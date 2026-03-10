- Anzeige -

- Anzeige -

Trey Hendrickson Alter: 31

Position: Edge

Zuletzt: Cincinnati Bengals Hendrickson spielte insgesamt fünf Spielzeiten für die Cincinnati Bengals. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem der produktivsten Edge Rusher der Liga. Via Instagram verabschiedete er sich emotional von der Franchise. Insider schätzen, er peilt einen neuen Vertrag über drei Jahre und knapp 100 Millionen Dollar an. Offenbar haben die Dallas Cowboys und Tampa Bay Buccaneers Interesse am Pass Rusher.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jaquan Brisker Alter: 26

Position: Safety

Zuletzt: Chicago Bears Sowohl die Washington Commanders als auch die Cincinnati Bengals suchen nach einem aggressiven Safety. Jaquan Brisker wäre für beide Teams eine ideale Lösung. Zwar gab es in seinen ersten drei NFL-Jahren immer wieder Verletzungssorgen, insbesondere wegen Gehirnerschütterungen. Doch Brisker bestritt 2025 alle 19 Spiele (inklusive Playoffs) und demonstrierte den übrigen 31 Teams der Liga, dass er verlässlich sein kann.

Rasheed Walker Alter: 26

Position: Offensive Tackle

Zuletzt: Green Bay Packers Der Siebtrundenpick aus dem Jahr 2022 hat in den vergangenen drei Spielzeiten 48 Starts auf Left Tackle absolviert. Er gilt als der beste Tackle in der diesjährigen Free-Agency-Klasse. "The Athletic" prophezeit einen neuen Deal über 88 Millionen Dollar in vier Jahren.

NFL: So hoch ist der Kontostand von Safety CJ Gardner-Johnson

Eine Spur soll zu den Arizona Cardinals führen, die dringend ihre Offensive Line verbessern müssen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Tariq Woolen Alter: 26

Position: Cornerback

Zuletzt: Seattle Seahawks Angesichts seiner Rolle in Seattles Super-Bowl-Defense dürfte Tariq Woolen begehrt sein. Jedoch zieht er verhältnismäßig zu viele Strafen. Er war zuletzt auch nicht mehr unumstrittener Starter. Die Green Bay Packers sind laut Insidern ein guter Fit. Aber auch die Los Angeles Rams werden genannt.

Nick Cross Alter: 24

Position: Safety

Zuletzt: Indianapolis Colts Mit 24 Jahren ist der Safety in einem Top-Alter für einen Free Agent. Zumal seine Leistungen für sich sprechen. Die Cincinnati Bengals sollen mit ihm in Kontakt stehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Romeo Doubs Alter: 25

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Green Bay Packers Auch für Doubs gibt es einen größeren Markt. Die größten Kandidaten für einen Deal sind die Tennessee Titans, San Francisco 49ers, Washington Commanders und New England Patriots.

Leo Chenal Alter: 25

Position: Linebacker

Zuletzt: Kansas City Chiefs Die Buffalo Bills suchen Verstärkungen auf dieser Position. Da würde Leo Chenal perfekt passen. Zwischen ihm und dem neuen Defensive Coordinator der Bills, Jim Leonhard, besteht eine direkte Verbindung aus gemeinsamen Zeiten an der University of Wisconsin.

- Anzeige -

Jauan Jennings Alter: 28

Position: Wide Receiver

Zuletzt: San Francisco 49ers Der Niners-Deal mit Mike Evans verrät einen Jennings-Abschied. Zumal sie zusätzlich an Romeo Doubs interessiert sind. "CBS Sports" spekuliert über eine Einigung mit den New England Patriots: "Jennings würde hier als robuster und verlässlicher Passempfänger ins Bild passen, der bereit ist zu blocken und auch über die Mitte des Feldes zu arbeiten."

- Anzeige -

Joey Bosa Alter: 30

Position: Edge

Zuletzt: Buffalo Bills Bosa könnte zum Divisionsrivalen nach Miami weiterziehen. Er wurde in Miami geboren und sein Vater John spielte drei Jahre lang für die Franchise. Zwar hat Bosa seit 2021 keine Saison mehr mit einer zweistelligen Sack-Ausbeute hingelegt, doch in der vergangenen Spielzeit führte er die NFL mit fünf erzwungenen Fumbles an. Er wäre damit eine solide Verstärkung auf einer Position, auf der die Dolphins in den vergangenen sechs Monaten Jaelan Phillips und Bradley Chubb verloren haben. Ein Einjahresvertrag über 12 Millionen Dollar scheint passend.

