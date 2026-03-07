Die Verpflichtung von Maxx Crosby ist ein Ausrufezeichen der Baltimore Ravens. Ein weiteres sollte zwingend folgen. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Das Fenster ist geöffnet. Die Baltimore Ravens wollen es noch ein Stück weiter aufreißen. Denn die Ravens haben viel vor. Der Trade von Maxx Crosby unterstreicht das, er hilft auch dabei, kann aber nur ein Puzzlestück sein. Ja, ein enorm wichtiges, denn wir wissen ja: "Defense wins championships". Es ist eine Weisheit, die sich immer wieder bestätigt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Doch die Ravens müssen ein weiteres Ausrufezeichen setzen, ein weiteres Puzzlestück hinzufügen, damit sich das Gesamtbild weiter zusammenfügt. Schlüsselfigur dabei ist Lamar Jackson.

- Anzeige -

- Anzeige -

Lamar Jackson: Riesiger Cap Hit für die Baltimore Ravens Der Quarterback hat zwar noch einen bis 2027 laufenden Vertrag, doch er soll ein neues Arbeitspapier bekommen. An dem Schriftstück hängt eine Menge. Denn sein Cap Hit bläht sich 2026 auf 74,5 Millionen Dollar auf. Womit es zwei Möglichkeiten gibt: Jackson bekommt einen neuen Zahltag oder sein laufender Vertrag wird restrukturiert, um zumindest kurzfristig bis zu 38 Millionen Dollar freischaufeln zu können. Dann wäre aber 2027 das Fenster wohl zu, denn dann läge sein Cap Hit bei 87 Millionen Dollar. Große Sprünge wird man aber auch so 2026 nicht machen können, denn aktuell befinden sich die Ravens laut "Spotrac" sogar im Minus. Free Agency Prediction: Hier landen Aaron Rodgers, Mike Evans, Kyler Murray und Co. Deshalb hat der neue Vertrag Priorität. Mit dem würde die Franchise mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, und die Auswirkungen sind sportlich weitreichend.

- Anzeige -

- Anzeige -

Lamar Jackson: Neuer Vertrag wäre ein Statement Jackson wäre bei einer Einigung wohl wieder der bestbezahlte Footballer, im Moment ist das Cowboys-Spielmacher Dak Prescott mit 60 Millionen Dollar pro Jahr. Jackson war es bei seiner letzten Verlängerung 2023, mit den 52 Millionen Dollar ist er heute aber nur noch Zehnter in der Gehalts-Rangliste. Er könnte erneut Maßstäbe setzen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Raiders im dreistelligen Millionen-Bereich 1 / 33 © Getty Images NFL: Cap Space aller 32 Teams

Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 7. März 2026) © USA TODAY Network Platz 32: Buffalo Bills

Cap Space: -23.848.739 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 31: Baltimore Ravens

Cap Space: -10.291.000 US-Dollar © imago Platz 30: Minnesota Vikings

Cap Space: -5.221.900 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 29: Indianapolis Colts

Cap Space: -4.027.512 US-Dollar © IMAGO/Icon Sportswire Platz 28: Jacksonville Jaguars

Cap Space: -3.579.395 US-Dollar © IMAGO/ZUMA Press Wire Platz 27: Miami Dolphins

Cap Space: -1.100.376 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 26: Green Bay Packers

Cap Space: 2.785.169 US-Dollar © 2024 Getty Images Platz 25: Detroit Lions

Cap Space: 5.519.178 US-Dollar © UPI Photo Platz 24: Cleveland Browns

Cap Space: 5.532.514 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 23: Carolina Panthers

Cap Space: 7.315.093 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 22: Dallas Cowboys

Cap Space: 7.795.101 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 21: Tampa Bay Buccaneers

Cap Space: 11.305.885 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 20: Philadelphia Eagles

Cap Space: 13.672.936 US-Dollar © ZUMA Wire Platz 19: Houston Texans

Cap Space: 15.801.142 US-Dollar © IMAGO/Icon Sportswire Platz 18: Atlanta Falcons

Cap Space: 16.306.296 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 17: New Orleans Saints

Cap Space: 19.608.366 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 16: Denver Broncos

Cap Space: 20.948.090 Dollar © Getty Images Platz 15: New York Giants

Cap Space: 21.905.627 US-Dollar © Imagn Images Platz 14: San Francisco 49ers

Cap Space: 22.602.208 US-Dollar © ZUMA Press Wire Platz 13: Kansas City Chiefs

Cap Space: 22.971.131 US-Dollar © Getty Images Platz 12: Chicago Bears

Cap Space: 26.314.651 US-Dollar © getty Platz 11: Los Angeles Rams

Cap Space: 29.279.412 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 10: New England Patriots

Cap Space: 39.956.699 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 9: Cincinnati Bengals

Cap Space: 47.466.907 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 8: Arizona Cardinals

Cap Space: 48.216.790 US-Dollar © AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya Platz 7: Pittsburgh Steelers

Cap Space: 50.016.173 US-Dollar © Imagn Images Platz 6: Seattle Seahawks

Cap Space: 60.733.971 US-Dollar © IMAGO/Newscom World Platz 5: New York Jets

Cap Space: 73.862.485 US-Dollar © Getty Images Platz 4: Washington Commanders

Cap Space: 83.313.649 US-Dollar © IMAGO/Imagn Images Platz 3: Tennessee Titans

Cap Space: 89.379.059 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 2: Los Angeles Chargers

Cap Space: 98.442.325 US-Dollar © Imagn Images Platz 1: Las Vegas Raiders

Cap Space: 119.359.212 US-Dollar

Die positiven Auswirkungen muss man gar nicht groß erklären, denn neben der monetären Vergütung würde Jackson so auch eine enorme Wertschätzung entgegengebracht, die beflügelnd sein kann. Er könnte sich komplett auf den Super-Bowl-Run konzentrieren und müsste sich nicht damit beschäftigen, ob er möglicherweise nach der Saison 2027 erstmals die Free Agency testet. Was man nicht vergessen darf: Er hat keinen Agenten, der ihm Arbeit oder Gedanken abnimmt. Die Ravens haben mehrfach betont, dass sie den neuen Vertrag wollen, sie müssen es jetzt "nur" noch umsetzen. Die 27 Monate, die sich beide Parteien beim letzten Mal Zeit gelassen haben, stehen diesmal nicht zur Verfügung, wenn man endlich ein gewichtiges Wörtchen mitreden will in Sachen Playoffs.