber auch so 2026 nicht machen können, denn aktuell befinden sich die Ravens laut "Spotrac" sogar im Minus.

Deshalb hat der neue Vertrag Priorität. Mit dem würde die Franchise mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, und die Auswirkungen sind sportlich weitreichend.

- Anzeige -
- Anzeige -

Lamar Jackson: Neuer Vertrag wäre ein Statement

Jackson wäre bei einer Einigung wohl wieder der bestbezahlte Footballer, im Moment ist das Cowboys-Spielmacher Dak Prescott mit 60 Millionen Dollar pro Jahr. Jackson war es bei seiner letzten Verlängerung 2023, mit den 52 Millionen Dollar ist er heute aber nur noch Zehnter in der Gehalts-Rangliste.

Er könnte erneut Maßstäbe setzen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Raiders im dreistelligen Millionen-Bereich

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 7. März 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 7. März 2026)

<strong>Platz 32: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.848.739 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 32: Buffalo Bills
Cap Space: -23.848.739 US-Dollar

<strong>Platz 31: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space: -10.291.000 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 31: Baltimore Ravens
Cap Space: -10.291.000 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.221.900 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -5.221.900 US-Dollar

<strong>Platz 29: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space: -4.027.512 US-Dollar
© IMAGO/Imagn Images

Platz 29: Indianapolis Colts
Cap Space: -4.027.512 US-Dollar

<strong>Platz 28: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -3.579.395 US-Dollar
© IMAGO/Icon Sportswire

Platz 28: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -3.579.395 US-Dollar

<strong>Platz 27: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-1.100.376 US-Dollar
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 27: Miami Dolphins
Cap Space: -1.100.376 US-Dollar

<strong>Platz 26: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;2.785.169 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 26: Green Bay Packers
Cap Space: 2.785.169 US-Dollar

<strong>Platz 25: Detroit Lions<br></strong>Cap Space: 5.519.178 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 25: Detroit Lions
Cap Space: 5.519.178 US-Dollar

<strong>Platz 24: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space: 5.532.514 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 24: Cleveland Browns
Cap Space: 5.532.514 US-Dollar

<strong>Platz 23: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 7.315.093 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 23: Carolina Panthers
Cap Space: 7.315.093 US-Dollar

<strong>Platz 22: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: 7.795.101 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 22: Dallas Cowboys
Cap Space: 7.795.101 US-Dollar

<strong>Platz 21: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 11.305.885 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 21: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 11.305.885 US-Dollar

<strong>Platz 20: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;13.672.936 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 20: Philadelphia Eagles
Cap Space: 13.672.936 US-Dollar

<strong>Platz 19: Houston Texans<br></strong>Cap Space: 15.801.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 19: Houston Texans
Cap Space: 15.801.142 US-Dollar

<strong>Platz 18: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;16.306.296 US-Dollar
© IMAGO/Icon Sportswire

Platz 18: Atlanta Falcons
Cap Space: 16.306.296 US-Dollar

<strong>Platz 17: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space: 19.608.366 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 17: New Orleans Saints
Cap Space: 19.608.366 US-Dollar

<strong>Platz 16: Denver Broncos<br></strong>Cap Space: 20.948.090 Dollar
© IMAGO/Imagn Images

Platz 16: Denver Broncos
Cap Space: 20.948.090 Dollar

<strong>Platz 15: New York Giants<br></strong>Cap Space: 21.905.627 US-Dollar
© Getty Images

Platz 15: New York Giants
Cap Space: 21.905.627 US-Dollar

<strong>Platz 14: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space: 22.602.208 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 14: San Francisco 49ers
Cap Space: 22.602.208 US-Dollar

<strong>Platz 13: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: 22.971.131 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 13: Kansas City Chiefs
Cap Space: 22.971.131 US-Dollar

<strong>Platz 12: Chicago Bears<br></strong>Cap Space: 26.314.651 US-Dollar
© Getty Images

Platz 12: Chicago Bears
Cap Space: 26.314.651 US-Dollar

<strong>Platz 11: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;29.279.412 US-Dollar
© getty

Platz 11: Los Angeles Rams
Cap Space: 29.279.412 US-Dollar

<strong>Platz 10: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;39.956.699 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 10: New England Patriots
Cap Space: 39.956.699 US-Dollar

<strong>Platz 9: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;47.466.907 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 9: Cincinnati Bengals
Cap Space: 47.466.907 US-Dollar

<strong>Platz 8: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space: 48.216.790 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 8: Arizona Cardinals
Cap Space: 48.216.790 US-Dollar

