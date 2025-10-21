Die Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Hall of Fame 2026 - Nominierte Coaches bekannt gegeben - Legende erstmals dabei
- Veröffentlicht: 21.10.2025
- 23:45 Uhr
- Daniel Kugler
Die NFL hat die Kandidaten unter den Coaches für die Hall of Fame Class 2026 veröffentlicht. Mit dabei ist auch Legende Bill Belichick, der in diesem Jahr erstmals zur Aufnahme berechtigt ist.
Die Pro Football Hall of Fame hat ihre Kandidaten für die Class of 2026 in der Kategorie Coaches bekannt gegeben.
Insgesamt zwölf Trainer haben es in die Vorauswahl geschafft. Nach Angaben der HoF standen zunächst sogar 15 Nominierte auf der Liste.
In die Auswahl hat es auch Patriots-Legende Bill Belichick geschafft. Neben dem 73-Jährigen wurden Bill Arnsparger, Tom Coughlin, Alex Gibbs, Mike Holmgren, Chuck Knox, Buddy Parker, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, George Seifert, Mike Shanahan und Clark Shaughnessy nominiert.
Das HoF-Komitee wird nächsten Monat die Auswahl auf neun Halbfinalisten reduzieren und schließlich einen Finalisten bestimmen. Holmgren hatte sich diesen Platz in der Class of 2025 gesichert, scheiterte jedoch in der finalen Abstimmung und verpasste damit den Einzug in die Ruhmeshalle.
Belichick ist in diesem Jahr erstmals zur Aufnahme berechtigt, nachdem im letzten Jahr eine Regeländerung eingeführt wurde, die die erforderliche Wartezeit für Trainer, bevor sie für die Hall of Fame in Betracht kommen, von mehreren Jahren auf nur eine volle Saison verkürzt hat.
Seine Ära in New England endete nach 24 NFL-Spielzeiten als Head Coach nach der Saison 2023. Mittlerweile trainiert Belichick das College-Team in North Carolina.