- Anzeige -

Bobby Wagner Alter: 35

Position: Linebacker

Zuletzt: Washington Commanders Ein großer Name. Aber auch im fortgeschrittenen Alter. Eine heiße Spur zu einem Team gibt es bislang nicht.

- Anzeige -

NFL: Dolphins und Falcons mit neuen QBs - Quarterback-Situationen der Teams 2026 1 / 33 © Getty Images Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams (Stand: 10. März 2026). © Icon Sportswire Miami Dolphins

Der begehrteste Quarterback der diesjährigen Free Agency ist vom Markt! Die Miami Dolphins ersetzen Tua Tagovailoa mit Malik Willis, der zuletzt als Backup von Jordan Love bei den Green Bay Packers glänzte. Willis unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Dreijahresvertrag in Höhe von 67,5 Millionen Dollar. Der Quarterback erhält dabei 45 Millionen Dollar garantiert. Tagovailoa zieht es zu den Falcons.

• Starter: Malik Willis (im Bild)

• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers, Cam Miller © Icon Sportswire Atlanta Falcons

Nach der Entlassung von Tua Tagovailoa bei den Miami Dolphins steht auch schon ein Abnehmer bereit. Die Atlanta Falcons sichern sich die Dienste des Quarterbacks. Tagovailoa wird in der Offseason mit Michael Penix um den Starting-Job kämpfen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag.

• Starter: Michael Penix Jr.

• Backup: Tua Tagovailoa (im Bild), Easton Stick © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix

• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © IMAGO/Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love

• Backups: Desmond Ridder © AFP/GETTY IMAGES/SID/LUKE HALES Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard © Imagn Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson

• Backups: Tyler Huntley, Cooper Rush © Imagn Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Carson Wentz, Max Brosmer, John Wolford, Brett Rypien © 2025 Getty Images New York Jets

• Starter: Brady Cook (im Bild)

• Backups: Justin Fields, Tyrod Taylor © IMAGO/Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels

• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson, Jeff Driskel, Sam Hartman © IMAGO/ZUMA Press Wire Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes

• Backup: Chris Oladokun © Imagn Images Arizona Cardinals

• Starter: Jacoby Brissett

• Backup: Gardner Minshew, Kedon Slovis © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen

• Backup: Kyle Allen © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young

• Backup: Kenny Pickett, Andy Dalton © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © IMAGO/Imagn Images Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow

• Backup: Joe Flacco, Jake Browning © 2025 Getty Images Cleveland Browns

• Starter: Shedeur Sanders

• Backups: Dillon Gabriel, Deshaun Watson © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backup: Joe Milton III © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff © IMAGO/ZUMA Press Wire Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence

• Backup: Nick Mullens © IMAGO/ZUMA Press Wire Las Vegas Raiders

• Starter: Aidan O'Connell © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert

• Backup: Trey Lance © ZUMA Press Wire Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye

• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Starter: Tyler Shough

• Backup: Spencer Rattler © IMAGO/ZUMA Press Wire New York Giants

• Starter: Jaxson Dart

• Backups: Jameis Winston, Russell Wilson © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts

• Backups: Tanner McKee, Sam Howell © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers

• Backup: Mason Rudolph, Will Howard, Skylar Thompson © Imagn Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy

• Backup: Mac Jones, Kurtis Rourke © 2025 Getty Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold

• Backups: Jalen Milroe, Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield

• Backup: Teddy Bridgewater, Connor Bazelak © Imagn Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward

• Backup: Mitchell Trubisky, Brandon Allen, Will Levis

Stefon Diggs Alter: 32

Position: Wide Receiver

Zuletzt: New England Patriots Seit dem Super Bowl geht es bergab mit dem Passempfänger. Doch sein Name ist noch groß genug für einen weiteren Anlauf bei einem neuen Team. Die Washington Commanders scheinen interessiert. Die Tennessee Titans, San Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers und Baltimore Ravens werden im erweiterten Kreis genannt. Auch wenn diese schon Moves auf dieser Position vollzogen haben.

- Anzeige -

Chigoziem Okonkwo Alter: 26

Position: Tight End

Zuletzt: Tennessee Titans Ein Tight End im guten Alter auf dem Markt. Offenbar sind die New England Patriots hier in Gesprächen mit Okonkwo.

Deebo Samuel Alter: 30

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Washington Commanders Kein Scherz, aber vielleicht ist eine Reunion mit den San Francisco 49ers möglich. Scheinbar sind beide Parteien nicht vollends abgeneigt. Was Handfestes gibt es aber noch nicht.

