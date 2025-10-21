Woche sieben der NFL-Saison steht in den Geschichtsbüchern. Auch dieses Mal blicken wir auf die Gewinner und Verlierer der Woche. Eine weitere NFL-Woche kann ad acta gelegt werden. Wie nah Höhen und Tiefen beieinander liegen, wurde auch an diesem Spieltag einmal mehr eindrucksvoll klar. ran blickt für euch auf jeweils fünf Gewinner und Verlierer des 7. NFL-Spieltags. Spoiler: Eine Person ist wie in der Vorwoche erneut vertreten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Gewinner: Bo Nix (Denver Broncos) Bo Nix, meine Damen und Herren! Oder wie wir ihn seit Sonntag nennen: Mr. Comeback! 0,7 Prozent. So hoch war die Chance der Broncos auf einen Sieg 6:38 Minuten vor dem Ende laut "Next Gen Stats". Zu diesem Zeitpunkt lag die Franchise mit 8:26 deutlich hinten. Ein Three-Possession-Game, also ein Spiel, bei dem die Broncos noch mindestens dreimal in Ballbesitz kommen und scoren mussten, um überhaupt eine Chance zu haben. NFL: Denver Broncos gelingt verrücktes Comeback gegen Giants Es sollte gelingen. Alle 33 Punkte der Broncos fielen im letzten Viertel. Zweimal lief der Quarterback selbst in die Endzone, zweimal fand er seine Passempfänger in eben dieser. Dazu kamen zwei Two-Point-Conversions und der finale Drive, der das Game-Winning-Field-Goal von Wil Lutz vorbereitete. Iconic!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Gewinner: Joe Flacco und die Cincinnati Bengals Der alte Mann und das "kann nicht mehr"? Das galt im "Oldie-Bowl" zwischen den beiden Ü-40-Jährigen Joe Flacco und Aaron Rodgers nicht für den neuen Bengals-Quarterback. Flacco spielte wie zu besten Ravens-Zeiten (mit denen er als Starter in der Saison 2012 den Super Bowl gewann) und kam beim knappen 33:31-Sieg auf 342 Passing-Yards, 3 TDs und keinen Turnover. Damit hält er bei den 3:4-Bengals die Hoffnungen auf die Playoffs aufrecht. Das Team um den verletzten Starter Joe Burrow hofft auf eine Rückkehr des Star-Quarterbacks im Dezember. Bis dahin müssen die Bengals ihre Chancen auf die Playoffs mit Joe Flacco wahren.

Anzeige

Gewinner: Eagles-Passing-Game Endlich sind sie wieder da! Die Philadelphia Eagles konnten in Woche sieben ihr hochgelobtes Passing-Spiel wieder so aufziehen wie in den vergangenen Jahren. Beim 28:22-Erfolg gegen die Minnesota Vikings gelangen DeVonta Smith 183 Yards und 1 TD, Receiver-Kollege AJ Brown kam auf 121 Yards und 2 TDs, Quarterback Jalen Hurts beendete die Partie mit einem perfekten Passer-Rating von 158,3! Für die Superstars Smith und Brown ist es jeweils erst das zweite 100 Yards-Game der schon fortgeschrittenen Saison. Für Jalen Hurts das erste perfekte Passer-Rating seiner Karriere!

Anzeige

Gewinner: Klayton Adams (Offensive Coordinator, Dallas Cowboys) Was ist das eigentlich für eine unfassbare Offense, die die Dallas Cowboys Woche für Woche aufs Feld zaubern? Kein Wunder also, dass sich Klayton Adams, Offensive Coordinator der Franchise, dieses Mal unter unseren Gewinnern wiederfindet. Top drei bei den Passing-Yards, Top zwei bei den Passing-TDs, Top sechs bei den Rushing-TDs in dieser Saison. Mit Tight End Jake Ferguson, Wide Receiver George Pickens und Running Back Javonte Williams zudem gleich drei Spieler (!), die aktuell unter den Top acht der NFL Touchdown-Leader stehen (alle jeweils sechs). Dazu kam CeeDee Lamb am Sonntag zu seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung aus Woche drei – und fing in seinem dritten kompletten NFL-Einsatz in dieser Saison, bei der 44-Punkte-Gala, zum dritten Mal Pässe für über 100 Yards. Die Cowboys sind das offensive Power-House der Liga!

