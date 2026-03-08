American Football
NFL: Green Bay Packers und Indianapolis Colts tauschen Stars - und das ohne Draft Picks
- Aktualisiert: 10.03.2026
- 13:23 Uhr
- Chris Lugert
Den Green Bay Packers droht in der Free Agency der Verlust von Linebacker Quay Walker. Jetzt sorgt das Team aus Wisconsin für Ersatz.
Die Green Bay Packers haben Linebacker Zaire Franklin via Trade von den Indianapolis Colts geholt.
Der Pro Bowler der NFL-Saison 2024 soll bei den Packers die Lücke schließen, die durch den bevorstehenden Abschied von Quay Walker entstehen dürfte.
Im Gegenzug geben die Packers Defensive Tackle Colby Wooden an die Colts ab. Draft-Picks sind nicht Teil des Deals.
Franklin war ein Siebtrundenpick der Colts aus dem Jahr 2018, entwickelte sich in den folgenden Jahren aber zu einer wichtigen Stütze zunächst des Special Teams und später auch der Defense. Zudem stieg der 29-Jährige zu einem der Kapitäne in Indianapolis auf.
Auch in der vergangenen Saison stand Franklin bei den Colts in allen 17 Spielen als Starter auf dem Feld. Allerdings kündigte General Manager Chris Ballard bereits an, die Defense "jünger und schneller" machen zu wollen.
Green Bay Packers: Franklin soll Walker ersetzen
Die Packers reagieren durch den Trade auf den sich anbahnenden Abschied von Walker, dessen Vertrag ausläuft und der zum Unrestricted Free Agent wird. Der 25-Jährige war ein Erstrundenpick von Green Bay im Jahr 2022, allerdings entschieden sich die Packers vor der vergangenen Saison dagegen, Walker die Fifth-Year-Option zu geben.
Er antwortete mit der stärksten Saison seiner bisherigen NFL-Karriere, 2025 sammelte er 128 Tackles, obwohl er drei Spiele verletzt verpasste. Packers-GM Brian Gutekunst sagte bereits im Rahmen des Combines, dass ein Abgang des Linebackers "hart" wäre. In Franklin haben sie einen Ersatz gefunden.
Die Packers übernehmen auch Franklins verbleibenden Vertrag, der noch zwei Jahre umfasst. Allerdings enthält dieser keinerlei Garantien mehr. 2026 kann er maximal rund sieben Millionen Dollar kassieren.