Calais Campbell Alter: 39

Position: Edge

Zuletzt: Arizona Cardinals Nach einer schwierigen Saison bei den Cardinals könnte auch ein Karriereende erfolgen. Das würde Campbell mit 39 Jahren auch niemand verübeln. Oder kommt doch nochmal ein nettes Angebot um die Ecke? Seine Erfahrung hilft jedem Locker Room.

K'Lavon Chaisson Alter: 26

Position: Linebacker

Zuletzt: New England Patriots Der 26-Jährige ist in guter Form, sucht jedoch eine neue Heimat. Bisher wird nur von seichtem Interesse verschiedener Teams berichtet. Die Buffalo Bills suchen bekanntermaßen auf der Position und gelten als favorisierter Abnehmer.

Von Miller Alter: 36

Position: Edge

Zuletzt: Washington Commanders Von Miller ist erst zum zweiten Mal in seiner glanzvollen Karriere Free Agent. Eine Rückkehr zu den Denver Broncos scheint möglich. Sein damaliges Ende wirkte unrund. "Ich wurde damals weggetradet", sagte Miller in der "Rich Eisen Show". "Ich hatte nicht die Möglichkeit, wirklich Abschied zu nehmen. Ich konnte nicht ins Stadion gehen und sagen: 'Okay, das ist mein letztes Spiel. Das mache ich jetzt noch einmal gemeinsam mit den Fans.' Diese Form des Abschlusses hatte ich nicht. Deshalb würde ich sehr gern mit den Denver Broncos noch diesen Abschluss finden." Miller teast aber auf einen weiteren Interessenten: "Wenn die Commanders mich nicht wollen und die Denver Broncos mich nicht wollen, dann gibt es da draußen ein Team, das mich holen wird und meine Tricks nur zu gern in seinem Kader hätte." Seit 2022 stand er ehrlicherweise nur in drei Spielen in der Startformation.

Dallas Goedert Alter: 31

Position: Tight End

Zuletzt: Philadelphia Eagles Die Tight-End-Position zählt bei den Washington Commanders zu den größten Baustellen der Offense. Da Zach Ertz von einem Kreuzbandriss zurückkommt, braucht das Team auf dieser Position einen konstanten Playmaker. Hier kommt Dallas Goedert ins Spiel.

NFL: 2 Milliarden Dollar! So sieht das neue Bills-Stadion aus

Goedert stellte im vergangenen Jahr persönliche Bestwerte bei Receptions (60) und Receiving-Touchdowns (11) auf. "Sports Illustrated" nannte die Commanders einen guten Landing Spot für den Tight End: "Washington hat reichlich Cap Space zur Verfügung, und Goedert könnte sich zu einem der wichtigsten Ziele im Passspiel von Jayden Daniels entwickeln." "Spotrac" prognostiziert für Goedert einen Einjahresvertrag über 7,6 Millionen Dollar. Ein solcher Deal würde Washington stärken und gleichzeitig einen Rivalen aus der NFC East schwächen.

Jadeveon Clowney Alter: 33

Position: Edge

Zuletzt: Dallas Cowboys Ähnliche Situation wie bei den restlichen aufgelisteten Spielern dieser Position. Für Clowney wird ein lukrativer Deal aber schwieriger, da er mit 33 im gehobenen Alter ist.

Aaron Rodgers Alter: 42

Position: Quarterback

Zuletzt: Pittsburgh Steelers Wieder einmal alles möglich. Karriereende? Steelers-Rückkehr? Nochmal woanders unterkommen? Rodgers ist unberechenbar. Die Steelers haben Mike McCarthy verpflichtet, der Aaron Rodgers über viele Jahre hinweg bei den Packers als Head Coach betreut hat. Bei seiner Antrittspressekonferenz sagte McCarthy, dass er Rodgers "auf jeden Fall" gern als seinen Quarterback hätte. Jüngste Berichte deuten zudem darauf hin, dass Rodgers eher auf eine Rückkehr als auf ein Karriereende zusteuert.