Anzeige

Verlierer: Fans der New York Jets Können sie es schaffen? Kann es den New York Jets tatsächlich gelingen? Es wäre historisch, schließlich ist es in der langen NFL-Geschichte seit 1920 erst zwölf Mal passiert: eine komplette Saison ohne Sieg (mindestens acht Saison-Spiele) Fields nach Bank-Verbannung kämpferisch

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Zuletzt "gelang" das den Cleveland Browns 2017 und den Detroit Lions 2008. Die Jets stehen nach dem erbärmlichen 6:13 gegen die Carolina Panthers nun bei einer 0:7-Bilanz. Quarterback Justin Fields gelangen bis zur Halbzeit lediglich 46 Passing-Yards, ehe er für Tyrod Taylor auf die Bank gesetzt wurde – der wiederum in Halbzeit zwei zwei Interceptions warf. "Ich hasse dieses Team! Ich wurde hier reingeboren und ich werde immer ein Jets-Fan sein, aber ich hasse dieses Team einfach", formulierte es ein junger Jets-Fan nach der Partie passend.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Verlierer: Das Laufspiel der Houston Texans Ohne funktionierendes Laufspiel ist es ziemlich schwierig, ein Football-Spiel zu gewinnen. Nick Chubb und Woody Marks kamen bei der knappen 19:27-Niederlage gegen die Seattle Seahawks zusammen auf 31 Yards, bei 15 Versuchen. Besonders bitter: Die Houston Texans hatten durchaus noch Chancen auf den Sieg. In Halbzeit zwei gaben sie gleich drei Turnover on Downs ab. Mehrfach scheiterten sie an der Goal-Line. Ein bitterer Auftritt der Texans, bei denen der verletzte Running Back Joe Mixon noch immer schmerzlich vermisst wird.

Verlierer: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) Da ist er wieder! Wie in der Vorwoche findet sich auch in Week 7 Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa unter den Verlierern wieder. Während er in der Vorwoche neben einem schlechten Spiel auch noch seine Mitspieler kritisierte, sind es in Week 7 die drei Interceptions (und ein unterirdisches Passer Rating von 24,1), die ihm einen Platz in dieser Liste sicherten. Mit nun insgesamt zwölf Spielen seit 2022, in denen Tagovailoa mehr als zwei Interceptions warf, führt er dieses traurige NFL-Ranking ligaweit auch noch an. Coach Mike McDaniel setzte ihn im vierten Viertel auf die Bank.

Anzeige

Anzeige

Verlierer: Raiders-Offense Ein Nullinger! Nicht schön anzusehen. Durchaus selten und der dritte der Saison. Dieses Mal traf es die Las Vegas Raiders, die mit 0:31 gegen die Kansas City Chiefs baden gingen. Für die Franchise war es das dritte Null-Punkte-Spiel seit 2022 – unschön! 70 Passing-Yards, 25 Rushing-Yards. Ein kompletter Total-Ausfall! Und dabei gab es nicht einmal eine Interception! Bereits mit dem ersten Drive des dritten Viertels und dem 28:0 war die Partie spätestens entschieden. Setzen, sechs, liebe Raiders.

Verlierer: ran-Redakteur Tobias Hlusiak beim Fantasy Football Zugegeben, es gibt Spieltage, an denen verliert man beim Fantasy Football knapp und es gibt welche, an denen gewinnt man hauchdünn. ran-Redakteur Tobias Hlusiak hat aber aktuell die Scheiße mit Löffeln gefressen (oder wie das Sprichwort auch immer heißen mag). Week 7 ist der negative Höhepunkt eine irren Drei-Spiele-Serie. 3,15 Punkte. So gering ist der Rückstand von Hlusiak auf seine Gegner. Nicht in einer Partie – nein, in allen drei zusammen. Und er verlor sie allesamt. In Woche fünf war es eine 130,35 zu 131,2 Niederlage. Woche sechs ging mit 104,1 zu 105,3 verloren. Woche sieben nun mit 144,0 zu 145,1. Dabei gelang Jahmyr Gibbs und der Lions-Defense fast noch das Mega-Comeback. Fast! Bitter, Bro!