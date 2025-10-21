Die NFL hat die Kandidaten unter den Coaches für die Hall of Fame Class 2026 veröffentlicht. Mit dabei ist auch Legende Bill Belichick, der in diesem Jahr erstmals zur Aufnahme berechtigt ist.

Von Daniel Kugler

Die Pro Football Hall of Fame hat ihre Kandidaten für die Class of 2026 in der Kategorie Coaches bekannt gegeben.

Insgesamt zwölf Trainer haben es in die Vorauswahl geschafft. Nach Angaben der HoF standen zunächst sogar 15 Nominierte auf der Liste.

In die Auswahl hat es auch Patriots-Legende Bill Belichick geschafft. Neben dem 73-Jährigen wurden Bill Arnsparger, Tom Coughlin, Alex Gibbs, Mike Holmgren, Chuck Knox, Buddy Parker, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, George Seifert, Mike Shanahan und Clark Shaughnessy nominiert.

Das HoF-Komitee wird nächsten Monat die Auswahl auf neun Halbfinalisten reduzieren und schließlich einen Finalisten bestimmen. Holmgren hatte sich diesen Platz in der Class of 2025 gesichert, scheiterte jedoch in der finalen Abstimmung und verpasste damit den Einzug in die Ruhmeshalle.