<strong>Platz 7: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 50.016.173 US-Dollar
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya

Platz 7: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 50.016.173 US-Dollar

<strong>Platz 6: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;60.733.971 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 6: Seattle Seahawks
Cap Space: 60.733.971 US-Dollar

<strong>Platz 5: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;73.862.485 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 5: New York Jets
Cap Space: 73.862.485 US-Dollar

<strong>Platz 4: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;83.313.649 US-Dollar
© Getty Images

Platz 4: Washington Commanders
Cap Space: 83.313.649 US-Dollar

<strong>Platz 3: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;89.379.059 US-Dollar
© IMAGO/Imagn Images

Platz 3: Tennessee Titans
Cap Space: 89.379.059 US-Dollar

<strong>Platz 2: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;98.442.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 2: Los Angeles Chargers
Cap Space: 98.442.325 US-Dollar

<strong>Platz 1: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 119.359.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 1: Las Vegas Raiders
Cap Space: 119.359.212 US-Dollar

Die positiven Auswirkungen muss man gar nicht groß erklären, denn neben der monetären Vergütung würde Jackson so auch eine enorme Wertschätzung entgegengebracht, die beflügelnd sein kann.

Er könnte sich komplett auf den Super-Bowl-Run konzentrieren und müsste sich nicht damit beschäftigen, ob er möglicherweise nach der Saison 2027 erstmals die Free Agency testet. Was man nicht vergessen darf: Er hat keinen Agenten, der ihm Arbeit oder Gedanken abnimmt.

Die Ravens haben mehrfach betont, dass sie den neuen Vertrag wollen, sie müssen es jetzt "nur" noch umsetzen. Die 27 Monate, die sich beide Parteien beim letzten Mal Zeit gelassen haben, stehen diesmal nicht zur Verfügung, wenn man endlich ein gewichtiges Wörtchen mitreden will in Sachen Playoffs.

Lamar Jackson: Positive Effekte für die Baltimore Ravens

Weiterer Effekt: Baltimore könnte sich finanziell so aufstellen, dass das Team personell weiter für den Angriff auf den Super Bowl aufgestellt werden kann. Gleichzeitig würde man im Grunde ein neues Fenster installieren, das nicht nur weiter, sondern auch länger geöffnet ist.

"Man kann mit diesem Geld herumspielen, so viel man will, indem man Verträge umstrukturiert. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen ein neues Fenster – und Lamar weiß das", sagte Teambesitzer Steve Bisciotti im Januar.

Kommt es zu keiner Einigung, wäre das bitter, nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus zwischenmenschlicher Sicht. Eine starke Saison 2026 würde dann die eigene Verhandlungsposition extrem stärken. All das könnte das Verhältnis zwischen Spieler und Team mindestens verkomplizieren.

Und das Fenster am Ende womöglich deutlich früher schließen.

Mehr News und Videos
PHILADELPHIA, PA - DECEMBER 14: Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) looks on during the game between the Las Vegas Raiders and the Philadelphia Eagles on December 14, 2025 at Lincoln F...
News

Warum der Crosby-Trade für alle Seiten Sinn ergibt

  • 07.03.2026
  • 15:40 Uhr
DENVER, CO - JANUARY 25: New England Patriots quarterback Drake Maye (10) celebrates his second quarter touchdown with teammates wide receiver Kayshon Boutte (9), center Garrett Bradbury (65), and ...
News

Reaktion auf Rücktritt: Bears holen Patriots-Stütze

  • 07.03.2026
  • 14:07 Uhr
Maxx Crosby
News

Blockbuster-Trade: Raiders geben Crosby ab

  • 07.03.2026
  • 10:11 Uhr

NFL: Für echte Cracks! Grandioses Quiz von "GMFB"

  • Video
  • 09:08 Min
  • Ab 0

NFL: Le'Veon Bell will Boxkampf mit Logan Paul - "schick' den Vertrag!"

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0

NFL: Wohin geht A.J. Brown? Mega-Trade möglich

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0

NFL: D.J. Moore zu den Buffalo Bills - ist er das SB-Puzzleteil?

  • Video
  • 07:37 Min
  • Ab 0
Free Agents
News

Free Agency Prediction: Hier landen Rodgers, Murray und Co.

  • 06.03.2026
  • 15:36 Uhr
Draft Prospects
News

Mock Draft 1.0: Kein Ty Simpson, Edge Rusher dominieren

  • 06.03.2026
  • 14:32 Uhr
imago images 1038669890
News

St. Brown "sauer" über Trade von Teamkollegen

  • 06.03.2026
  • 06:46 Uhr