Die Atlanta Falcons haben sich mit Tua Tagovailoa einen Herausforderer für Michael Penix geholt. Der kostet zwar fast nichts, ist dennoch ein großes Risiko. Ein Kommentar. Von Kai Esser Dass Tua Tagovailoa lange ohne Job in der NFL bleiben würde, war trotz seiner bestenfalls unterdurchschnittlichen Saison unrealistisch. Dass die Atlanta Falcons jedoch zuschlagen würden, ist dann doch eine kleine Überraschung. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Nicht etwa sportlich, sondern weil sich die Falcons damit den wohl verletzungsanfälligsten Quarterback-Raum der NFL schaffen. Und damit auf der wichtigsten Position im Team das größte Risiko eingehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Atlanta Falcons bauen auf fragiles Fundament Man muss kein großer Experte sein, um zu wissen, dass der Erfolg einer Franchise in neun von zehn Fällen untrennbar mit dem Quarterback zusammenhängt. Gute Leistungen auf der Spielmacher-Position erhöhen die Erfolgsaussichten einer Franchise exponentiell. Und - so viel sei vorweggenommen - weder an Tua Tagovailoa noch an dem 2025 als Starter ins Rennen gegangenen Michael Penix Jr. gibt es sportlich etwas auszusetzen. Zumindest für ihren aktuellen Preis. Nahezu das gesamte Gehalt von Tua bezahlen die Miami Dolphins, Penix spielt noch unter seinem Rookie-Vertrag. Zudem sind beide Linkshänder, das spielt eine Rolle. Sportlich ergibt die Verpflichtung des Hawaiianers also durchaus Sinn. Aber was, wenn das Sportliche gar keine Auswirkungen hat, weil die Spieler gar nicht verfügbar sind? Penix verpasste in der vergangenen Saison acht Spiele verletzt, riss sich das Kreuzband. Bereits im College setzte ihn eine schwere Knieverletzung monatelang außer Gefecht. Und Tua? Seine Krankenakte ist hinlänglich bekannt. Wenn mehrere Ärzte einem Spieler bereits geraten haben (sollen), besser keinen Football mehr zu spielen, um nachhaltige Hirnschäden zu vermeiden, weiß man, was los ist. In seiner sechsjährigen NFL-Karriere brachte er es nur ein Mal auf die vollen 17 Saisonspiele. Will man diesen Knien oder diesem Kopf die Franchise anvertrauen?

- Anzeige -

- Anzeige -

Atlanta Falcons haben alles - außer Quarterback Bereits während der vergangenen Saison bekam man den Eindruck, dass die Falcons alles haben, um in der Spitze der NFC konkurrieren zu können, zumindest auf dem Papier. Star-Running-Back in Bijan Robinson, Star-Receiver in Drake London, Star-Offensive-Line, Star-Pass-Rush, Star-Backfield. Doch warum waren die Falcons trotzdem mit einer 8-9-Bilanz in 2025 absolut mittelmäßig? Auch wegen des insgesamt absolut mittelmäßigen Quarterback Plays von Penix oder später Kirk Cousins.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: So hoch ist der Kontostand von Safety CJ Gardner-Johnson