Keenan Allen Alter: 33

Position: Wide Receiver

Zuletzt: Los Angeles Chargers Allen steht für Konstanz. Zwölf seiner 13 NFL-Spielzeiten verbrachte er bei den Chargers, die andere bei den Chicago Bears. Sechsmal kam er auf mehr als 1.000 Receiving Yards und wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt. 2017 war er Comeback Player of the Year. Jetzt ist er aber auch schon 33 Jahre alt. Angeblich sind die Baltimore Ravens nicht abgeneigt. Zay Flowers ist gesetzt, Rashod Bateman enttäuschte zuletzt, DeAndre Hopkins wird auch eher schwächer als besser. Zwar wäre Allen für die Saison 2026 eher eine Übergangslösung als eine langfristige Antwort, doch auch finanziell könnte dieser Schritt für die Franchise sinnvoll sein. "Spotrac" prognostiziert für ihn einen Einjahresvertrag über sechs Millionen Dollar. Das klingt nach einer durchaus vernünftigen Investition, die die Ravens in Betracht ziehen sollten.

Aaron Jones Alter: 31

Position: Running Back

Zuletzt: Minnesota Vikings Hier sind mehrere Gedankenspiele möglich. Einerseits scheinen die Green Bay Packers an einem Jones-Comeback im Lambeau Field interessiert - wenn er nicht zu teuer ist. Gleiches gilt für die Pittsburgh Steelers und die Houston Texans. Jones könnte bei den genannten Teams den Posten als solider Backup des ersten RB einnehmen.

NFL - Top-Verdiener pro Position: Historischer Vertrag bei den Las Vegas Raiders 1 / 18 © Icon Sportswire Top-Verdiener pro Position: Historischer Vertrag bei den Packers

Es regnet Geld in Las Vegas - und wie! Die Raiders haben in der Free Agency Center Tyler Linderbaum mit einem Rekord-Vertrag ausgestattet. ran zeigt die Top-Verdiener der einzelnen Positionen, basierend auf durchschnittlichem Jahresgehalt. (Quelle, spotrac.com, Stand: 9. März 2026) © ZUMA Press Wire Quarterback

1. Platz: Dak Prescott (Cowboys, Foto) - 60 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Jordan Love (Packers) - 55 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Trevor Lawrence (Jaguars) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz (geteilt): Joe Burrow (Bengals) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz (geteilt): Josh Allen (Bills) - 55 Millionen US-Dollar über sechs Jahre © AFP/GETTY IMAGES/SID/SARAH STIER Running Back

1. Platz: Saquon Barkley (Eagles, Foto) - 20,6 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: Christian McCaffrey (49ers) - 19 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

3. Platz: Derrick Henry (Ravens) - 15 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: Jonathan Taylor (Colts) - 14 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Alvin Kamara (Saints) - 12,25 Millionen US-Dollar über zwei Jahre © Getty Images Fullback

1. Platz: C. J. Ham (Vikings, Foto) - 4,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: Alec Ingold (Dolphins) - 4,1 Millionen US-Dollar über drei Jahre

3. Platz: Kyle Juszczyk (49ers) - 3,8 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: Patrick Ricard (Ravens) - 2,9 Millionen US-Dollar über ein Jahr

5. Platz: Nick Bellore (Commanders) - 2,1 Millionen US-Dollar über zwei Jahre © Imagn Images Wide Receiver

1. Platz: Ja'Marr Chase (Bengals, Foto) - 40,25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Justin Jefferson (Vikings) - 35 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: CeeDee Lamb (Cowboys) - 34 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: D.K. Metcalf (Steelers) - 33 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Garrett Wilson (Jets) - 32,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Imagn Images Tight End

1. Platz: George Kittle (49ers, Foto) - 19,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Trey McBride (Cardinals) - 19 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Travis Kelce (Chiefs) - 17,1 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: T. J. Hockenson (Vikings) - 16,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Mark Andrews (Ravens) - 14 Millionen US-Dollar über vier Jahre © IMAGO/Imagn Images Offensive Tackle

1. Rashawn Slater (Chargers, Foto) - 28,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Tristan Wirfs (Buccaneers) - 28,1 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Penei Sewell (Lions) - 28 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Trent Williams (49ers) - 27,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Christian Darrisaw (Vikings) - 26 Millionen US-Dollar über vier Jahre © ZUMA Press Wire Guard

1. Platz: Trey Smith (Chiefs, Foto) - 23,5 Millionen US-Dollar über ein Jahr

2. Platz: Landon Dickerson (Eagles) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Chris Lindstrom (Falcons) - 20,5 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz (geteilt): Robert Hunt (Panthers) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz (geteilt): Quenton Nelson (Colts) - 20 Millionen US-Dollar über vier Jahre © IMAGO/Newscom World Center

1. Platz: Tyler Linderbaum (Raiders, Foto) - 27 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Creed Humphrey (Chiefs) - 18 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Cam Jurgens (Eagles) - 17 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Drew Dalman (Bears) - 14 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Lloyd Cushenberry (Titans) - 12,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Imagn Images Defensive End

