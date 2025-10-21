Anzeige
Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Hall of Fame 2026 - Nominierte Coaches bekannt gegeben - Legende erstmals dabei

  • Veröffentlicht: 21.10.2025
  • 23:45 Uhr
  • Daniel Kugler

Die NFL hat die Kandidaten unter den Coaches für die Hall of Fame Class 2026 veröffentlicht. Mit dabei ist auch Legende Bill Belichick, der in diesem Jahr erstmals zur Aufnahme berechtigt ist.

Von Daniel Kugler

Die Pro Football Hall of Fame hat ihre Kandidaten für die Class of 2026 in der Kategorie Coaches bekannt gegeben.

Insgesamt zwölf Trainer haben es in die Vorauswahl geschafft. Nach Angaben der HoF standen zunächst sogar 15 Nominierte auf der Liste.

In die Auswahl hat es auch Patriots-Legende Bill Belichick geschafft. Neben dem 73-Jährigen wurden Bill Arnsparger, Tom Coughlin, Alex Gibbs, Mike Holmgren, Chuck Knox, Buddy Parker, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, George Seifert, Mike Shanahan und Clark Shaughnessy nominiert.

Das HoF-Komitee wird nächsten Monat die Auswahl auf neun Halbfinalisten reduzieren und schließlich einen Finalisten bestimmen. Holmgren hatte sich diesen Platz in der Class of 2025 gesichert, scheiterte jedoch in der finalen Abstimmung und verpasste damit den Einzug in die Ruhmeshalle.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Belichick ist in diesem Jahr erstmals zur Aufnahme berechtigt, nachdem im letzten Jahr eine Regeländerung eingeführt wurde, die die erforderliche Wartezeit für Trainer, bevor sie für die Hall of Fame in Betracht kommen, von mehreren Jahren auf nur eine volle Saison verkürzt hat.

Seine Ära in New England endete nach 24 NFL-Spielzeiten als Head Coach nach der Saison 2023. Mittlerweile trainiert Belichick das College-Team in North Carolina.

Mehr News und Videos
imago images 1068041132
News

St. Brown als Dosenöffner: So lief Week 7 für die Deutschen

  • 21.10.2025
  • 21:59 Uhr
NFL in Berlin
News

Berlin Game: NFL eröffnet Pop-up-Store in Hauptstadt

  • 21.10.2025
  • 21:40 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Miami Dolphins at Indianapolis Colts Sep 7, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) celebrates with offensive tackle Be...
News

Raimann lobt Colts-QB Jones: "Er ist ein Riesentalent"

  • 21.10.2025
  • 21:30 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 21.10.2025
  • 16:28 Uhr
Atlanta Falcons v San Francisco 49ers
News

Sieg gegen Falcons: Mac Jones streicht fetten Bonus ein

  • 21.10.2025
  • 16:23 Uhr
imago images 1068041521
News

Lions vs. Buccaneers: Comeback endet tragisch, Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 16:20 Uhr
imago images 1067992837
News

0-17? So wahrscheinlich ist eine Sieglos-Saison der Jets

  • 21.10.2025
  • 16:19 Uhr
2242274617
News

Mike Evans fällt lange aus: Irre Rekord-Serie reißt

  • 21.10.2025
  • 15:29 Uhr
ATLANTA, GA Ð SEPTEMBER 22: Kansas City quarterback Patrick Mahomes (15) talks with wide receiver Rashee Rice (4) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Kansas City Chiefs a...
News

Overreactions! Jets liefern Historisches, Chiefs Titelreifes

  • 21.10.2025
  • 14:39 Uhr
2241526737
News

Ein Oldie und ein Dauergast: Gewinner und Verlierer von Woche 7

  • 21.10.2025
  • 14:33 Uhr