1. Platz: Micah Parsons (Packers, Foto) - 47 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Myles Garrett (Browns) - 40 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Danielle Hunter (Texans) - 35,6 Millionen US-Dollar über ein Jahr

4. Platz: Maxx Crosby (Raiders) - 35,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Nick Bosa (49ers) - 34 Millionen US-Dollar über fünf Jahre © IMAGO/Icon Sportswire Defensive Tackle

1. Platz: Chris Jones (Chiefs, Foto) - 31,75 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Nnamdi Madubuike (Ravens) - 24,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Alim McNeill (Lions) - 24,25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz (geteilt): Derrick Brown (Panthers) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz (geteilt): Quinnen Williams (Jets) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre © 2024 Getty Images Outside Linebacker

1. Platz: T.J. Watt (Steelers, Foto) - 41 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Josh Hines-Allen (Jaguars) - 28,25 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Brian Burns (Giants) - 28,2 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz: Andrew Van Ginkel (Vikings) - 23 Millionen US-Dollar über ein Jahr

5. Platz: Josh Sweat (Cardinals) - 19,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Imagn Images Inside Linebacker

1. Platz: Fred Warner (49ers, Foto) - 21 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Roquan Smith (Ravens) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Tremaine Edmunds (Bears) - 18 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Zack Baun (Eagles ) - 17 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Jamien Sherwood (Jets) - 15 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Nick Bolton (Chiefs) - 15 Millionen US-Dollar über drei Jahre © 2024 Getty Images Cornerback

1. Platz: Sauce Gardner (Jets, Foto) - 30,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Derek Stingley Jr. (Texans) - 30 Millionen US-Dollar über drei Jahre

3. Platz Jaycee Horn (Panthers) - 25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Patrick Surtain II (Broncos) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Jalen Ramsey (Steelers) - 21,2 Millionen US-Dollar über vier Jahre © 2025 Getty Images Safety

1. Platz: Kerby Joseph (Lions, Foto) - 21,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Antoine Winfield Jr. (Buccaneers) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Derwin James (Chargers) - 19,13 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Minkah Fitzpatrick (Dolphins) - 18,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Budda Baker (Cardinals) - 18 Millionen US-Dollar über drei Jahre © ZUMA Press Wire Kicker

1. Platz: Harrison Butker (Chiefs, Foto) - 6,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Jake Elliott (Eagles) - 6 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Cameron Dicker (Chargers) - 5,501 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Graham Gano (Giants) - 5,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Ka'imi Fairbairn (Texans) - 5,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Dustin Hopkins (Browns) - 5,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre © Getty Images Punter

1. Platz: Michael Dickson (Seahawks, Foto) - 4,05 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Logan Cooke (Jaguars) - 4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: A.J. Cole (Raiders) - 3,95 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Jack Fox (Lions) - 3,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Bryan Anger (Cowboys) - 3,2 Millionen US-Dollar über zwei Jahre © Icon Sportswire Long Snapper

1. Platz: James Winchester (Chiefs, Foto) - 1,65 Millionen US-Dollar über ein Jahr

2. Platz: Reid Ferguson (Bills) - 1,625 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Luke Rhodes (Colts) - 1,616 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Zach Wood (Saints) - 1,578 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Thomas Hennessy (Jets) - 1,493 Millionen US-Dollar über vier Jahre

David Njoku Alter: 29

Position: Tight End

Zuletzt: Cleveland Browns Ebenfalls viele Interessenten. Von den Kansas City Chiefs als Kelce-Ersatz, bis hin zu den Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, Washington Commanders oder Miami Dolphins. Lange dürfte er nicht mehr verfügbar sein.

Matt Milano Alter: 31

Position: Linebacker

Zuletzt: Buffalo Bills Alles Gute hat leider einmal ein Ende. Das könnte sehr gut bedeuten, dass sich die Wege von Matt Milano und Buffalo trennen. Milano stand seit 2017 bei den Bills unter Vertrag und war phasenweise das Herzstück dieser Defense. Angesichts mehrerer Verletzungen in den vergangenen Jahren und der inzwischen großen Fragezeichen hinter seiner Belastbarkeit könnte nun tatsächlich der Zeitpunkt gekommen sein, getrennte Wege zu gehen. Miami-nahe Quellen berichten, dass Milano in der AFC East bleibt und sich den Dolphins anschließen könnte. Mit Jeff Hafley haben die Dolphins einen neuen Head Coach, der defensiv denkt und auf der Linebacker-Position durchaus zusätzliche Unterstützung gebrauchen könnte.